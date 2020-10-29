Кто бы мог подумать: Смартфоны Oppo получат эксклюзивный процессор Qualcomm

Что меня бесит в смартфонах на Android больше всего, так это идентичность. Несмотря на то что их внешность может отличаться довольно существенно, с точки зрения аппаратного оснащения они все являются близнецами-братьями. Какая бы компания ни выпустила очередной флагман, достаточно будет знать год его выхода, чтобы угадать процессор и примерный объём оперативной памяти. Ведь сегодня, по сути, есть только один флагманский чип, которым принято оснащать смартфоны из топового сегмента, и это Snapdragon 8XX-серии. Но, кажется, вот-вот ситуация начнёт меняться.

Почему Google оснастила Pixel 5 процессором Snapdragon 765G, а не 865

Qualcomm выпустит новый процессор Snapdragon 870, который будет мощнее Snapdragon 865 Plus, но слабее топового Snapdragon 875. Однако его отличительной особенностью будет не вычислительная мощность, а предназначение только для смартфонов Oppo. По данным китайских инсайдеров, вендор договорился с Qualcomm о производстве эксклюзивного чипа и теперь планирует заложить его в основу своих будущих аппаратов, которые будут хоть чем-то отличаться от всех остальных.

Смартфон со Snapdragon 870

Пока известно только об одном смартфоне, который предположительно будет работать на базе Snapdragon 870. Согласно данным сертификационного центра TENAA, он имеет кодовое название PERMOO, корпус с размерами 162,2×75,1×9,1, аккумулятор на 4900 мА*ч и 6/8 ГБ оперативной памяти, а также четыре камеры на 48, 8, 2 и 2 Мп для каждого из модулей соответственно. Правда, когда именно он выйдет не сообщается. Скорее всего, его поставки начнутся не раньше следующего года, потому что презентация Snapdragon 870/875 пройдёт только в декабре.

Qualcomm рассказала, когда выйдет Snapdragon 875

Может показаться, что смысла ставить в смартфон не самый топовый процессор, довольно мало, учитывая, что с самым топовым он тягаться всё равно не сможет. Но, на мой взгляд, это вполне здравая идея. Ведь, если рассудить, то сегодня на рынке есть только флагманский процессор Qualcomm и все остальные. По большому счёту неважно, что ставить в нефлагманский смартфон – Snapdragon 765 или 665, всё едино. Поэтому сегодня существует даже слишком строгое разделение смартфонов в зависимости от столь малозначительного в текущих реалиях компонента, как процессор.

Почему у Pixel 5 процессор Snapdragon 765

Хороший пример – новый Pixel 5. В этом году Google хотела немного сэкономить на производстве смартфона, чтобы назначить на него адекватную цену. Компания убрала лишние компоненты вроде аппаратного сканера лица, но, поскольку самым мощным процессором сразу перед Snapdragon 865 является аж Snapdragon 765, у неё не было выхода, кроме как взять именно его. В результате у неё получился какой-то недофлагман с совершенно отстойной по нынешним меркам производительностью. А, если бы в модельном ряду Qualcomm был какой-нибудь Snapdragon 860 или 861, но по более вменяемой цене, Google практически наверняка взяла бы его.

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Конечно, расширение ассортимента процессоров – это ещё не всё. Очень важно, чтобы Qualcomm & Co. дали производителям возможность конфигурировать нужные им процессоры либо сами начали предлагать такую возможность. Благодаря ядру Cortex X-1, который будет лежать в основе чипов 2021-го года это будет возможно. В результате OnePlus сможет сконфигурировать «камень» с мощной графической составляющей, Xiaomi – с глубокой интеграцией ИИ, а Oppo – сбалансировать все показатели разом. Только тогда мы увидим по-настоящему разные смартфоны.