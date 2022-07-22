Huawei может снова начать выпускать процессоры Kirin, но очень плохие

С тех пор, как Huawei столкнулась с различными санкциями со стороны США, ее бизнес операции со смартфонами резко сократились. Главное, чего лишилась компания, это производство собственных процессоров, которые предлагали очень хорошие характеристики. А то, что они производились самой Huawei на заводах TSMC, позволяло делать их именно такими, какими они были нужны. В частности, с упором на искусственный интеллект. По факту, мы получали что-то вроде Apple, которая отлично оптимизирует свое железо и софт, чтобы все работало идеально. Теперь этого нет, но новые слухи говорят о том, что производство Kirin снова может начаться. Называется даже модель, которая получит эти процессоры. Но не спешите радоваться.

Новый процессор Huawei

Для тех, кто не знает, США ввели санкции против китайского технологического гиганта, из-за чего он потерял доступ к своему основному поставщику чипов TSMC. Компания обычно использовала собственные чипсеты HiSilicon Kirin для своих флагманских моделей смартфонов. Но теперь новый отчет HuaweiCentral предоставил нам больше информации о готовящейся модели Huawei P60. Судя по всему, новый флагманский телефон будет оснащен новым чипсетом собственного производства, который получит название Kirin 9100.

Проблема в том, что новинка будет основана на 14-нм техпроцессе. Что-то подобное во флагманах не применяется уже много лет. Сейчас нормой является 4-5 нм, а в перспективе — в ближайшие пару лет — мы получим 3 нм, а может быть даже 2 нм.

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Когда выйдет Huawei P60

Новость поступила от источника, который поделился информацией на Weibo (китайский сайт микроблогов). В своем посте в социальной сети он сообщил, что несмотря на то, что он основан на 14-нм техпроцессе, производительность нового чипа будет сопоставима с текущим 5-нм техпроцессом. Кроме того, это также означает попытки компании возродить свою дочернюю компанию по производству микросхем HiSilicon, а также производство собственных интегральных схем. Ходят слухи, что премиальная модель смартфона P60 появится в 2023 году. Более точных сроков пока назвать просто невозможно.

Чем старые телефоны отличаются от новых

Для сравнения, флагманские процессоры от Qualcomm или Apple основаны на 5-нм техпроцессе и в них содержится 15 миллиардов транзисторов. Для сравнения и понимания отличий одной технологии от другой, можно сказать, что 14-нм техпроцесс может содержать только около 2 миллиардов транзисторов. Если для примера взять Apple, то такие процессоры использовались ей в далеком 2015 году, когда новым телефоном считался iPhone 6s. Он был оснащен процессором Apple A9 и имел как раз тот самый техпроцесс 14 нм. С тех пор, естественно, он только уменьшался, а количество транзисторов на чипе росло.

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Санкции против Huawei

Huawei имеет серьезные ограничения на собственное производство, но при этом имеет доступ к относительно устаревшим технологиям. Например, ей нельзя делать телефоны с поддержкой 5G. По процессорам тоже есть свои ограничения, но Huawei может закупать чипы у американской Qualcomm, хотя, опять же, без поддержки модемов для работы в сетях пятого поколения. Специально для нее выпускаются урезанные версии, ограниченные 4G.

Запрет на производство компонентов касается не самой Huawei, а компаний, с которыми она работала. Те, кто используют в работе американские технологии (считай все), не могут игнорировать ограничения, введенные против китайской компании.

Возвращение собственных процессоров было бы большой победой для Huawei, даже если они будут немного устаревшими. Во-первых, их работу можно оптимизировать, чтобы немного отыграть отставание. Во-вторых, не так много операций, для которых нужна вычислительная мощность современных монстров на 4-нм техпроцессе. А в-третьих, даже простые процессоры, которые можно применять в бюджетных моделях, серьезно помогут компании в развитии, заработке и возможности конкурировать с другими производителями.

Как AirTag, но в 4 раза дешевле — новая метка от Huawei.

Правда, пока не стоит воспринимать все сказанное как супер новость. Пока это только слухи, но в последнее время в мире электроники ”дыма без огня не бывает”. Почти все, что всплывает в качестве слухов, позже в той или иной мере подтверждается фактами. Посмотрим, как будет в этот раз, ведь информация действительно интересная.