Что лучше купить: фитнес-браслет или смарт-часы

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Иван Кузнецов 0

Что лучше: смарт-часы или фитнес-браслет? Этим вопросом задаются, наверное, миллионы пользователей смартфонов по всему миру, которые выбирают себе носимое устройство впервые и хотят при этом сэкономить. Однако практика показывает, что большинство делают ставку именно на фитнес-браслет, оправдывая своё решение высокими расценками на умные часы. Ведь одно дело заплатить 3-4 тысячи рублей за трекер, и совершенно другое — 10-15 тысяч рублей за часы. Но это лишь означает, что эти люди просто плохо искали.

Redmi Watch Lite 2

Многие думают, что смарт-часы — это дорого, но это не так

Xiaomi представила Redmi Watch 2 Lite, доказав, что носимая электроника могут стоить вменяемых денег. При цене, близкой к обычному фитнес-браслету, Redmi Watch 2 Lite предлагают широкий спектр функциональных возможностей, но при этом являются полноценными смарт-часами со всеми вытекающими из этого преимуществами.

Какие смарт-часы купить

Часы

Умные часы всегда будут превосходить фитнес-браслеты

Если бы меня попросили описать внешность Redmi Watch Lite 2 одним словом, я бы выбрал «стандартная». Часы выглядят просто как часы: крупный квадратный корпус с рублеными гранями (кстати, тем, кого разочаровали Apple Watch Series 7, явно должно зайти) и силиконовым ремешком с антибактериальным покрытием.

Такие часы можно без проблем надеть хоть под спортивную форму, хоть под деловой костюм — они не будут выглядеть чужеродно независимо от вашего сегодняшнего гардероба. Их способность мимикрировать под любой лук поражает. А, если не подойдёт цвет ремешка, его всегда можно будет заменить на другой. Но главная фишка Redmi Watch Lite 2 отнюдь не во внешности.

Характеристики Redmi Watch Lite 2:

С технической точки зрения Redmi Watch Lite 2 довольно близки к Mi Band 6 и обладают примерно схожими функциями и возможностями:

  • Измерение пульса
  • Измерение сатурации
  • Подсчёт пройденных шагов
  • Определение стресса
  • Отслеживание сна
  • Отслеживание менструальных циклов
  • Автоматическое определение тренировок
  • Защита от попадания воды
  • Поддержка GPS и ГЛОНАСС
  • Автономность — 10 дней

Умные часы до 5000 рублей

Часы

Если внешний вид ваших Redmi Watch Lite 2 вас не устраивает, их можно кастомизировать

Вроде бы всё стандартно — обычный фитнес-браслет, если не считать поддержки систем геопозиционирования. По сути, да. Но Redmi Watch Lite 2 обладают ключевыми преимуществами, характерными только для умных часов:

  • Крупный дисплей 1,55 дюйма
  • Смена циферблатов
  • Удобное чтение сообщений
  • Пролистывание ленты социальных сетей
  • Поддержка спортивных приложений вроде Strava и Apple Health
  • Возможность засечь таймер
  • Демонстрация погоды
  • Управление воспроизведением музыки
  • Поддержка режима «Не беспокоить»

Как видите, преимуществ немало. Но ключевое — это большой экран, который позволяет увидеть максимум возможной информации. Ведь каким бы большим ни был дисплей Mi Band 6, он всё равно довольно мал, чтобы комфортно взаимодействовать с ним. Даже ваш указательный палец перекроет его. С часами такого точно не будет.

Redmi Watch Lite 2

Мало того, что вы сможете полноценно воспринимать время, которое демонстрируют часы, так ещё и настраивать экран на отображение той информации, которая вам нужна. Например, на сводку прогноза погоды. Это очень удобно, потому что Mi Band этого не умеют. Я уже не говорю про функцию построения маршрутов для забегов при помощи GPS и ГЛОНАСС.

Выгоднее всего покупать Redmi Watch Lite 2 — на распродаже в честь дня холостяков, которая пройдёт 11 ноября на Алиэкспресс. В этот день и ещё один день после вы сможете урвать новые смарт-часы Redmi по цене 4439 рублей. Она будет действовать в период с 11:00 11 ноября до 11:00 13 ноября, а промокод OWHL599 даст вам дополнительную скидку в 500 рублей. Ровно столько же, кстати говоря, стоит Xiaomi Mi Band 6, который, как мы уже разобрались, имеет намного менее обширный набор функций.

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