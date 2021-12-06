Не слушайте хейтеров! Nokia — по-прежнему топчик

Вспоминать о брендах, которые когда-то были хороши, а потом канули в лету — всё равно, что расстаться с девушкой и вспоминать о тех прекрасных днях, которых уже никогда не будет. Правда, никто не учитывает микроскопическую возможность воссоединения, а ведь «по-новому» может быть точно не хуже. Так многие уверены в том, что теперь Nokia или Motorola — полный отстой, но это совершенно не так. На днях мой коллега, журналист AndroidInsider.ru Иван Кузнецов разгневался на Nokia: смартфоны не те, флагман не обновили, не берите их ни в коем случае. Меня не задело мнение Ивана, в отличие от читателей нашего Telegram-чата, в чем-то я даже согласен с ним, но сетовать на знаменитый бренд точно не стоит.

С чего все началось: Не покупайте смартфоны Nokia. Вы сильно пожалеете

Какой смартфон Нокиа лучше купить

Если зайти на российский сайт Nokia, то можно найти кучу разных предложений на любой кошелек. Почти все смартфоны Nokia бюджетные и лишь парочка из них стоит больших денег. За вменяемые суммы вы получаете не только чистый Android, но и неплохие камеры и даже 5G. Стоит ли брать смартфон с 5G? Конечно стоит — это отличное вложение на будущее, учитывая, что Nokia уверяет покупателей в поддержке актуальной ОС на определенный период. Верим.

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Nokia не обновляется

Коллега поругал компанию за то, что Nokia 9 PureView не получила обновление до Android 11, не объяснив, почему же так вышло. На самом деле все произошло из-за самой обычной жадности и желания удивить потребителей — в смартфоне установлено 5 камер (кстати, выглядит это странно и даже немного колхозно), в результате чего инженеры столкнулись с проблемой оптимизации под новую систему. Оказалось, что с Android 11 камеры в телефоне стали фотографировать хуже — в компании решили ничего не портить и оставили все как есть.

Плохо ли это? Первый блин всегда комом. А Nokia 9 PureView и вправду первый и пока единственный — к сожалению, покупая такой экспериментальный флагман нужно быть готовым ко всему. Я вспоминаю тот случай с Nokia Lumia 800, когда линейку разрекламировали, а обновления до следующей версии Windows Phone не дали. У моей девушки был этот смартфон — поверьте, без обновления он не стал хуже, она им пользовалась не один год и ей все безумно нравилось. К тому же, иногда не стоит обновлять все подряд — вы сами знаете, какие проблемы с новыми версиями ОС испытывают даже iPhone. А тут и вовсе речь про Android.

Окей, кажется, что владельцев Nokia снова обманули? Ничего подобного: им предложена скидка на покупку нового смартфона — целых 50%, что само по себе безумно щедро. Это редкий случай, когда обладателям Android-смартфонов не придется страдать, отдавать свой телефон родственникам или продавать на Авито за бесценок — сразу скидка.

Ситуация провальная, но ход - гениальный.

Смартфоны Нокиа 2021

Одно из главных преимуществ Nokia сейчас — это чистый Android в смартфонах без всяких дебильных оболочек, которые зачастую портят всё впечатление от использования. Еще Nokia умеет в дизайн — сейчас рынок смартфонов похож на ленту в Instagram, где все девицы на одно лицо. Разгуляться в дизайне смартфона в 2021 году и вправду сложно, но вы только взгляните на новинку Nokia XR20: это противоударный смартфон, сертифицированный по армейскому стандарту. Блок камер обрамлен специальной рамкой — от греха подальше.

Забавно, но у Nokia XR20 и iPhone XR есть кое-что общее — это широкие рамки вокруг экрана. Если вы не гонитесь за безрамочными экранами, которые впаривают нам производители, то вам понравится этот смартфон. Вообще, кажется, что его собрали из нескольких модулей — у него много вставок по бокам. Такой дизайн и вправду радует глаз. Кнопки, задняя панель — у этих деталей приятная текстура, приятная на ощупь. Смартфон создан с умом — кажется, в Nokia до сих пор придерживаются старой философии, с которой компания выпускала телефоны в нулевых.

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По ассортименту устройств и не скажешь, что у бренда есть какие-то сложности. На сайте не только смартфоны, но и звонилки, которые хочется купить просто так, достойные аксессуары (TWS-наушники — пушка, обязательно опробуйте их), и даже планшеты. Понятное дело, что планшет на Android — вещь на любителя, но Nokia продолжает экспериментировать, и это радует.

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Не бойтесь покупать смартфоны от Nokia, просто держите в голове, что внезапно что-то может пойти не так. Это не значит, что ваш телефон перестанет работать без обновления или станет не актуальным. То же самое и с Motorola: кстати, смартфону Moto G9 Plus нет равных в своем ценовом сегменте — именно поэтому его не стыдно подарить, например, своей девушке.