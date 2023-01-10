Новый стандарт беспроводной зарядки сделает все телефоны похожими на iPhone

В шуме новогодних праздников как-то незамеченной прошла одна важная и интересная новость с выставки CES 2023. Наверное, в некотором роде ее можно назвать самой важной для индустрии смартфонов. Вот только опять она как-то косвенно связана с Apple. Сразу после выставки CES 2023 консорциум Wireless Power Consortium (WPC) анонсировал Qi2 — преемника популярного стандарта беспроводной зарядки Qi. Qi2 (произносится как «чи два») не только обеспечивает дополнительную ясность для потребителей в отношении поддержки устройств, но также представляет новый профиль регулировки мощности для выравнивания катушек и расширения возможностей аксессуаров. Звучит сложно, но на самом деле все просто и понятно. Давайте разберемся в этом.

Магсэйф для Андройд

Если то, о чем мы говорим, звучит знакомо, то так оно и есть. Magsafe от Apple — очень похожая идея. Фактически, Apple является «руководящим» членом WPC и должна была внести основной вклад в эту новую спецификацию, завершение которой планируется в середине 2023 года. Значит ли это, что Magsafe появится на Android? И да, и нет.

С точки зрения того, что могут ожидать потребители, Qi2 по сути является Magsafe для Android. Хотя на самом деле это больше похоже на Magsafe для всех. Идея больше не ограничивается экосистемой Apple, позволяя магнитной беспроводной зарядке и другим аксессуарам прикрепляться к задней панели вашего будущего смартфона и ряда других гаджетов.

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Уже сейчас есть разные адаптеры для Magsafe, которые позволяют использовать фирменные зарядки с любыми телефонами. Это наклейки на корпус, вроде такой, или даже целые специальные чехлы, которые не всегда хорошо сочетаются с другими продуктами и, конечно же, не гарантируют ожидаемого пользовательского опыта. Особенно, когда речь идет о беспроводной зарядке.

Magsafe для Android, безусловно, имеет свои преимущества с точки зрения открытия широкого спектра новых интересных функций, начиная от штативов для камеры и заканчивая небольшими насадками для внешних аккумуляторов. Однако отсутствие единого стандарта за пределами экосистемы Apple мешает совместимости. Поэтому проблему надо было решать.

Зачем нужен новый стандарт зарядки

WPC заявляет, что этот стандарт специально нацелен на проблемы, связанные с путаницей потребителей в отношении сертификации Qi, гарантируя, что сертифицированные продукты безопасны, эффективны и совместимы между брендами. Ожидается, что Apple и Samsung, а также, вероятно, многие другие выпустят продукты с сертификацией Qi2 либо позже в 2023, либо в 2024 году. Удобство тут будет главным, что, безусловно, является хорошей новостью для потребителей.

Как вывести заряд в процентах на Android.

Хотя новый стандарт по-прежнему в первую очередь ориентирован на телефоны, он также включает в себя аксессуары. Спустя много лет USB-C наконец установил консенсус в отношении проводной зарядки (за исключением iPhone от Apple), позволяя заряжать несколько гаджетов через один общий интерфейс. Qi2 стремится добиться того же в области беспроводной связи, и нельзя отрицать, что единый беспроводной разъем для телефонов, умных часов и других аксессуаров был бы крайне полезен. Не только с точки зрения удобства, но и с точки зрения количества электронных отходов.

На бумаге грядущий Qi2 от WPC звучит очень многообещающе. Но настоящее испытание будет состоять в том, как быстро третьи стороны примут новый стандарт и будет ли стандарт работать так же хорошо с устройствами разных брендов, как планируется.

Хотя Apple внесла некоторые свои знания и технологии в Qi2, это не является строго универсальным стандартом Magsafe. Остаются некоторые ключевые отличия, и Magsafe пока останется самостоятельным.

Qi2 и Apple Magsafe не имеют одинакового рисунка магнитов, поэтому маловероятно, что новый стандарт будет поддерживать существующие модели и аксессуары iPhone. Это вызывает беспокойство, потому что сложно представить, как Apple откажется от своего стандарта в ближайшем будущем. Все это может быть связано с длительным переходным периодом, когда купертиновцы будут подгонять свой стандарт под общий (если они вообще будут это делать). Но не исключена и перекрестная совместимость между решениями Apple и тем, что будет применяться в других продуктах.

Устройства Qi2 также должны выполнять аутентификацию, а это означает, что несертифицированные продукты не будут работать. Хотя это также может привести к дальнейшему замешательству потребителей в отношении того, какие аксессуары будут правильно работать с их смартфонами и носимыми устройствами, а какие — нет. В итоге, хотя цели Qi2 благородны, это не обязательно панацея, на которую мы надеялись. Простая замена одного стандарта другим может создать новые головные боли, особенно при отсутствии обратной совместимости.

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Чем QI отличается от Magsafe и QI2

Как мы уже говорили, основным отличием является введение нового профиля магнитной передачи энергии. В частности, новый профиль и Magsafe гарантируют, что телефоны или другие устройства будут идеально согласованы с зарядными устройствами, а катушка всегда будет находиться в правильном месте, чтобы не было лишних потерь.

Так Qi2 и Magsafe обеспечивают более быструю беспроводную зарядку для некоторых устройств. Интересно, что Qi2 по-прежнему обеспечивает тот же максимальный уровень мощности, что и его предшественник, который в настоящее время ограничен 15 Вт. Тем не менее, многие современные телефоны с поддержкой Qi, включая iPhone от Apple, ограничены мощностью всего 7,5 Вт. Это, вероятно, улучшится с Qi2, поскольку стандарт разработан с учетом магнитной связи катушки, что повышает энергоэффективность и снижает потери мощности.

Qi2 также включает в себя ту же функцию обнаружения посторонних предметов, ориентированную на безопасность, что и его предшественник.

В более долгосрочной перспективе WPC перейдет на более мощную спецификацию беспроводной зарядки после окончательного внедрения Qi2 в середине 2023 года. Хотя WPC не указал точно, сколько энергии будут обеспечивать будущие версии Qi2. В любом случае это улучшение станет основой для следующей версии Qi2, но эта версия появится не раньше 2024 года.

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Когда появятся устройства с QI2

Поскольку появление нового стандарта зарядки является совсем новым анонсом, бренды еще не анонсировали свои первые продукты и аксессуары с поддержкой Qi2. По данным WPC, ожидается, что смартфоны и зарядные устройства с сертификатом Qi2 будут доступны к концу 2023 года. Хочется верить, что основные бренды смартфонов, включая Apple, Samsung и других, примут этот стандарт.