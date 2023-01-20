Худшие процессоры Snapdragon, которые угробят ваш смартфон

На рынке смартфонов уже много лет продолжается битва Qualcomm (США) и MediaTek (Тайвань) — двух самых больших компаний, которые занимаются производством мобильных процессоров. Хотя за последнее время мы уже смогли убедиться, что новые китайские чипы ничуть не уступают американским аналогам, а порой оказываются даже лучше, многие люди все равно принципиально покупают смартфоны на Snapdragon. Причем их выбор нередко опирается только на название чипсета, а не на технические характеристики системы на кристалле или отзывы людей.

Все это приводит к тотальной ошибке, из-за чего пользователь разочаровывается в покупке и спускает всех собак на производителя смартфона, а не чипа. Чтобы вы не оказались в подобной ситуации, рассказываем о плохих процессорах Snapdragon, которые нужно обходить стороной, а также о хороших решениях, заслуживающих вашего внимания.

Какие процессоры Snapdragon бывают

Прежде всего вы должны знать о том, какие процессоры Snapdragon существуют. Конечно, перечислять их все я не собираюсь, но расскажу о нескольких линейках, каждая из которых вне зависимости от даты выхода чипсета имеет определенное позиционирование:

Snapdragon 4. Процессоры начального уровня, предназначенные для дешевых смартфонов. Отличаются низким уровнем производительности и слабыми возможностями обработки изображения.

Процессоры начального уровня, предназначенные для дешевых смартфонов. Отличаются низким уровнем производительности и слабыми возможностями обработки изображения. Snapdragon 6. Линейка чипов для недорогих телефонов, предлагающая достаточную для своего класса производительность, но очень плохо справляющаяся с графикой, что негативным образом сказывается в том числе на мобильной фотографии.

Линейка чипов для недорогих телефонов, предлагающая достаточную для своего класса производительность, но очень плохо справляющаяся с графикой, что негативным образом сказывается в том числе на мобильной фотографии. Snapdragon 7. Чипсеты среднего класса, представляющие из себя оптимальный выбор для человека, который не желает переплачивать за флагманские решения. Хорошая производительность, связь, качество фото и видео на месте.

Чипсеты среднего класса, представляющие из себя оптимальный выбор для человека, который не желает переплачивать за флагманские решения. Хорошая производительность, связь, качество фото и видео на месте. Snapdragon 8. Линейка продвинутых чипов Qualcomm, используемая в игровых и флагманских смартфонах. Все самое лучшее собрано именно здесь.

Первое, на что вы должны обратить внимание при выборе смартфона по процессору — соответствие линейки чипсета общей стоимости устройства. Условно говоря, не нужно покупать девайс за 20-25 тысяч рублей, если он работает на Snapdragon 4, а модель на Snapdragon 6 не должна стоить больше 30 тысяч рублей. Это основа, от которой нужно отталкиваться.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Старые процессоры Snapdragon

Прежде всего не стоит рассматривать в качестве покупки телефоны на старых процессорах Snapdragon. Новый аппарат не должен работать на чипе 3-летней давности. Возможно, вам не нужен высокий уровень производительности свежих систем на кристалле, однако неактуальный техпроцесс и устаревшие ядра становятся причиной того, что даже под небольшими по нынешним меркам нагрузками устройство быстро теряет заряд.

Если говорить о конкретных решениях, которые до сих пор встречаются на рынке смартфонов, то вам нужно отказаться от покупки моделей на:

Snapdragon 439/450 и ниже;

Snapdragon 636/665 и ниже;

Snapdragon 712 и ниже;

Snapdragon 855 и ниже.

По понятным причинам живучесть чипов среднего и высокого класса лучше. Поэтому даже сейчас смартфоны на Snapdragon 865 (2019) намного более актуальны, чем модели на каком-нибудь Snapdragon 662 (2020). Другое дело, что найти новый флагман на 865-м «драконе» у вас не получится, а телефон на Snapdragon 662 — пожалуйста.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Snapdragon 695 и Snapdragon 680

Не покупать смартфон на старом процессоре — довольно банальный совет, применимый к любым чипам, а не только к железу от Qualcomm. Но вместе с тем у любого производителя всегда есть новые, но откровенно неудачные модели. Например, процессор Snapdragon 680, которому даже был посвящен отдельный материал на нашем сайте.

Поймите меня правильно, Snapdragon 680 — отличный чип для смартфона Redmi 10C за 9 500 ₽. Но видеть его в realme 9 4G, чья официальная цена в России составляет 22 999 ₽, по меньшей мере странно. На фоне своего предшественника Snapdragon 678 «дракон» под номером 680 щеголяет современным техпроцессом 6 нм, что положительным образом сказывается на автономности. Однако по непонятным причинам новый чип оснастили старыми ядрами Cortex-A73 вместо A76, видеоускорителем Adreno 610 вместо 612 и модемом X11 вместо X12. Все это выливается в общую медлительность и совершенно некудышные возможности обработки изображения.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Еще один пример нового, но неудачного процессора — Snapdragon 695. На фоне Snapdragon 690 он выглядит как вполне себе неплохой апгрейд, однако у многих производителей смартфонов 695-й «дракон» пришел на смену Snapdragon 732G. В частности, это произошло с Redmi Note 11 Pro 5G, который официально стоит в России 31 990 ₽. Он совсем чуть-чуть мощнее смартфона Redmi Note 10 Pro, однако менее продвинутый нейронный чип Hexagon 686 уступает в одну калитку Hexagon 688 из Snapdragon 732G, а потому свежее железо получило ограниченные возможности съемки фото и видео. В этой связи очень показательно небольшое сравнение Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G в рамках текста про характеристики камеры.

Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1

Хуже всего в последнее время дела обстоят у процессоров высокого класса от Qualcomm. Именно провал Snapdragon в 2020-2021 годах дал новый виток развития компании MediaTek, чьи чипы теперь не зазорно использовать даже во флагманских смартфонах вроде vivo X90.

Подробнее о причинах неудачи я говорил в тексте об окончании сотрудничества Qualcomm и Samsung. Если коротко, то корейцы, которые в последнее время занимались производством флагманских чипов Snapdragon, плохо освоили техпроцесс 4-5 нм, что вылилось в ужасный троттлинг процессоров Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1, за пару минут снижавший уровень их производительности до показателей Snapdragon 865. При этом никуда не делся нагрев, который в том числе негативно сказался на автономности смартфонов на этих чипах.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Какой процессор Snapdragon лучше

И как теперь покупать телефоны на Snapdragon, если старые чипы не соответствуют современным нормам, а новые зачастую оказываются хуже своих предшественников. Переходить на сторону MediaTek я не предлагаю, хотя это тоже неплохой вариант, что доказывает сравнение Snapdragon и Dimensity. При всех неудачах в линейке чипсетов Qualcomm есть удачные решения, и сейчас мы о них поговорим.

Если вы ищете недорогой телефон в пределах 8-15 тысяч рублей, то смело берите модели на Snapdragon 480 и Snapdragon 678/680. В диапазоне 15-20 тысяч до сих пор отлично себя чувствует Snapdragon 732G, а какой-нибудь realme 9 5G на Snapdragon 695 очень хорош за свои 11 500 ₽. Но самый сбалансированный чип на сегодняшний день — Snapdragon 778G. Он часто встречается в устройствах за 20-30 тысяч (например, Xiaomi 12 Lite), как и Snapdragon 870, который в этой ценовой категории все еще актуален, а также используется в довольно свежем смартфоне realme GT Neo 3T.

Большой редкостью являются процессоры Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 7 Gen 1, но по предварительным тестам они хороши, так что на них тоже стоит обратить внимание. А любителям получить все и сразу можно посоветовать смартфон на Snapdragon 8 Gen 2 или Snapdragon 8+ Gen 1.