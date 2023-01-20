Худшие процессоры Snapdragon, которые угробят ваш смартфон

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Герман Вологжанин 0

На рынке смартфонов уже много лет продолжается битва Qualcomm (США) и MediaTek (Тайвань) — двух самых больших компаний, которые занимаются производством мобильных процессоров. Хотя за последнее время мы уже смогли убедиться, что новые китайские чипы ничуть не уступают американским аналогам, а порой оказываются даже лучше, многие люди все равно принципиально покупают смартфоны на Snapdragon. Причем их выбор нередко опирается только на название чипсета, а не на технические характеристики системы на кристалле или отзывы людей.

Худшие процессоры Snapdragon, которые угробят ваш смартфон. Многие процессоры Snapdragon получились неудачными. Их нужно избегать. Фото.

Многие процессоры Snapdragon получились неудачными. Их нужно избегать

Все это приводит к тотальной ошибке, из-за чего пользователь разочаровывается в покупке и спускает всех собак на производителя смартфона, а не чипа. Чтобы вы не оказались в подобной ситуации, рассказываем о плохих процессорах Snapdragon, которые нужно обходить стороной, а также о хороших решениях, заслуживающих вашего внимания.

Какие процессоры Snapdragon бывают

Какие процессоры Snapdragon бывают. Процессоры 200-й серии больше не выпускаются. Фото.

Процессоры 200-й серии больше не выпускаются

Прежде всего вы должны знать о том, какие процессоры Snapdragon существуют. Конечно, перечислять их все я не собираюсь, но расскажу о нескольких линейках, каждая из которых вне зависимости от даты выхода чипсета имеет определенное позиционирование:

  • Snapdragon 4. Процессоры начального уровня, предназначенные для дешевых смартфонов. Отличаются низким уровнем производительности и слабыми возможностями обработки изображения.
  • Snapdragon 6. Линейка чипов для недорогих телефонов, предлагающая достаточную для своего класса производительность, но очень плохо справляющаяся с графикой, что негативным образом сказывается в том числе на мобильной фотографии.
  • Snapdragon 7. Чипсеты среднего класса, представляющие из себя оптимальный выбор для человека, который не желает переплачивать за флагманские решения. Хорошая производительность, связь, качество фото и видео на месте.
  • Snapdragon 8. Линейка продвинутых чипов Qualcomm, используемая в игровых и флагманских смартфонах. Все самое лучшее собрано именно здесь.

Первое, на что вы должны обратить внимание при выборе смартфона по процессору — соответствие линейки чипсета общей стоимости устройства. Условно говоря, не нужно покупать девайс за 20-25 тысяч рублей, если он работает на Snapdragon 4, а модель на Snapdragon 6 не должна стоить больше 30 тысяч рублей. Это основа, от которой нужно отталкиваться.

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Старые процессоры Snapdragon

Старые процессоры Snapdragon. Забудьте о старых процессорах и больше к ним не возвращайтесь. Фото.

Забудьте о старых процессорах и больше к ним не возвращайтесь

Прежде всего не стоит рассматривать в качестве покупки телефоны на старых процессорах Snapdragon. Новый аппарат не должен работать на чипе 3-летней давности. Возможно, вам не нужен высокий уровень производительности свежих систем на кристалле, однако неактуальный техпроцесс и устаревшие ядра становятся причиной того, что даже под небольшими по нынешним меркам нагрузками устройство быстро теряет заряд.

Если говорить о конкретных решениях, которые до сих пор встречаются на рынке смартфонов, то вам нужно отказаться от покупки моделей на:

  • Snapdragon 439/450 и ниже;
  • Snapdragon 636/665 и ниже;
  • Snapdragon 712 и ниже;
  • Snapdragon 855 и ниже.

По понятным причинам живучесть чипов среднего и высокого класса лучше. Поэтому даже сейчас смартфоны на Snapdragon 865 (2019) намного более актуальны, чем модели на каком-нибудь Snapdragon 662 (2020). Другое дело, что найти новый флагман на 865-м «драконе» у вас не получится, а телефон на Snapdragon 662 — пожалуйста.

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Snapdragon 695 и Snapdragon 680

Не покупать смартфон на старом процессоре — довольно банальный совет, применимый к любым чипам, а не только к железу от Qualcomm. Но вместе с тем у любого производителя всегда есть новые, но откровенно неудачные модели. Например, процессор Snapdragon 680, которому даже был посвящен отдельный материал на нашем сайте.

Snapdragon 695 и Snapdragon 680. realme 9 4G — плохой смартфон, если вы цените высокую скорость работы. Фото.

realme 9 4G — плохой смартфон, если вы цените высокую скорость работы

Поймите меня правильно, Snapdragon 680 — отличный чип для смартфона Redmi 10C за 9 500 ₽. Но видеть его в realme 9 4G, чья официальная цена в России составляет 22 999 ₽, по меньшей мере странно. На фоне своего предшественника Snapdragon 678 «дракон» под номером 680 щеголяет современным техпроцессом 6 нм, что положительным образом сказывается на автономности. Однако по непонятным причинам новый чип оснастили старыми ядрами Cortex-A73 вместо A76, видеоускорителем Adreno 610 вместо 612 и модемом X11 вместо X12. Все это выливается в общую медлительность и совершенно некудышные возможности обработки изображения.

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Еще один пример нового, но неудачного процессора — Snapdragon 695. На фоне Snapdragon 690 он выглядит как вполне себе неплохой апгрейд, однако у многих производителей смартфонов 695-й «дракон» пришел на смену Snapdragon 732G. В частности, это произошло с Redmi Note 11 Pro 5G, который официально стоит в России 31 990 ₽. Он совсем чуть-чуть мощнее смартфона Redmi Note 10 Pro, однако менее продвинутый нейронный чип Hexagon 686 уступает в одну калитку Hexagon 688 из Snapdragon 732G, а потому свежее железо получило ограниченные возможности съемки фото и видео. В этой связи очень показательно небольшое сравнение Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G в рамках текста про характеристики камеры.

Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1

Хуже всего в последнее время дела обстоят у процессоров высокого класса от Qualcomm. Именно провал Snapdragon в 2020-2021 годах дал новый виток развития компании MediaTek, чьи чипы теперь не зазорно использовать даже во флагманских смартфонах вроде vivo X90.

Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1. Snapdragon 8 Gen 1 — неудачный процессор, чья реальная производительность соответствует уровню старого Snapdragon 870. Фото.

Snapdragon 8 Gen 1 — неудачный процессор, чья реальная производительность соответствует уровню старого Snapdragon 870

Подробнее о причинах неудачи я говорил в тексте об окончании сотрудничества Qualcomm и Samsung. Если коротко, то корейцы, которые в последнее время занимались производством флагманских чипов Snapdragon, плохо освоили техпроцесс 4-5 нм, что вылилось в ужасный троттлинг процессоров Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1, за пару минут снижавший уровень их производительности до показателей Snapdragon 865. При этом никуда не делся нагрев, который в том числе негативно сказался на автономности смартфонов на этих чипах.

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Какой процессор Snapdragon лучше

И как теперь покупать телефоны на Snapdragon, если старые чипы не соответствуют современным нормам, а новые зачастую оказываются хуже своих предшественников. Переходить на сторону MediaTek я не предлагаю, хотя это тоже неплохой вариант, что доказывает сравнение Snapdragon и Dimensity. При всех неудачах в линейке чипсетов Qualcomm есть удачные решения, и сейчас мы о них поговорим.

Какой процессор Snapdragon лучше. Xiaomi 13 Pro и vivo X90 Pro Plus — хорошие смартфоны, ведь они работают на мощных и стабильных чипах Qualcomm. Фото.

Xiaomi 13 Pro и vivo X90 Pro Plus — хорошие смартфоны, ведь они работают на мощных и стабильных чипах Qualcomm

Если вы ищете недорогой телефон в пределах 8-15 тысяч рублей, то смело берите модели на Snapdragon 480 и Snapdragon 678/680. В диапазоне 15-20 тысяч до сих пор отлично себя чувствует Snapdragon 732G, а какой-нибудь realme 9 5G на Snapdragon 695 очень хорош за свои 11 500 ₽. Но самый сбалансированный чип на сегодняшний день — Snapdragon 778G. Он часто встречается в устройствах за 20-30 тысяч (например, Xiaomi 12 Lite), как и Snapdragon 870, который в этой ценовой категории все еще актуален, а также используется в довольно свежем смартфоне realme GT Neo 3T.

Большой редкостью являются процессоры Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 7 Gen 1, но по предварительным тестам они хороши, так что на них тоже стоит обратить внимание. А любителям получить все и сразу можно посоветовать смартфон на Snapdragon 8 Gen 2 или Snapdragon 8+ Gen 1.

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