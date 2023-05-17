NVIDIA и MediaTek могут изменить наше отношение к мобильным играм

Смартфоны уже много лет нужны не только для того, чтобы можно было позвонить кому-то и поговорить. Это раньше можно было только звонить, писать СМС, смотреть время и светить фонариком (если у вас была Nokia). Сейчас основной упор в смартфонах делается на камеры и игры. Даже если просто посмотреть презентацию, вам не дадут думать о чем-то другом и будут рассказывать о фантастической производительности и огромном количестве мегапикселей. И именно игровая составляющая может получить новое развитие в смартфонах ближайшего будущего.

Новые процессоры MediaTek

MediaTek долгое время полагалась на короля чипов – Arm — для своих потребностей в центральных и графических процессорах. Но похоже, что тайваньский производитель микросхем может вскоре обратиться к графическому гиганту для будущих мобильных процессоров.

Digitimes сообщает, что MediaTek может использовать графический чип NVIDIA GeForce в своем флагманском чипсете следующего поколения. Издание не голословно заявляет об этом, а ссылается на «отраслевые источники». Считается, что новый процессор может дебютировать и начать использоваться в игровых смартфонах уже в 2024 году.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

NVIDIA в игровых смартфонах

Источники издания также утверждают, что MediaTek и NVIDIA будут вместе разрабатывать «платформенные продукты» Windows on Arm для ноутбуков. Это говорит о том, что мы наконец-то сможем увидеть альтернативу чипсетам Qualcomm Snapdragon в пространстве Windows on Arm. Фактически, источники утверждают, что эти новые компьютерные продукты помогут увеличить присутствие MediaTek в среднем и премиальном сегментах.

Это часть усилий компании, которая хочет составить конкуренцию более именитой Qualcomm, продукты которой сейчас ассоциируется с качеством и производительностью. Хотя надо отдать должное, чаще всего это действительно так и есть.

Хороша ли графика NVIDIA

Графические процессоры NVIDIA GeForce являются признанными лидерами в своем классе среди ПК, обеспечивая невероятную графическую производительность, великолепное машинное обучение и многое другое. Поэтому само собой разумеется, что будущий чипсет MediaTek на базе графического процессора GeForce также сможет справиться со своими задачами и очень неплохо себя проявлять.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

На самом деле мы не удивимся, если этот будущий чипсет получит основные функции NVIDIA, такие как DLSS (повышение разрешения на основе ИИ), аппаратную трассировку лучей и поддержку эффектов ИИ, таких как виртуальный фон и удаление шума.

NVIDIA также продемонстрировала давнюю приверженность частым обновлениям системы и исправлениям драйверов с серией потоковых приставок Shield TV. Так что теоретически возможно, что мы увидим те же преимущества от будущего процессора для смартфонов на базе GeForce. В начале своего существования вокруг него неминуемо будет крутить большое количество обновлений, которые будут исправлять допущенные ошибки. Обычно при создании нового продукта их бывает довольно много. Дальше мы просто получим железо, которое будет стабильно работать и поддерживаться в актуальном состоянии.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Как изменится стоимость смартфонов

Говорить о том, как это повлияет на стоимость процессоров или готовых смартфонов, пока преждевременно. Скорее всего, изменения будут, но они окажутся не очень большими, а у пользователей будет альтернатива в виде классических решений.

В начале я упомянул еще и фотографическую составляющую. Тут новый чипсет тоже поможет, ведь тут так же очень важна графика. В конце концов, фотография — это моментальный просчет 50 или даже больше миллионов точек, которые должны сложиться в готовое изображение. Где, как не тут, важны возможности GPU. А тут, в свою очередь, мало равных есть NVIDIA.