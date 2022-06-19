Не спешите радоваться, что везде будет USB Type-C. Авторы закона кое-что не учли

Требование Европейского союза о том, чтобы гаджеты заряжались исключительно через порты USB Type-C с 2024 года, является долгожданным шагом во многих отношениях. В первую очередь это влияет на упрямую привязанность Apple к порту Lightning вместо гораздо более универсального разъема, кабелей и зарядных устройств. Но это также означает конец новых аксессуаров с питанием от USB-A и microUSB, от наушников до портативных колонок. Исключение составляют ноутбуки, у которых есть 40-месячная отсрочка до 2025 года. Но, первая эйфория прошла и теперь у нас есть вопросы к такому решению. Так ли это хорошо?

Плюсы универсального разъема зарядки

Все это звучит как хорошая новость — в конце концов, никто не хочет возиться с разными кабелями и зарядными устройствами. Кроме того, по оценкам директивы ЕС, полный переход на USB Type-C сократит выбросы парниковых газов примерно на 180 тысяч тонн CO2-эквивалента, использование материалов примерно на 2600 тонн и количество вредных электронных отходов на 980 тонн в год. Пока все звучит очень хорошо.

Несмотря на благие намерения, обязательное использование портов USB-C не решает многих проблем со стандартом. Один кабель для всего на свете не всегда так хорошо работает на практике.

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Преимущества USB Type-C

USB Tupe-C — это мощный «гибкий» разъем. Но форма порта — не единственный фактор, который должен нас интересовать. Стандарты альтернативного режима, поддерживаемые устройствами на обоих концах кабеля, имеют не меньшее значение. Например, наушники USB Type-C работают, только если ваш телефон, планшет или ноутбук поддерживает звук USB Type-C. Даже скорость передачи данных и мощность зарядки зависят от субрейтинга порта, такого как USB 3.2 Gen 1 или Gen 2, USB 4 или Thunderbolt 4. Не говоря уже о том, что вам нужен правильный кабель для максимальной передачи данных и энергии между гаджетами. Но по форме все это один единственный разъем.

Также легко можно нарушить стандарт. Некоторое количество гаджетов для зарядки требуют кабель USB Type-C с двух сторон, а другим надо чтобы с одной стороны был обычный USB-A. Между тем, другие устройства наотрез отказываются работать с кабелями, не соответствующими спецификации, которые продаются по невысокой цене на различных торговых площадках. Например, кабели OnePlus не могли заряжать телефоны Pixel еще в 2015 году, а некоторые кабели до сих пор этого не делают. В обратную сторону тоже есть проблемы — 3,5-мм адаптер Google и наушники USB Type-C не работали на телефонах OnePlus.

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Все ли USB-С одинаковы

Многие сталкивались с тем, что нужная функция не поддерживалась или не работала должным образом. Поддержка функции USB Type-C разочаровывающе непрозрачна, и требование, чтобы гаджеты заряжались через этот порт, определенно не решит эту проблему. Кроме того, плохие кабели все равно будeт пополнять собой статистику электронных отходов.

Тем не менее, ЕС делает все возможное, чтобы зарядка была универсальной. Директива требует, чтобы гаджеты USB Type-C, «заряжаемые при напряжении выше 5 вольт, или токе выше 3 ампер, или мощности выше 15 Вт, включали протокол для зарядки USB Power Delivery». Теоретически все штекеры USB-PD будут работать со всеми гаджетами USB Type-C более высокой мощности в будущем, что снизит потребность в нескольких штекерах для разных гаджетов и стандартов зарядки. Но это все равно не сможет полностью избавить нас от необходимости пользоваться разными проводами.

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Поддержка всех функций в рамках USB Type-C и полная универсальность разъема пока не могут быть реализованы. В частности, директива не запрещает производителям использовать проприетарные стандарты в дополнение к USB Power Delivery. Это, вероятно, хорошо, чтобы не подавлять инновации, но все же это означает, что некоторые телефоны и другие гаджеты могут продолжать заряжаться намного быстрее с одними розетками, чем с другими. Это вносит дополнительную смуту во все эти USB-A, Quick Charge и другие технологии.

Будет ли когда-нибудь у всего универсальная зарядка

Шаг ЕС, в целом, является долгожданным и правильным. Он поможет сократить количество электронных отходов и уменьшить количество раздражающих зарядок, с которыми мы сталкиваемся все эти годы. Но с учетом сказанного выше, возможно, уже слишком поздно и надо было думать быстрее, а начинать это делать раньше. Если бы нам предложили единый стандарт зарядки лет пять назад, многое было бы лучше. Тогда еще не успело расплодиться так много его вариаций.

Android-смартфон с Lightning и iPhone с USB-C. Я ничего не перепутал.

К сожалению, ЕС и другие регулирующие органы увязли в бюрократическом болоте и постоянно находятся в состоянии догоняющего. Так мы и упустили стандарт, который мог стать по-настоящему универсальным, а на деле подкинул нам еще больше головной боли.

В то время как большое внимание справедливо было сосредоточено на нежелании Apple унифицировать свои устройства, мы и не заметили, как хороший в своей задумке USB Type-С сам перестал быть универсальным. Подождем и посмотрим, что из этого получится. Пока мы просто имеем одинаковую форму для всех зарядок (если это будет в Европе, можно сказать, что это будет во всем мире). По сути, нам просто сказали, что-то вроде того, что машины будут ездить на бензине и мало кто задумался, что его вариаций с разным октановым числом очень много. А значит мы так и не получим заправок с одним пистолетом. Ну, вы поняли аналогию.