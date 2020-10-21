Может ли беспроводная зарядка быть быстрее проводной

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Артем Сутягин 0

Сейчас уже как-то не модно стало соревноваться в числе мегапикселей камеры. А еще это сложно на нынешнем этапе технологий, да и куда больше. Гонка цифр постепенно прекратилась в этом направлении, но началась в другом. Сейчас производители стараются как можно быстрее заряжать батареи своих устройств, придумывая все новые и новые технические ухищрения. В итоге, если 3-4 года назад мало кто вообще знал, сколько ватт в его зарядке — заряжает и ладно — то теперь все интересуются этим показателем и расстраиваются, если в комплект не кладут более мощный блок питания. Все это хорошо, но пока еще есть куда стремиться, и сейчас Xiaomi предлагает новое решение, которое позволит заряжаться без провода быстрее, чем по проводу. Возможно ли такое?

Смартфон

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Быстрая зарядка Xiaomi

Xiaomi, как и другие китайские производители смартфонов, решила активизировать усилия в работе над беспроводной зарядкой. Компания анонсировала новое решение мощностью 80 Вт, которое обещает зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч всего за 19 минут.

Эта цифра сама по себе уже вызывает огромное уважение, но промежуточные значения, которыми часто любят хвастаться, тоже сильно впечатляют. Xiaomi утверждает, что вы можете получить до 50% всего за 8 минут и 10% всего за одну минуту. 10 процентов достаточно для работы смартфона в течение 2-3 часов, а можно просто поставить его перед выходом из дома на пару минут и вам хватит заряда на полдня.

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Про 50% я даже не говорю. Если не играть и отключить лишние приложения, то этого и вовсе хватит на день. Напомню, мы говорим о беспроводной зарядке. Это быстрее огромного количества проводных аналогов, представленных на рынке, и даже перспективных, как принято говорить в военной авиации.

Предыдущий рекорд Xiaomi по быстрой беспроводной зарядке — 50 Вт. Он представлен на смартфоне Xiaomi Mi 10 Ultra. Результаты тестирования этого смартфона показывали очень крутые результаты. Несмотря на то, что он имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч, он способен зарядить его полностью всего за 40 минут. Опять же, многие ли смартфоны, даже с так называемой быстрой зарядкой, могут настолько быстро зарядиться по проводу. Конечно, они есть, но их единицы.


Когда смартфон будет заряжаться быстрее

Когда появится новая беспроводная зарядка, это станет очередным прорывом и Xiaomi сможет стать лидером отрасли. Но интересно даже не это, а то, что другие производители получат хорошего пинка и будут вынуждены делать то же самое. В результате мы можем говорить о том, что и более высокие скорости не за горами.

Как думаете, сможет ли такая зарядка обеспечить что-то подобное? Или, может быть такая?

Известный аналитик недавно сообщил, что смартфоны с беспроводной зарядкой 100 Вт могут появиться уже в 2021 году. Учитывая, что Xiaomi уже сейчас достигла отметки 80 Вт, цель беспроводной зарядки в 100 Вт не кажется невыполнимой. Правда, Xiaomi не сообщила никаких сроков, когда мы сможем увидеть новую технологию беспроводной зарядки в действии, но она, скорее всего, продемонстрирует ее на следующих флагманах Mi. Ими станут смартфоны серии Mi 11, в начале следующего года.

Между тем, при использовании таких решений для высокоскоростной зарядки все еще остается вопрос о деградации аккумулятора. Согласитесь, не хотелось бы заряжаться так быстро, а потом поменять смартфон через несколько месяцев.

Зарядка

Если неудобно смотреть видео выше, то вот его результат.

Безопасна ли быстрая зарядка

Результатов тестирования технологий от журналистов и блогеров нет, так как технологии пока еще не до конца вышли из лабораторий. Но некоторые сведения все же есть уже сейчас. Так, например, Oppo, один из других крупных игроков, использующих быструю проводную зарядку, признала, что при тестировании технологии зарядки с мощностью 125 Вт ресурс батареи снижается до 80% после 800 циклов зарядка-разрядка.

Может показаться, что это не так много, но это не так. На самом деле, такой показатель не выглядит безобидным и с этим надо что-то делать. 80% это не тогда, когда смартфон работал два дня, а стал работать полтора. Это серьезный износ, при котором возрастает риск вздутия и даже воспламенения.

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Менять батарею так часто никто не захочет, а производитель не захочет отвечать за возможные последствия. Поэтому поработать в данном направлении еще надо. Даже с точки зрения экологии представьте себе, как мир будет завален вдвое большим количество отработавших свое батарей. Особенно, учитывая, что их и так уже слишком много, а вопросы переработки стоят очень остро.

Видя, какой путь развития прошли батареи за последние 10-20 лет, нам остается только терпеливо ждать будущего, которое настанет совсем скоро. Это действительно будущее, ведь рано или поздно мы откажемся от проводного способа зарядки. Он просто не будет быстрее.

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