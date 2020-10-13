Huawei Mate 40 Pro с Kirin 9000 оказался мощнее самого нового Snapdragon

Новый Huawei Mate 40 Pro еще даже не вышел, а разговоров о нем все больше и больше. Ждать уже осталось совсем недолго, а его появление в тесте на производительность лишний раз говорит о том, что смартфон не просто готов, но и собран в большом количестве готовых экземпляров. Несмотря на проблемы, которые испытывает компания, новый смартфон, как обычно, получился не просто хорошим, а по-настоящему топовым. Сейчас он засветился в тесте на производительность и заодно обновил рекорды. Он оснащен процессором нового поколения, который в общем тесте в одноядерном и многоядерном режимах обходит все остальные современные чипы. Даже самые топовые.

Что лучше — Kirin или Snapdragon

Точное наименование процессора пока до конца неизвестно и оно может измениться, но, скорее всего, он получит название Kirin 9000 и будет иметь несколько модификаций, включая Kirin 9000E. Именно эти два процессора будут использоваться в смартфонах серии Huawei Mate 40.

При этом считается, что процессор Kirin 9000E не является по-настоящему новым чипом. Скорее всего, это лишь обновленная версия прошлогоднего чипа, который назывался Kirin 990 5G.

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Запуск смартфона состоится 22 октября, но уже сейчас он засветился в тестах производительности, и мы уже можем сделать вывод, какая производительность будет у Mate 40 Pro и Mate 40 Pro + под управлением Kirin 9000. Кодовый номер модели NOH-NX9 и он появился на платформах тестирования. Среди них оба основных варианта — AnTuTu и Geekbench.

Согласно результатам теста AnTuTu, Huawei Mate 40 Pro с 5-нм процессором Kirin 9000 набрал 690 605 баллов. Это немного меньше, чем у анонсированного, но пока не вышедшего процессора Exynos 1080, который набрал на 3 000 баллов больше. Существующие процессоры Exynos 990 и Snapdragon 865 Plus новинка от Huawei опередила достаточно сильно. Особенно она отличилась в области памяти, графического и центрального процессора.

Производительность Huawei Mate 40

Модификация Huawei Mate 40 Pro, который появился в тестах AnTuTu, работает под управлением операционной системы Android 10. У него встроено 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ постоянной памяти UFS 3.1. Также интересно, что тест производительности показал, что дисплей Mate 40 Pro поддерживает частоту обновления 90 Гц. Получается, что о 120 Гц речи уже не идет, хотя изначально говорили о том, что такая развертка все же будет.

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По архитектуре Kirin 9000 5G имеет 8 ядер. Из них 4 производительных ядра с частотой 3,13 ГГц и архитектурой Corte-A77. За экономию ресурсов будут отвечать четыре энергоэффективных ядра с частотой 2,04 ГГц на архитектуре Cortex-A55. В качестве графической составляющей используется Mali-G78.

Если приводить цифры с разбивкой, то в тесте AnTuTu новый смартфон набрал в тестах CPU, GPU, UX и памяти 189 670, 287 962, 89 384 и 126 589 баллов соответсвенно. Результат можно назвать более чем хорошим, особенно, если посмотреть на цифры, которые показали основные конкуренты от Samsung и Qualcomm.

Huawei Mate 40 в Geekbench 5

Если бы смартфон прошел только тест AnTuTu, то результаты были бы не самыми информативными. Поэтому хорошо, что у нас есть результаты теста производительности Geekbench 5. В этом тесте смартфон набрал 1020 и 3710 в одноядерном и многоядерном режимах соответственно.

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Чтобы понимать много это или мало, достаточно сказать, что Galaxy Note 20 Ultra с процессором Snapdragon 865+ набрал только около 900 баллов в одноядерном тесте и около 3100 баллов в многоядерном.

Когда можно будет купить Huawei Mate 40

Все это говорит о том, что новый процессор будет очень производительным и смартфон, который его получит, станет настоящим флагманом рынка. Жаль, что такой смартфон будет только один, так как компания просто не смогла создать большой запас процессоров. По разной информации, запас на момент запрета производства составил от 8,8 миллионов до 12 миллионов единиц.

С одной стороны, это может показаться большим количеством, но в прошлом году было продано несколько десятков миллионов смартфонов серии Huawei Mate 30. Такое значение было достигнуто даже несмотря на то, что смартфон уже был без сервисов Google и его продажи в мире сильно просели.

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Многие аналитики и инсайдеры сходятся во мнении, что новинка будет продаваться только на территории Китая. Как минимум, первое время. Что будет потом, пока сказать сложно, радужных перспектив, как пару лет назад у компании уже нет. Не хотелось бы, чтобы Mate 40 стал последним флагманом компании, но есть вероятность, что скоро Qualcomm получит разрешение на работу с Huawei и дела компании могут немного наладиться.

Конечно, вся эта ситуация сильно навредит конкуренции, убрав с поля сильного игрока. Но так хотя бы получится сохранить сильную компанию, которая производит отличные смартфоны. Вопрос в том, будет ли она той Huawei, которую мы знаем, если перевести ее на другие процессоры. На фоне того, каким будет Kirin 9000, в этом есть сомнения.