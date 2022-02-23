Обзор Huawei P50 Pro: снова лучший, но не во всем

Huawei не нужно постоянно доказывать, что она может делать флагманские телефоны, которые будут конкурировать с телефонами любого другого производителя. Мы видели, как компания неоднократно делала это со своими флагманами серий Mate и P. Год за годом эти смартфоны раздвигали границы с точки зрения дизайна, функций и мобильной фотографии. Особенно актуально это было именно в отношении фотографических возможностей и больше всего относилось к серии P. Новый Huawei P50 Pro продолжает в том же духе и вот, что у него получилось.

Недостатки телефонов Huawei

Проблема связана с программной частью. С тех пор, как США запретили Huawei использовать сервисы Google, компания работает над созданием собственной платформы на базе Android. Чтобы убедить разработчиков приложений размещать свои труды в собственном магазине AppGallery, ей потребовалось немало сил и времени, но сейчас эти труды дают свои плоды.

Магазин приложений сильно прокачали, но заменить Google Play ему все еще сложно. В то время, как основные приложения, вроде Telegram, Яндекс и TikTok есть в AppGallery, Instagram и WhatsApp по-прежнему отсутствуют в нем.

Однако, если оставить в стороне программное обеспечение, с P50 Pro компания снова сделала впечатляющий гаджет, который может конкурировать с флагманами любого ведущего производителя.

Обзор Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro выглядит очень круто. Он тонкий и легкий, и он очень удобно лежит в руке. Премиальность в его корпусе буквально ощущается кончиками пальцев. Правда, к такому внешнему виду мы уже успели привыкнуть, ведь фактически то же самое мы видели в Nova 9 и Honor 50.

Производительность P50 Pro на высоте благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 888. Предлагаемые 8 ГБ ОЗУ не являются лучшими характеристиками в своем классе, но этого достаточно, чтобы телефон работал по-настоящему быстро, ведь у Huawei телефоны не так требовательны к объему оперативки.

Где Huawei P50 Pro действительно выгодно выделяется на фоне остальных устройств, так это в фотографии, что неудивительно. Huawei уже давно находится в авангарде мобильной фотографии, особенно со своей серией P. Основная камера Huawei P50 Pro способна делать великолепные снимки в любых условиях освещения. Однако я был немного разочарован сверхширокоугольным и телеобъективом, которые не обеспечивают такой цветопередачи, как основная камера.

Емкость аккумулятора смартфона не самая большая (4360 мАч) из тех, что мы видели, но ее достаточно, чтобы продержаться в течение дня при умеренном или даже почти активном использовании — экран на 90% яркости может гореть около 7 часов. Huawei предлагает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и почти такую ​​же быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. До 75% по проводу он заряжается за 30 минут, до 100% — примерно за 45-50 минут. Такой скоростью можно отчасти компенсировать нехватку автономности.

Кнопки и разъемы

Huawei P50 был анонсирован для Китая в прошлом году, и сейчас он вышел на международный рынок. По сути, выбор этого или другого аппарата обуславливается только необходимостью сервисов Google. Если они не важны, можно смело брать именно P50 Pro и не прогадать.

Как и у большинства флагманских телефонов Huawei последних лет, кнопки регулировки громкости и кнопка питания расположены справа, а порт USB Type-C и лоток для SIM-карты — снизу. Динамики расположены сверху и снизу, а датчик отпечатков пальцев находится под экраном, который имеет изогнутые края, переходящие в металлическую рамку.

Huawei P50 Pro в России продается в золотистом и черном цветах, хотя в мире еще доступны жемчужно-белый и розовый. На стеклянной задней стенке остается много отпечатков пальцев. Но есть комплектный чехол, что не очень свойственно флагманам. Так же он может скрыть камеру, которая выпирает не очень сильно.

Экран Huawei P50 Pro

Экран Huawei P50 Pro имеет размер 6,6 дюйма, разрешение 1228 x 2700 пикселей и плотность пикселей 450 пикселей на дюйм. Для сравнения, Samsung S21 Ultra имеет разрешение 1440 x 3200 и 515 пикселей на дюйм, а iPhone 13 Pro Max — 1284 x 2778 и 458 пикселей на дюйм. Разница есть, но на глаз ее отличить невозможно, если не проводить специальное тестирование.

Цветопередача отличная, а OLED-экран хорошо подходит для просмотра фильмов и видео. ШИМ у Huawei всегда был, но тут он стал меньше, и компания отдельно сказала об этом на презентации. Частота обновления 120 Гц, что делает телефон очень плавным. Есть режим ”динамический” для экономии энергии или можно просто выбрать 60 Гц для постоянного использования.

Быстро ли работает Huawei P50 Pro

Как было сказано выше, Huawei P50 Pro оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 888, установленным в большинстве флагманских телефонов прошлого года, но с одним упущением. Он поставляется только с возможностью подключения LTE/4G. Функция работы в сетях 5G заблокирована, но для России пока это не является большой проблемой ввиду отсутствия соответствующих сетей.

Чипсет объединен с 8 ГБ оперативной памяти и имеет от 128 ГБ до 512 ГБ постоянной. Последняя версия также предлагает увеличение оперативной памяти до 12 ГБ. Есть поддержка карт Huawei Nano Memory (NM). Хотя этот формат не так популярен, как карты microSD, карты NM имеют ту же форму и размер, что и Nano SIM. А значит, при использовании карты памяти придется отказаться от второй симки.

Лучшая камера Huawei

Huawei P50 Pro оснащен выступом в форме двух кругляшков, в котором находятся четыре камеры Leica с искусственным интеллектом. Основная широкоугольная камера оснащена 50 Мп датчиком, который сочетается с 64 Мп перископическим телеобъективом с 3,5-кратным оптическим зумом, 13 Мп сверхширокоугольным объективом и 40 Мп монохромным датчиком. В случае с последним, компания пошла по пути, применяемому когда-то в Huawei P9.

Учитывая это оборудование, неудивительно, что P50 Pro может делать потрясающие снимки. Снимки получаются четкими, детализированными и с широким динамическим диапазоном. Даже при слабом освещении датчики справляются очень хорошо.

В прошлом было известно, что смартфоны Huawei усиливают цвета, чтобы изображения выглядели более яркими и привлекательными. Но с P50 Pro обработка изображений такова, что цвета, включая все важные оттенки кожи, выглядят более правдоподобно. Кроме того, специальный режим искусственного интеллекта был точно настроен именно под реализм, а не украшение. Проблема только в том, что передача цвета на разных модулях разнится, но, возможно, это поправят с выходом обновлений.

Когда дело доходит до съемки при слабом освещении, Huawei всегда была в авангарде. Но хотя изображения P50 Pro при слабом освещении выглядят впечатляюще, они не такие четкие, как в последнее время у некоторых конкурентов. Да и камера немного запаздывает при создании таких снимков. Сверширик в темноте и вовсе снимает намного хуже основного модуля, а в ночном режиме приводит к появлению шумов и аберраций.

P50 Pro может записывать видео до 4K со скоростью 60 кадров в секунду. И основной объектив, и телеобъектив имеют оптическую стабилизацию изображения (OIS), но для сверхширокоугольного объектива такой поддержки нет. Кроме того, сверхширокоугольный объектив ограничен скоростью 4K 30 кадров в секунду. И да, при съемке видео переход от одного модуля к другом заметен.

На передней панели P50 Pro установлена ​​одна 13-мегапиксельная камера для селфи. Ее качество подходит для большинства обычных ситуаций и для публикации в социальных сетях. Как и в случае с основной камерой, селфи-камера также поддерживает ряд параметров портретного режима. Нельзя не заметить, что фронталка имеет тенденцию немного украшать ваше лицо, даже когда режим красоты выключен.

Huawei без HarmonyOS

Как и все последние телефоны Huawei, P50 Pro работает под управлением Android, но без сервисов Google из-за ограничений, наложенных правительством США. Интересно, что Huawei решила выпустить P50 Pro на международные рынки с EMUI, которая представляет собой скорее скин для Android 10, а не HarmonyOS — ответвление Android, но с ее исходным кодом. В Китае покупателям предлагается именно вторая версия.

Компания Huawei приложила немало усилий, чтобы разработчики приложений переносили свои приложения в AppGallery, но еще есть куда стремиться. Некоторые обходные пути есть, но в последнее время они стали такими сложными, что все меньше даже опытных пользователей готовы этим заниматься.

В EMUI 12, построенной на базе Android 10, Huawei доработала пользовательский интерфейс, чтобы он выглядел красиво. Иконки были переработаны, а шрифты выглядят хорошо. Настройки интерфейса, такие, как большие папки на главном экране или доступ к виджетам с помощью долгого нажатия на значок приложения, помогают с повседневным удобством использования.

Стоит ли покупать новый Huawei

Можно назвать несколько показаний или противопоказаний к покупке нового Huawei P50 Pro.

Покупать если:

Вы ищете отличный телефон с крутой камерой

Вы довольны флагманским телефоном Android без Google

У вас есть другие устройства Huawei и вы хотите хорошую интеграцию

Не покупать, если:

Сервисы Google важны для вас

Вы хотите иметь 5G

Вы ищете недорогой телефон (P50 Pro стоит 89 990 рублей)

Дальше решать вам, но этот телефон действительно хорош, и если бы не санкции, был бы в очередной раз лучшим. Сейчас у него это получается с некоторыми ”но”.