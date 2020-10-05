Почему Google оснастила Pixel 5 процессором Snapdragon 765G, а не 865

Google Pixel 5 – самый необычный «пиксель» из всех, что когда-либо выпускала Google. С одной стороны, это вроде бы флагман линейки, в котором инженеры поискового гиганта воплотили все самые передовые наработки, но, с другой, к топовому сегменту его, несмотря на цену, всё равно отнести довольно сложно. Процессор Snapdragon 765G не даёт это сделать, хотя с точки зрения фото-возможностей Pixel 5 явно превосходит всё, что сегодня делают конкуренты. Но, быть может, у Google были свои причины на то, чтобы укомплектовать новый смартфон бюджетным чипом?

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На самом деле были. Даже если оставить в стороне процедурную сторону вопроса, которая заключается в том, что чётко прописанного определения флагманов попросту не существует, есть ещё куча сугубо практических причин, вынудивших Google сделать ставку не на Snapdragon 865 и тем более 865 Plus, а на Snapdragon 765G.

Сколько стоит Snapdragon 865

Первая причина – это желание Google укомплектовать свой новый флагман поддержкой 5G. В принципе, это было можно сделать, оснастив смартфон процессором Snapdragon 865. Но вся проблема заключается в том, что 5G-модификация флагманского чипа стоит аж на 70 долларов дороже, чем решения прошлых лет. Ну, по крайней мере так говорил Лей Цзюнь, гендиректор Xiaomi, который в своё время тоже сетовал на цены топовых «камней» производства Qualcomm.

Мы не знаем, сколько точно стоит Snapdragon 865, тем более что единой цены скорее всего не существует, и она зависит от заказанной партии, снижаясь по мере роста её объёма. Но, если только за 5G-модем производителям приходится доплачивать по 70 долларов на стадии закупок, очевидно, что для пользователей эта цифра могла увеличиться и в 2, и даже в 2,5 раза. На выходе получилось бы слишком дорого для смартфона, который и так никто не покупает.

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Но Snapdragon 765G решает не только проблему с ценой, но и внутренней компоновки. Дело в том, что этот процессор, в отличие от Snapdragon 865, который поставляется с отдельным модемом, является одним целым. То есть тут и чип, и модем, и графический ускоритель – это один модуль, который занимает меньше места. Если бы компоненты поставлялись поврозь, их бы пришлось не только где-то размещать, но и по отдельности подключать к источнику питания, антенне и собственно процессору.

Чем хорош процессор Snapdragon 765G

Вообще, Snapdragon 765G – это, как и Pixel 5, довольно нетипичный представитель своего модельного ряда. Несмотря на то что он, по сути, является среднеценовым чипом, он обладает поддержкой многих поистине флагманских функций. Здесь и поддержка дисплеев с частотой обновления 90 Гц, и быстрая зарядка, и запись видео в 4К при 60 кадрах в секунду, и, конечно, сетей пятого поколения, которые для смартфона в 2020-м году являются превалирующим нововведением.

Google уделяет большое значение машинному обучению и нейронным сетям, используя их во всех своих смартфонах. Процессор Snapdragon 765G предлагает доступ к сопроцессору CV-ISP, который обеспечивает поддержку компьютерного зрения и отвечает за обработку и распознавание изображений, а также сопроцессору Hexagon-DSP, который отвечает за обработку голосовых команд и звуков. Да, он работает немного медленнее, чем аналогичное решение для Snapdragon 865, но исправно справляется со своей задачей.

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Что у Google получилось в итоге? На мой взгляд, Pixel 5 на базе Snapdragon 765G получился даже лучше, чем мог бы, реши Google укомплектовать его флагманским процессором. Таким образом компания просто произвела размен, отдав пешку, роль которой сыграла производительность, за более ценные фигуры в виде фотографических возможностей и цены. Особенно цены. Ведь за 1000 долларов Pixel 5 бы точно не купили, а за 700 у него есть шансы, хоть их — будем откровенны — не так уж и много.