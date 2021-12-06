10 самых крутых чехлов для смартфона, которые сложно найти

Купить чехол — задача непростая. Пластиковые чехлы имеют свойство трескаться или царапать телефон, прозрачные силиконовые чехлы начинают со временем желтеть, а текстильные чехлы зачастую пачкаются даже от воды — пятна, оставшиеся от капель, уже ничем не вывести. Иногда выбор аксессуаров в розничных магазинах чересчур скуден: либо нет чехла на вашу модель телефона, либо принт или качество оставляет желать лучшего. Собрали для вас классные чехлы для смартфонов на Android, за качество которых не будет стыдно: только у проверенных на себе продавцов, а также с отличными отзывами, а еще несколько тематических аксессуаров! Поехали!

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Силиконовый чехол для Samsung Galaxy

Линейка «A» от Samsung — одна из самых продаваемых. Несмотря на то, что это бюджетные смартфоны, причин, чтобы не одевать их красиво совершенно нет. Самый простой способ сделать смартфон красивее — это сменить цвет посредством такого недорогого, но качественного чехла. Они сделаны из качественного материала, не выцветают и легко отмываются. Покупатели в отзывах не дадут соврать. У продавца есть экземпляры на все смартфоны линейки Galaxy A.

Цена: 108 рублей

Цветной чехол для Samsung Galaxy

Чехол с кардхолдером для Samsung

Китайские производители не перестают удивлять: еще недавно казалось, что все карты нам заменили Google Pay и ему подобные, но вдруг выяснилось, что актуальность пластика только выросла. Хранить их вместе со смартфоном — шикарная идея. Особенно, если аксессуар позволяет. Добавляйте в корзину чехол для своей модели смартфона (есть на А, М и S-серию), выбирайте цвет и ждите доставки!

Цена: 126 рублей

Чехол с кардхолдером для Samsung

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Противоударный чехол для Xiaomi

Возможно, кто-то думает, что противоударные чехлы делают смартфон толще и портят внешний вид, но этот аксессуар для Xiaomi Mi 11T это успешно опровергает. Новинка от Xiaomi в нем выглядит стильно и даже брутально. Кстати, на чехле есть специальная защёлка, чтобы прикрыть объектив основной камеры. У продавца есть несколько цветов — выбирайте тот, что больше нравится вам.

Цена: 279 рублей

Противоударный чехол для Xiaomi

Чехол с Человеком-пауком для Redmi

Совсем скоро в прокат выходит новый фильм о Человеке-пауке под названием «Нет пути домой». Чехол для Redmi с любимым персонажем — отличный способ порадовать себя в преддверии новинки. Я уже покупал аксессуар для смартфона с Капитаном Америкой и мне очень понравилось качество исполнения — именно поэтому я и рекомендую покупать чехол именно у этого продавца! К тому же, у него в наличии сразу несколько вариаций. Кстати, чехол подойдет на самые разные модели Redmi — ищите свой в описании!

Цена: 276 рублей

Чехол с Человеком-пауком для Redmi

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Классный чехол для POCO

Смартфоны POCO сами по себе очень красивые, а производитель в комплекте предлагает прозрачную накладку. Испортить красоту сложно, но можно. Мы этого делать, конечно же, не будем, поэтому ловите классные силиконовые накладки, которые украсят и защитят ваш смартфон. Выбирайте тот цвет, который ближе вам. И не забудьте выбрать свою модель смартфона, благо по ссылке их сразу несколько.

Цена: 125 рублей

Крутой чехол для POCO

Чехол для фанатов «Барселоны»

Футбол — тот вид спорта, у которого невероятное количество поклонников по всему миру. «Барселона» — один из величайших клубов современности. Болеете за «Барсу» сами или у вас есть друзья-фанаты? Вот вам сразу 15 чехлов, посвященных клубу. Подойдет он для смартфонов Redmi самых разных моделей, качественно исполнен и не испортится со временем, подчеркнув, какому клубу принадлежит ваше сердце.

Цена: от 142 рублей

Чехол для фанатов «Барсы»

Чехол для фанатов «Игры в кальмара»

Еще один классный тематический аксессуар, посвященный самому обсуждаемому сериалу в мире. Он и вправду вызвал море восторга и понравился миллионам. Если у вас смартфон Redmi и вы не остались равнодушны после просмотра, то можете заказать себе любой — у продавца 10 вариаций «Игры в кальмара«, выраженных классным принтом на чехле.

Цена: от 172 рублей

Чехол «Игра в кальмара» для Redmi

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Противоударный прозрачный чехол для Vivo

Смартфоны Vivo сами по себе очень красивые. Чего стоит только цвет «Алмазная мозаика»! Такой смартфон грешно одевать в плотный чехол, а прозрачный со временем точно начнет желтеть. Ловите классный вариант: он защищает смартфон по краям, а прозрачные вставки не испортят внешний вид. Подойдет для Vivo Y31, Y30 Y20 и V21.

Цена: от 82 рублей

Чехол для Vivo

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Матовый чехол для Realme

Китайские смартфоны стали очень красивыми, но черным матовым чехлом сложно испортить внешний вид смартфона. Особенно, когда он и вправду стильный. На выбор сразу несколько цветов обрамления, а подойдет такой чехол для множества моделей Realme. Не забудьте выбрать свою на странице продавца.

Цена: от 120 рублей

Красивый чехол для Realme

Новогодний чехол для Samsung

До Нового Года осталось совсем немного времени. У многих сейчас проблемы с новогодним настроением — его попросту нет. Новогодний чехол для Samsung Galaxy — самый простой способ взбодриться и поднять настроение перед предстоящим праздником. Выбирайте дизайн и модель на странице продавца и ни в коем случае не грустите!

Цена: 124 рубля

Новогодний чехол для Samsung