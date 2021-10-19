Это единственные смарт-часы, которые я бы купил себе

Мне никогда особенно не нравился ассортимент смарт-часов для Android. Вне зависимости от ОС, на базе которой они сами работали, почти все модели оказывали какое-то гнетущее ощущение одинаковости. Льют из одной бочки — это про них. Несмотря на то что на рынке представлены варианты в разных форм-факторах, это не делало их менее безликими. Поэтому выбрать из них что-то для себя я так и не решился, хотя и весьма искренне пытался это сделать. Но часы для фанатов Гарри Поттера от OnePlus, кажется, я обязательно куплю.

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OnePlus представила лимитированную версию своих смарт-часов, исполненных в стилистике вселенной о Гарри Поттере. С технической точки зрения это самые обычные OnePlus Watch. Но внешне — совершенно уникальный гаджет. Во всяком случае, для тех, кто ценит историю о Мальчике, Который Выжил.

Умные часы OnePlus

Часы имеют металлический корпус цвета золота, отдающего медью. Кажется, что такая расцветка — это скорее выбор для девичьих аксессуаров. Но в целом экстерьер OnePlus Watch не оставляет сомнений в том, что это если не сугубо мужской — слишком уж не по-женски выглядит всё остальное, — то как минимум универсальный вариант.

Брутальности часам добавляет ремешок из коричневой кожи с тиснёным логотипом Хогвартса. Этот незначительный, на первый взгляд, элемент играет довольно большую роль в восприятии гаджета. Потому что других указаний на коллекционную принадлежность модели, которые бы демонстрировались непрерывно, почти нет.

Я говорю «почти», потому что есть и другие, чуть менее заметные, но оттого не менее ценные для поклонников дизайнерские элементы. Например, на застёжке выгравирована надпись Harry Potter, а на нижней кнопке управления часами красуется знак молнии — отсылка к шраму главного героя саги Джоан Роулинг.

Вообще, внимание и забота, с которыми дизайнеры OnePlus подошли к делу, поражает. Мне, как фанату, это заметно невооружённым глазом. Чего стоит одна только упаковка, которая выполнена в виде кирпичной стены, которая разъезжается и открывает вход в Косой переулок. Для людей непосвящённых это не значит вообще ничего, но поклонники точно оценят.

Однако решают здесь именно циферблаты. Именно они создают тот неповторимый стиль, по которому сразу понятно, что часы принадлежат фанату Гарри Поттера. OnePlus Watch предлагает несколько циферблатов в разной стилистике и с разными вариантами исполнения собственно цифр.

Часы Гарри Поттер

Судя по рекламным изображениям, циферблатов должно быть как минимум шесть. Четыре — по количеству факультетов Хогвартса с соответствующими логотипами, и два — нейтральных. На одном красуется оттиск самой Школы чародейства и волшебства, а на другом дан ночной вид на неё со стороны Чёрного озера, которое каждый первокурсник должен переплыть на лодке.

В самом интерфейсе тоже есть отсылки ко Вселенной Гарри Поттера. Например, при постановке OnePlus Watch на зарядку на экране появляется значок молнии и характерная анимация с намёком на магическую природу часов. Это очень круто, потому что обычно производители не уделяют внимания таким мелочам.

С аппаратной точки зрения это просто хорошие смарт-часы, созданные по канонам 2021 года:

Дисплей — 1,39 дюйма, AMOLED

Память — 4 ГБ

Автономность — 14 дней

Защита — IP68

Датчики — SpO2, сканер ЧСС

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OnePlus Watch Harry Potter на удивление стоят довольно недорого — всего 225 долларов против 159 долларов, которые просят за классическую версию. В переводе на рубли это примерно 15-16 тысяч рублей, что довольно недорого даже по меркам обычных смарт-часов, не говоря уже о лимитированных коллекциях.

Правда, официально в Россию OnePlus Watch в стиле Гарри Поттера, к сожалению, не доедут. Пока точный список стран, где начнутся продажи, не оглашается, но поскольку цена на новинку во многих изданиях приводится в рупиях, высоко вероятно, что одним из рынков-счастливчиков станет индийский.