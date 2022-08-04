Что такое шумоподавление в наушниках, и каким оно бывает

TWS-наушники продолжают захватывать рынок, позволяя не только насладиться музыкой или фильмом в полном одиночестве, но и забыть о маленьких гномах, которые сидят в наших карманах и постоянно переплетают кабель проводной гарнитуры. При выборе Bluetooth-моделей не в последнюю очередь нужно обращать внимание на наличие шумоподавления. Эта опция непосредственным образом влияет на то, сможете ли вы отстраниться от происходящего вокруг и окунуться в музыкальный мир, не обращая внимания на стук колес поезда метрополитена. Сегодня мы разберемся, как работает функция, что такое активное шумоподавление и чем оно отличается от обычного.

Активное шумоподавление — отличия от пассивного

Шумоподавление в наушниках – это процесс, отсекающий посторонние звуки и позволяющий не обращать внимание на происходящее вокруг. Эта технология представлена во многих TWS-гарнитурах и реализуется как в пассивном, так и в активном формате.

Первый тип шумодава (PNC – Passive Noise Cancelation) устраняет лишние звуки за счет специальных накладок (амбушюр). Поэтому все внутриканальные наушники умеют подавлять шум вне зависимости от того, говорим мы о проводной или беспроводной модели. Амбушюры создают эффект вакуума в ушной раковине, из-за чего пользователь практически ничего не слышит вокруг даже без воспроизведения контента. Негативной стороной PNC является усталость ушей после длительного прослушивания музыки.

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Активное шумоподавление (ANC – Active Noise Cancellation) работает иначе. Отсечение окружающего звука происходит за счет отдельного устройства, встроенного в наушники. Микрофоны гарнитуры улавливают шум, а специальный сопроцессор удаляет его, как бы создавая копию внешнего сигнала. Из-за этого дает о себе знать главный недостаток ANC – ухудшение автономности аудиоустройства.

Наличием ANC могут похвастать далеко не все модели. Функцией активного шумоподавления за редким исключением обладают только беспроводные наушники, однако их форм-фактор (внутриканальные или затычки) не влияет на наличие или отсутствие опции. Все зависит исключительно от желания производителя.

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Сегодня ANC – одна из главных продающих фишек на рынке Bluetooth-гарнитур. Производители не только оснащают свои наушники активным шумодавом, но и устраивают гонки, выясняя, у кого функция работает лучше. В этом им и простым пользователям помогают сухие цифры. В характеристиках TWS-гарнитур указывается мощность ANC, выраженная в децибелах. Результат -30 дБ считается базовым, а потому им могут похвастать даже бюджетные модели. А вот более сильный шумодав на -45 дБ встречается только в устройствах премиального сегмента.

Что такое режим прозрачности

Параллельно с активным шумоподавлением принято рассматривать функцию, создающую эффект прозрачности. Она напрямую связана с ANC, так как работает за счет тех же аппаратных особенностей наушников. Если шумодав отсекает внешний звук, то режим прозрачности (Transparency Mode), напротив, доставляет его в ваш ушной канал.

Эта функция сводит на нет один из главных недостатков внутриканальных наушников. Как правило, даже при остановке воспроизведения вы плохо слышите своего собеседника из-за вакуума. Однако Transparency Mode создает эффект, будто вы и не в наушниках вовсе, а единственным признаком использования гарнитуры становится усталость от амбушюр.

Как включить или выключить шумоподавление

Чтобы активировать ANC, нужно убедиться, что ваши беспроводные наушники поддерживают активное шумоподавление. Для этого достаточно изучить информацию, представленную на официальном сайте производителя или в инструкции. Если поддержка ANC заявлена, то и Transparency Mode тоже на месте.

К смартфону никакие дополнительные требования не предъявляются. Для работы ANC вам понадобится только программа для сопряжения наушников. Как правило, в инструкции производители сами указывают название приложения, необходимого для подключения гарнитуры. В случае с моими vivo TWS 2 речь идет об одноименной утилите, доступной в Google Play. Ну а теперь о том, как включить шумоподавление:

Подключите беспроводные наушники к смартфону через настройки Bluetooth.

Запустите фирменное приложение и откройте его параметры.

Нажмите кнопку «Шумоподавление» и выберите его выразительность. При желании здесь можно активировать режим прозрачности.

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Если вы используете смартфон и Bluetooth-наушники одной марки, то применить параметры шумоподавления можно без стороннего приложения. Так, все необходимые пункты меню представлены в настройках устройств vivo, realme и Xiaomi.

Также не забывайте, что почти все беспроводные наушники поддерживают управление жестами. Поэтому изменить настройки шумоподавления можно даже без обращения к смартфону. Нужно лишь знать, какой жест предусмотрен для включения или отключения ANC на вашем устройстве.

Наушники с шумоподавлением — какие купить

Гарнитурами с пассивным шумодавом сегодня никого не удивишь, а вот наличие ANC до сих пор считается прерогативой флагманских моделей. Но ситуация постепенно меняется, и на рынке с каждым днем появляется все больше беспроводных наушников с активным шумоподавлением. Вот лишь несколько вариантов, достойных вашего внимания:

Наушники с ANC дороже моделей, обладающих пассивным шумоподавом. Однако гарнитура с поддержкой подавления внешних звуков также позволяет использовать режим прозрачности, который так важен для тех, кто ни на секунду не расстается с музыкой.