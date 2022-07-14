5 крутых TWS наушников на любой кошелек

True Wireless наушники, или, проще говоря TWS — это полностью беспроводные наушники в форме затычек или вкладышей, заряд которых происходит от специального кейса. Такой форм-фактор стал популярным после появления на рынке Apple AirPods. Эта модель произвела фурор в момент выхода и предопределила развитие беспроводных наушников на долгие годы вперед. В 2022 году у каждого производителя есть своя модель подобных «ушей», а у кого-то и не одна. Именно их удобство и простота использования делает этот гаджет одним из самых популярных подарков на праздники и позволяет занять место в сумке у большого количества людей.

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Но в таком огромном выборе можно просто запутаться. Цены на подобные устройства начинаются от скромных 800 рублей и легко могут достигать и 30 тысяч рублей. Но чем отличаются эти модели и почему такой разбег в цене, не все могут понять. Подобрали для вас пять крутых TWS наушников на любой кошелек, которые помогут наслаждаться музыкой каждый день.

Беспроводные наушники Redmi AirDots 3

Одни из самых популярных беспроводных наушников в мире. Свою известность они заслужили благодаря цене и возможностям, которые за нее предлагают. Устройство представляет собой внутриканальные затычки с пассивной шумоизоляцией. Для отсечения максимального количества внешних шумов вам потребуется подобрать насадку под ваше ухо. Наушники имеют защиту от брызг по стандарту IPX4. То есть купаться в них нельзя, но небольшое попадание воды они переживут. К третьему поколению отказались от жутких кнопок управления воспроизведением, при нажатии на которые можно было оглохнуть. Теперь каждый из «ушей» оснащен сенсорным управлением. Как и любой сенсор, оно не лишено недостатка в виде периодических ошибочных срабатываний. Но это явно лучше кнопок у Redmi AirDots первого поколения.

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Наушники имеют на борту Bluetooth 5.2, что позволяет им уверенно держать связь и не обрывать соединение. При уровне громкости в районе 80% Redmi AirDots 3 держат заряд около 7 часов, плюс их еще два раза полностью можно зарядить в кейсе. Получаем на выходе в районе 25-30 часов. Очень достойный результат за их стоимость. Ну а теперь о самом интересном. Приобрести эти наушники с доставкой из Китая можно за 900 рублей. Отличный вариант, чтобы попробовать, что такое TWS наушники.

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Наушники Realme Buds Air 2

После выхода AirPods многие производители пытались копировать их внешний вид и делать продажи за счет этого. Realme Buds Air 2 тоже отдаленно напоминают AirPods. Но, к счастью, только отдаленно. Наушники Realme являются внутриканальными затычками с системой активного шумоподавления. То есть, помимо пассивной, с помощью правильных насадок на наушник можно активировать и полное отсечение внешних шумов. Безусловно, форм-фактор TWS-наушников не позволяет убрать полностью все шумы, как это делают большие накладные «уши» за много денег. Но, тем не менее звук в метро могут понизить до комфортного для прослушивания музыки на 70-75% громкости.

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Помимо режима активного шумоподавления, наушники имеют еще и режим прозрачности. Когда микрофоны начинают работать не на отключение внешних шумов, а, наоборот, на усиление. В таком режиме вы спокойно можете общаться с людьми, не вынимая наушников из уха. Такой достаточно офисный вариант использования, когда надо слышать происходящее вокруг, но можно делать это под музыку или любимые аудиокниги. Realme Buds Air 2, также как и Redmi AirDots 3, имеют на борту Bluetooth 5.2, что позволяет уверенно держать соединение, не потребляя при этом большое количество заряда. С выключенным шумодавом наушники могут воспроизводить музыку около 5 часов, со включенным — около 4. Если же подзарядить их в кейсе, то общее время прослушивание, которого можно от них добиться, составляет примерно 25 часов. Приобрести Realme Buds Air 2 можно за 3300 рублей.

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Redmi Buds 3 Pro — цена

Для тех, кому не нравятся наушники, похожие на AirPods, следует обратить внимание на Redmi Buds 3 Pro. Эта модель, так же, как и Realme Buds Air 2, оснащена системой активного шумоподавления с режимом прозрачности. Главное, чтобы правильно были подобраны насадки, и тогда получится отсечь большую часть внешних шумов.

Отличительной особенностью Redmi Buds 3 Pro является наличие беспроводной зарядки кейса и быстрой зарядки самих наушников. С помощью беспроводного зарядного устройства очень удобно восполнить заряд кейса. Достаточно просто положить его на зарядный коврик и все. Не придется втыкать провод. А быстрая зарядка позволяет за 10 минут нахождения наушников в кейсе получить до 3 часов прослушивания музыки.

Благодаря удобному управлению, эргономичной форме, наличию системы активного шумоподавления, защите IPX4, Bluetooth 5.2 и адекватной стоимости Redmi Buds 3 Pro можно считать лучшим выбором на рынке TWS наушников. Такая совокупность характеристик делают их действительно потенциальным хитом. Приобрести Redmi Buds 3 Pro можно по цене 3300 рублей.

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Наушники Samsung Galaxy Buds Pro

Для тех, кто не доверяет китайским компаниям или просто предпочитает устройства от А-брендов можно порекомендовать обратить внимание на Samsung Galaxy Buds Pro. Звук в них настраивали специалисты из фирмы AKG, ныне принадлежащей Samsung. Поэтому за этот параметр можно сразу не переживать. Так же как и две предыдущие модели, Samsung Galaxy Buds Pro оснащены системой активного шумоподавления с режимом прозрачности. Но прозрачность необычная. В настройках наушников можно включить распознавание голоса, и когда пользователь начинает говорить, шумодав автоматически отключается и включается режим прозрачности. На самом деле это очень удобно и позволяет не переключаться между ними вручную. Причем распознавание происходит благодаря датчику костной проводимости, с помощью него значительно снижается вероятность того, что наушники могут вас не услышать.

Если вы предпочитаете разговаривать по телефону в наушниках, то вам поможет в этом деле функция Wind Shield. Благодаря внешним микрофонам она отсекает ветер на улице и позволяет собеседникам нормально слышать друг друга. Отдельно стоит отметить функцию «Аудио 360». Она является аналогом «Пространственного аудио» от Apple. Когда звук при просмотре видео всегда идет с той стороны, где находится его источник. То есть если вы держите смартфон перед собой и повернете голову налево, то звук полностью сместится в правый наушник.

Время работы с включенным шумоподавлением составляет около 4 часов, без — около 6. Итого можно максимум получить от наушников примерно 24 часа прослушивания .

В отличие от китайских наушников, Samsung Galaxy Buds Pro оснащены только Bluetooth 5.0. Но большинство пользователей этого даже не заметят. При этом защита от влаги у них находится на уровне IPX7. Это значит, что наушники выдержат погружение под воду до 30 минут. Приобрести Samsung Galaxy Buds Pro по цене 9700 рублей.

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Sony WF-1000XM4 — цена

TWS наушники от Sony являются стандартом работы системы активного шумоподавления в подобных устройствах. Если вы хотите максимально качественно защитить себя от внешних шумов, то вам стоит обратить внимание на Sony WF-1000XM4. Подобную работу шумодава обеспечивают по два микрофона на каждом наушнике и датчик костной проводимости. Они же позволяют качественно передавать голос при телефонных разговорах. Так же, как и в Samsung Galaxy Buds Pro, доступно отключения шумоподавления при распознавании голоса пользователя.

Sony WF-1000XM4 поддерживает Google Fast Pair для быстрого сопряжения с устройствами на Android. То есть, просто открыв кейс и достав наушники, система сама предложит вам установить соединение. На все про все уходит меньше минуты. В случае каких-то проблем с соединением при воспроизведении музыки в настройках можно перевести наушники в режим приоритета стабильности соединения. В связи с большим количеством беспроводных гаджетов вокруг нас такие проблемы нельзя полностью исключить. Поэтому хорошо, что производитель заранее это предусмотрел.

Время автономной работы наушников со включенным шумодавом и использованием кодека AAC составляет около 6 часов, без шумодава, только с пассивной шумоизоляцией — 12 часов. Если же вы используете кодек LDAC, то время сокращается до 3,5 часов в режиме шумоподавления и до 6 без него. Зарядить наушники от кейса с нуля до ста процентов можно еще два полных раза.

Sony WF-1000XM4 оснащены беспроводной зарядкой кейса, защитой от брызг IPX4 и Bluetooth 5.2. Приобрести их можно 15500 рублей. Если вы готовы потратить подобную сумму на наушники, то приобретете одно из лучших устройств на рынке и точно не разочаруетесь в покупке.

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