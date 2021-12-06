10 самых крутых чехлов для смартфона, которые сложно найти

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Иван Герасимов 0

Купить чехол — задача непростая. Пластиковые чехлы имеют свойство трескаться или царапать телефон, прозрачные силиконовые чехлы начинают со временем желтеть, а текстильные чехлы зачастую пачкаются даже от воды — пятна, оставшиеся от капель, уже ничем не вывести. Иногда выбор аксессуаров в розничных магазинах чересчур скуден: либо нет чехла на вашу модель телефона, либо принт или качество оставляет желать лучшего. Собрали для вас классные чехлы для смартфонов на Android, за качество которых не будет стыдно: только у проверенных на себе продавцов, а также с отличными отзывами, а еще несколько тематических аксессуаров! Поехали!

Выбрали самые стильные чехлы для вашего смартфона. Например?

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Силиконовый чехол для Samsung Galaxy

Чехол не испортит ваш Samsung Galaxy, а сделает его ярче

Линейка «A» от Samsung — одна из самых продаваемых. Несмотря на то, что это бюджетные смартфоны, причин, чтобы не одевать их красиво совершенно нет. Самый простой способ сделать смартфон красивее — это сменить цвет посредством такого недорогого, но качественного чехла. Они сделаны из качественного материала, не выцветают и легко отмываются. Покупатели в отзывах не дадут соврать. У продавца есть экземпляры на все смартфоны линейки Galaxy A.

Цена: 108 рублей

Цветной чехол для Samsung Galaxy

Чехол с кардхолдером для Samsung

Мне нравится желтый. А вам?

Китайские производители не перестают удивлять: еще недавно казалось, что все карты нам заменили Google Pay и ему подобные, но вдруг выяснилось, что актуальность пластика только выросла. Хранить их вместе со смартфоном — шикарная идея. Особенно, если аксессуар позволяет. Добавляйте в корзину чехол для своей модели смартфона (есть на А, М и S-серию), выбирайте цвет и ждите доставки!

Цена: 126 рублей

Чехол с кардхолдером для Samsung

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Противоударный чехол для Xiaomi

Красный чехол для Xiaomi 11T — просто супер. Рекомендую

Возможно, кто-то думает, что противоударные чехлы делают смартфон толще и портят внешний вид, но этот аксессуар для Xiaomi Mi 11T это успешно опровергает. Новинка от Xiaomi в нем выглядит стильно и даже брутально. Кстати, на чехле есть специальная защёлка, чтобы прикрыть объектив основной камеры. У продавца есть несколько цветов — выбирайте тот, что больше нравится вам.

Цена: 279 рублей

Противоударный чехол для Xiaomi

Чехол с Человеком-пауком для Redmi

У продавца сразу несколько вариаций чехла про «Паучка». Выбирайте любой

Совсем скоро в прокат выходит новый фильм о Человеке-пауке под названием «Нет пути домой». Чехол для Redmi с любимым персонажем — отличный способ порадовать себя в преддверии новинки. Я уже покупал аксессуар для смартфона с Капитаном Америкой и мне очень понравилось качество исполнения — именно поэтому я и рекомендую покупать чехол именно у этого продавца! К тому же, у него в наличии сразу несколько вариаций. Кстати, чехол подойдет на самые разные модели Redmi — ищите свой в описании!

Цена: 276 рублей

Чехол с Человеком-пауком для Redmi

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Классный чехол для POCO

На днях видел смартфон в таком чехле — в руке лежит потрясающе

Смартфоны POCO сами по себе очень красивые, а производитель в комплекте предлагает прозрачную накладку. Испортить красоту сложно, но можно. Мы этого делать, конечно же, не будем, поэтому ловите классные силиконовые накладки, которые украсят и защитят ваш смартфон. Выбирайте тот цвет, который ближе вам. И не забудьте выбрать свою модель смартфона, благо по ссылке их сразу несколько.

Цена: 125 рублей

Крутой чехол для POCO

Чехол для фанатов «Барселоны»

Чехол для тех, кто с детства за «Барсу» и ждет возвращения Лионеля Месси

Футбол — тот вид спорта, у которого невероятное количество поклонников по всему миру. «Барселона» — один из величайших клубов современности. Болеете за «Барсу» сами или у вас есть друзья-фанаты? Вот вам сразу 15 чехлов, посвященных клубу. Подойдет он для смартфонов Redmi самых разных моделей, качественно исполнен и не испортится со временем, подчеркнув, какому клубу принадлежит ваше сердце.

Цена: от 142 рублей

Чехол для фанатов «Барсы»

Чехол для фанатов «Игры в кальмара»

Думаю, такой аксессуар понравится даже тем, кто не смотрел сериал

Еще один классный тематический аксессуар, посвященный самому обсуждаемому сериалу в мире. Он и вправду вызвал море восторга и понравился миллионам. Если у вас смартфон Redmi и вы не остались равнодушны после просмотра, то можете заказать себе любой — у продавца 10 вариаций «Игры в кальмара«, выраженных классным принтом на чехле.

Цена: от 172 рублей

Чехол «Игра в кальмара» для Redmi

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Противоударный прозрачный чехол для Vivo

Классный чехол, который защитит ваш Vivo, но не сделает его некрасивым

Смартфоны Vivo сами по себе очень красивые. Чего стоит только цвет «Алмазная мозаика»! Такой смартфон грешно одевать в плотный чехол, а прозрачный со временем точно начнет желтеть. Ловите классный вариант: он защищает смартфон по краям, а прозрачные вставки не испортят внешний вид. Подойдет для Vivo Y31, Y30 Y20 и V21.

Цена: от 82 рублей

Чехол для Vivo

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Матовый чехол для Realme

Кстати, вставка для блока камер защитит их от царапин и ударов

Китайские смартфоны стали очень красивыми, но черным матовым чехлом сложно испортить внешний вид смартфона. Особенно, когда он и вправду стильный. На выбор сразу несколько цветов обрамления, а подойдет такой чехол для множества моделей Realme. Не забудьте выбрать свою на странице продавца.

Цена: от 120 рублей

Красивый чехол для Realme

Новогодний чехол для Samsung

Новогодний чехол — самый простой способ поднять себе настроение!

До Нового Года осталось совсем немного времени. У многих сейчас проблемы с новогодним настроением — его попросту нет. Новогодний чехол для Samsung Galaxy — самый простой способ взбодриться и поднять настроение перед предстоящим праздником. Выбирайте дизайн и модель на странице продавца и ни в коем случае не грустите!

Цена: 124 рубля

Новогодний чехол для Samsung

Еще раз напоминаем о том, что есть классный скидочный промокод appleinsiderDec, который даст скидку 250 рублей на покупки от 500 рублей. Обязательно используйте его! Хороших покупок!

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