Xiaomi придумала, как добавить бесконтактную оплату любым смарт-часам

Большинство смарт-часов, предназначенных для Android, как ни странно, не имеют NFC. Поэтому ни о какой бесконтактной оплате в их случае речи даже не идёт. Нет, конечно, есть модели с модулем ближнего поля, но их, во-первых, мало, а, во-вторых, стоят они зачастую довольно дорого. Так что не нужно удивляться тому, что многие пользователи предпочитают экономию бесконтактной оплате, хотя, безусловно, в тайне мечтают обзавестись когда-нибудь гаджетом, у которого такая функция всё-таки будет. Но Xiaomi придумала, как решить их проблему, без необходимости покупать новые часы.

На этой неделе Xiaomi на конференции Global Fintech Festival, посвящённый бесконтактным платежам, представила ремешок для смарт-часов, который назвала Xiaomi NFC Pay Strap. Как ясно из имени новинки, её предназначение состоит в том, чтобы добавить поддержку бесконтактной оплаты тем часам, которые ей не обладают. Для этого в сам ремешок был встроен модуль NFC, отвечающий за передачу платёжной информации.

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Xiaomi не раскрыла почти никакой информации о новом ремешке, дав понять, что пока проект находится в стадии разработки и согласования. Поэтому компания не озвучила даже примерных сроков выхода аксессуара в продажу. Всё, что нам известно, — это то, что прямо сейчас Xiaomi ведёт переговоры с крупнейшими банковскими организациями о сотрудничестве и совместном продвижении NFC Pay Strap на международных рынках.

Ремешок для часов с NFC

Судя по всему, ремешку Xiaomi не требуется внешнее питание. Значит, он будет работать по тому же принципу, по которому работают карты оплаты проезда в метро. Но ведь вносить деньги на ремешок так же, как на «Тройку» никто не станет. Это было бы и слишком трудно, и глупо — каждый раз ходить пополнять отдельный счёт. Именно для этого Xiaomi и договаривается с банковскими организациями, потому методика оплаты ремешком будет несколько отличаться от той, что применяется в обычных часах и фитнес-браслетах.

Скорее всего, Xiaomi просто будет регистрировать NFC-модули, которые встраивает в свои ремешки, в банках. Соответственно, когда пользователь поднесёт часы с таким ремешком к терминалу оплату, произойдёт считывание идентификатора NFC. Это позволит терминалу связаться с банком, обслуживающим владельца ремешка, подтвердить наличие средств на его счету и заморозить их для последующего списания, когда платёж обработается.

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Для проведения платежа будет не нужен интернет, что очень круто, учитывая, что Google Pay его всё-таки требует. Фирменный сервис бесконтактных платежей от Google позволяет провести 10 транзакций без связи с сетью, но потом просит подключиться, чтобы обновить токены, шифрующие платёжные данные. Как Xiaomi решит вопрос безопасности платежей, проводимых через NFC Pay Strap, — пока под вопросом.

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Всё это довольно сложно. Поэтому поначалу оплата NFC-ремешком, как и сами NFC Pay Strap, будут появляться в разных странах постепенно. В первую очередь Xioami планирует запустить проект в Индии. По слухам, она уже договорилась с ключевыми индийскими банками и кредитными организациями об интеграции своего ремешка в их платёжные системы. На данном этапе к проекту планируют присоединиться RuPay, RBL и Zeta. Это одни из самых крупных игроков финансового рынка в Индии.

Уместно ли говорить об абсолютной универсальности NFC Pay Strap с любыми смарт-часами, пока не очень понятно. Да, так Xiaomi охватила бы довольно обширную нишу, подчинив её себе. Но ведь у неё самой довольно много суббрендов, выпускающих смарт-часы, так что де-факто они и так принадлежат именно ей, а не кому-то другому. Но скорее всего они будут выпускаться в нескольких вариантах и — чем чёрт не шутит — возможно, подойдут даже для аналоговых часов без приставки смарт.

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Цена Xiaomi NFC Pay Strap, как и другая информация о ремешке, не раскрывается. Видимо, итоговый прайс будет зависеть от того, на каких условиях Xiaomi договорится с банковскими организациями. Ведь добавлять поддержку фактически нового способа оплаты бесплатно они не станут, а значит, будут брать комиссию. Xiaomi в свою очередь тоже нужна будет какая-то маржа, поэтому и цена сформируется с учётом комиссионных сборов, назначенных сторонами сделки.