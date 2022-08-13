Больше никогда не куплю проводные наушники, и вот почему

Моя история взаимоотношений с TWS-наушниками полна любви и ненависти. Некоторые из них ломались и терялись, а на поверхность всегда всплывали недостатки беспроводных наушников. В какой-то момент я даже решил вернуться к классике и вновь купил проводную гарнитуру, надеясь, что вот теперь-то музыка заиграет новыми красками и TWS-ки забудутся, как недоразумение. Но нет: все получилось с точностью до наоборот. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что больше никогда не куплю проводные наушники, и на то есть несколько веских причин.

Удобные наушники — какие лучше

Если вы не покупаете проводные наушники в подземном переходе, то их комплект поставки с высокой долей вероятности будет сопровождаться специальным силиконовым держателем для скрутки кабеля. В теории он должен решать проблему запутавшихся проводов. И действительно, если каждый раз после прослушивания музыки вы готовы тратить минуту времени на приведение наушников в исходное состояние, то этот аксессуар пригодится.

Однако, если вы достаете гарнитуру из ушей в самый последний момент, когда дверь поезда вот-вот закроется, и он отправится на следующую станцию, то скрутка не поможет. Вам будет лень наматывать провод на комплектный аксессуар, а в следующий раз, решив послушать музыку, вы уже задумаетесь: а, может, лучше все-таки TWS?

Лучший звук наушников

Конечно, потенциал у проводных наушников в плане звука намного больше, чем у TWS-моделей. Можно взять профессиональную гарнитуру за 15-20 тысяч рублей и быть уверенным в том, что музыка заиграет новыми красками. Но произойдет это только при наличии под рукой смартфона с хорошим ЦАП или с сертификацией Hi-Res Audio, а также аудиофайла в формате FLAC.

Если же вы пользуетесь недорогим телефоном, слушаете музыку через популярные стриминговые сервисы вроде Яндекс.Музыки или VK Music и готовы потратить на внутриканальные наушники не более 5 тысяч рублей, то точно не почувствуете существенной разницы. А за эти деньги уже можно подыскать беспроводную модель, которая не заставит тратить нервы на распутывание кабеля.

Функции наушников

Покупая беспроводные наушники 2022 года, вы получаете не только аксессуар для прослушивания музыки, но и устройство со множеством дополнительных функций. В частности, даже недорогие TWS-модели оснащаются активным шумоподавлением. Эта опция помогает отсечь внешние звуки, даже если они заметны при использовании внутриканальных моделей, а еще она позволяет активировать режим прозрачности, если вы хотите отчетливо слышать рядом стоящего человека, не снимая гарнитуру.

Еще одна стоящая фишка — мультипоинт. Эта функция заставляет аудиогарнитуру одновременно работать с двумя устройствами. Без лишних настроек вы сможете переключаться со смартфона на компьютер и наоборот. Также многие беспроводные наушники автоматически останавливают воспроизведение, когда владелец извлекает их из ушного канала. Всего этого нет у проводных моделей.

Наушники с хорошим микрофоном

Сколько бы я ни пользовался проводными гарнитурами за 4-5 тысяч рублей, не было ни одного раза, чтобы мой собеседник, с которым я разговаривал по телефону, что-то не переспросил. Как правило, классические модели оснащаются посредственными микрофонами. Они не отсекают внешние шумы, из-за чего в спешке приходится вынимать штекер из разъема ради перехода в режим стандартного разговора по телефону без гарнитуры. Безусловно, микрофоны у TWS-аналогов могут быть еще хуже. Но, если вы внимательно изучите характеристики беспроводных наушников и выберите модель, которая оснащена несколькими микрофонами, то будете приятно удивлены.

Сколько стоят наушники

Сегодня нет такой большой разницы в цене между проводными и беспроводными наушниками, как это было еще 5 лет назад. При желании можно купить TWS-гарнитуру за 200-300 рублей. Да, в таком случае нельзя рассчитывать на хороший звук и стабильное соединение. Но никакого удовольствия не получить и от проводных наушников за аналогичную сумму. Они тоже будут посредственно звучать и, скорее всего, сломаются через несколько месяцев.

Стоимость флагманских моделей примерно сопоставима. В 15-20 тысяч рублей обойдутся как самые навороченные TWS-гарнитуры, так и премиальные наушники проводного типа. Последние, конечно, имеют больший потенциал просто из-за того, что по воздуху нельзя передать звук без предварительного сжатия. Однако, как уже говорилось ранее, оценить все преимущества дорогих моделей можно только при наличии смартфона с сертификацией Hi-Res Audio или специализированного устройства, на которое будут загружены FLAC-файлы музыкальных композиций.

Если вы не считаете себя меломаном, готовым тратить существенные суммы на покупку аудиогарнитуры, то выбор очевиден. Даже за 4000 рублей можно взять хорошие беспроводные наушники, которые порадуют наличием функции активного шумоподавления и кодеком aptX, стирающим границы между проводными и беспроводными гарнитурами бюджетного класса.