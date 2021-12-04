Зачем в 2021 нужен кнопочный телефон

Каких только смартфонов сейчас нет. Хотите блок на 5 камер — без проблем. Желаете заиметь основной модуль на 100 МП — легко. Перечислять на самом деле можно очень долго. Тем не менее многие пользователи до сих пор задаются вопросом покупки простого кнопочного телефона из 2005-го. Причем у тех, кто так считает, есть вполне себе серьезные аргументы, имеющие право на существование. Сегодня предлагаю обсудить чем кнопочный телефон лучше смартфона и зачем нужна звонилка в современном мире, где полным-полно гаджетов поинтереснее.

На сегодняшний день я знаю минимум пятерых своих знакомых, которые пользуются классическим кнопочным телефоном и горя не знают. Нет, не подумайте, в их кармане не лежит новый Samsung Galaxy Fold 3. Кнопочный телефон — единственный гаджет в их арсенале.

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Что такое бабушкофон

Бабушкофон - простой кнопочный телефон с минимумом технических возможностей и максимально упрощенным дизайном.

Исходя из названия сразу становится понятно, на какую группу людей ориентировано данное устройство. Такие гаджеты отлично подойдут детям дошкольного возраста и пожилым людям.

К слову, я не считаю, что ребенка следует обделять техникой и покупать ему дешевенький Galaxy A02. В конце концов, через смартфон дети познают мир интернета. Кто знает, может быть ваш сын в будущем станет редактором на AndroidInsider.ru.

Часто помимо простого дизайна, производители устанавливают сюда большую клавиатуру, дабы пользователи не мучались с попаданием по клавишам. Добавьте сюда такие функции, как проговаривание времени и радио. Вполне себе устройство!

Чем кнопочный телефон лучше смартфона

Первое, что приходит на ум, когда видишь молодых людей со старой звонилкой — человек борется с зависимостью от социальных сетей. Такой сценарий вполне вписывается в современном мире, помешанном на продуктивности. Но если посмотреть чуть шире, кажется, что плюсы кнопочного телефона налицо:

Кнопочный телефон не жалко потерять.

Заряжать его можно раз в 3-4 дня.

Безопасность персональных данных.

Удобное управление с минимумом ложных нажатий.

Один аппарат может служить вам по 10 лет.

Экономия денег на тарифах и подписках.

Не забудьте и про самый ценный ресурс в нашей жизни — время. Зайдите в приложение Цифровое благополучие и оцените количество часов, проведенных за прокруткой ленты в Инстаграм. Уверяю вас, если сложить все приложения за год, там и язык новый освоить можно.

А если серьезно, то понятно, что все упирается в один большой минус — с помощью смартфона мы не только общаемся, но и работаем. Переписываемся с коллегами, узнаем новое. Я бы с радостью провел недельку другую без телефона вообще, но это, увы, сейчас просто невозможно.

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Как сэкономить на связи

Давайте подойдем к вопросу чисто с экономической точки зрения. Средняя цена на смартфон в России в 2021 году составила 25 тысяч рублей. Хорошую звонилку можно приобрести за 3-4 тысячи. Согласитесь, экономия значительная?

Плюс, добавьте сюда тысячу деревянных на разные подписки типа Кинопоиска, Яндекс.Музыки и прочих. Не буду рассказывать про приложение с инвестициями, ибо их реклама на YouTube мне надоела, но тем не менее. Начнете вкладываться сейчас — через 20 лет детям квартиру купите.

Лучший кнопочный телефон 2021

Если вдруг решите отказаться от своего смартфона в пользу кнопочного аппарата, у меня есть для вас крутое решение. По запросу Лучшая звонилка в 2021 году у меня в голове возникает лишь один аппарат — переиздание легендарной Nokia 3310.

Подробнее о Nokia 3310

Подумайте сами. За какие-то 4 тысячи рублей у вас есть возможность прикоснуться к легенде. Пусть Nokia уже не та, да и дизайн не оригинальный, но все же. Когда-то эти ребята делали лучшие трубки на свете. Я думаю, что многие из вас со мной согласятся.

К современным Android-устройствам этой компании я отношусь скептически, ибо есть варианты в тысячу раз круче, но что касается звонилки — честно, если бы не работа, пользовался бы ей на постоянной основе.

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А вы как считаете? Имеют ли право на жизнь кнопочные телефоны в 2021 году? Хотели бы себе взять Nokia и уйти в оффлайн на парочку недель? Обязательно поделитесь мнением в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.