Как AirTag, но в 4 раза дешевле — новая метка от Huawei

Мир электроники уже приучил нас к тому, что иногда проще скопировать, чем придумать что-то свое. Действительно, зачем «изобретать велосипед», когда уже есть идея, которая работает. Надо просто грамотно обойти патентное законодательство и все будет нормально. Что-то подобное получилось и в этот раз. Huawei выпустила свой собственный трекер для поиска потерянных вещей, и он очень похож на AirTag. Конечно, некоторые отличия все равно есть, но они не такие существенные, как хотелось бы. Впрочем, если это будет работать, то какая разница, на что оно похоже, если у нас появляется конкуренция.

Новая метка Huawei Tag Anti-Lost Wizard

Huawei недавно представила два новых цвета для своего складного смартфона P50 Pocket, Они поступили в продажу вчера — 4 июля. Но обычно объявление о запуске новых цветов для существующих моделей не является основной новостью, а сопровождает что-то более существенное. Сейчас нам больше интересен гаджет с о сложным названием Huawei Tag Anti-Lost Wizard. Это первое устройство с защитой от потери, представленное Huawei. Компания уже давно была замечена в попытках выпустить что-то новое в категории аксессуаров, и вот это случилось.

Согласно официальной информации, устройство весит 6 г и имеет толщину 5,6 мм. Оно поддерживает технологии поиска в ближнем поле с максимальной громкостью сирены 92 децибел и всплывающим окном, которое может быстро уведомить вас, когда вы и ваша вещь с прикрепленной к ней меткой начинаете удаляться друг от друга.

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Сколько стоит метка Huawei

Для Huawei Tag Anti-Lost Wizard будет продаваться брелок, который очень похож на те, что продает Apple для своих AirTag. Он сделан из кожи и стоит 69 юаней (примерно 600 рублей по курсу) за кожаный брелок.

Что касается самой метки, ее можно купить одну или в наборе из 4 штук (привет, Apple). Сольный вариант обойдется в 99 юаней (примерно 870 рублей по курсу). Пак из четырех штук будет стоить 300 юаней (примерно 2600 рублей по курсу). Как видим, цены в разы дешевле, чем AirTag, но все это можно будет купить только после 30 июля этого года.

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Метка, которую можно найти везде

Huawei Tag Anti-Lost Wizard обеспечивает отличную функциональность благодаря обнаружению объектов на большом расстоянии с помощью удаленного определения местоположения через сеть поиска Huawei и позиционирования с помощью сотен миллионов устройств Huawei. Это сходство с AirTag является огромным плюсом, ведь метка, которая работает только через Bluetooth на расстоянии десяти метров, никому не нужна. В отличие от той, которая позволит найти потерянный предмет в любой точке мира.

Гаджет позволяет зашифровывать отчеты о местоположении, может быть анонимным в обоих направлениях и включает функцию долгосрочного напоминания о безопасности для неизвестных тегов Huawei. Так можно контролировать слежку, если кто-то подбросит вам метку.

Переживать за долговечность метки не стоит, так как она сама по себе хорошо защищена. У нее есть сертификация от воды и пыли IP67, что делает ее почти полностью защищенной. Так же есть поддержка NFC, а время работы от одной батарейки более года. То есть можно не задумываться о необходимости зарядки метки или замены ее батареек.

Сможет ли Huawei продолжить делать хорошие камеры после ухода Leica.

Что купить вместо AirTag

Устройства, предотвращающие потерю любимых гаджетов, стали обычным аксессуаром для пользователей. Huawei Tag Anti-Lost Wizard будет конкурировать с Apple AirTag и Samsung Galaxy Smart Tag, которые продаются примерно в 3-4 раза дороже. Пока все выглядит до приторности сладко. Но как это будет работать на практике, мы узнаем только после того, как попробуем гаджет сами или увидим первые обзоры.

А вы что думаете о таком гаджете? Пользуетесь ли сами какими-то метками? Расскажите об этом в нашем Telegram-чате. Может быть у вас даже есть какая-то интересная история, связанная с таким гаджетом.