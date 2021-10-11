Какие смарт-часы с измерением кислорода купить до 3000

Смарт-часы — штука не очень популярная среди пользователей Android. Причина, по которой люди покупают не их, а фитнес-браслеты, кроется в цене. Часы — так, во всяком случае, принято считать — стоят намного дороже, а имеют примерно то же самое, что и спортивные трекеры. Поэтому логично, что большинство даже не обращает внимание на этот сегмент носимой электроники, а сразу берёт какой-нибудь ми бэнд. А, между тем, это большое заблуждение, потому что и среди смарт-часов есть вполне функциональные и в то же время весьма доступные варианты.

Для начала предлагаю разобраться, что лучше купить: смарт-часы или фитнес-браслет. Как по мне, первый вариант куда предпочтительнее по нескольким причинам:

У смарт-часов больше экран, чем у фитнес-трекера;

У смарт-часов настраиваемые циферблаты;

Смарт-часы отображают больше информации;

Смарт-часы позволяют отвечать на сообщения;

Смарт-часы позволяют принимать звонки;

Смарт-часы имеют больший аккумулятор и живут дольше.

При всех своих преимуществах смарт-часы необязательно должны стоить дорого. Существуют модели от проверенных производителей, которые стоят либо так же, как фитнес-браслеты, либо совсем немного дороже, а умеют делать всё то же самое, а зачастую даже больше. Так что на них и обратим своё внимание.

Недорогие умные часы

Imilab W12 — это смарт-часы, которые обладают широким набором возможностей и при этом оцениваются по той же цене, что и фитнес-браслеты. Пусть вас не смущает сам бренд. На самом деле это одно из дочерних предприятий компании Xiaomi. Так что и в качестве, и в надёжности, и в функциональности часов можно не сомневаться.

Но ведь известное происхождение — это ещё не всё. Не так ли? Значит, заострим наше внимание на возможностях этих часов:

Экран — 1,32 дюйма, HD

Автономность — 14 дней

Здоровье — сканеры SpO2 и ЧСС (24 часа)

Защита — IP68, допустимы ныряния

Ремешки — съёмные

Большинство смарт-часов, представленных на рынке, будто бы созданы в качестве альтернативы фитнес-браслетам. Они имеют схожие возможности, но отличаются от них лишь увеличенным экраном без претензии на привлекательный дизайн. Но Imilab W12 — совсем другое дело.

Дизайнеры заморочились и отрисовали реально красивое устройство, которое на руке выглядит намного дороже, чем оно стоит на самом деле. А для любителей кастомизации предусмотрена возможность менять циферблаты и ремешки. Причём вы можете сразу купить расширенный комплект, в который войдёт несколько сменных ремешков.

Какие смарт-часы выбрать

А теперь подытожим:

Imilab W12 — это стильные смарт-часы, которые не стыдно надеть под спортивный костюм или кэжуал-лук — достаточно просто сменить ремешок;

Автономность Imilab W12 составляет 14 дней в режиме использования и может достигать 30 дней в режиме простоя;

составляет 14 дней в режиме использования и может достигать 30 дней в режиме простоя; Imilab W12 круглосуточно анализируют состояние вашего организма , замеряя показатели сердечного ритма и содержания кислорода в крови благодаря датчикам нового поколения, а также следят за качеством сна;

, замеряя показатели сердечного ритма и содержания кислорода в крови благодаря датчикам нового поколения, а также следят за качеством сна; Imilab W12 обладают улучшенной защитой от воды и пыли , благодаря чему их можно мыть под проточно водой, посещать с ними душ и даже нырять под воду;

, благодаря чему их можно мыть под проточно водой, посещать с ними душ и даже нырять под воду; Imilab W12 автоматически распознают 13 видов тренировок, так что вам не придётся вручную прописывать нужные вам показатели — часы всё сделают за вас.

Купить Imilab W12

Купить Imilab W12 можно на АлиЭкспресс по этой ссылке за 40,99 долларов, или меньше 3000 рублей. Это реально выгодная цена. Но чтобы не переплачивать, нужно на этапе оформления применить промокод IMILABWW12. Только в этом случае цена будет минимальной. Это реально выгодное предложение за такое устройство. Ведь, по сути, вы получаете полноценные смарт-часы по цене обычного фитнес-браслета.

Какие смарт-часы купить девушке

Несмотря на обширный ассортимент, смарт-часов для девушек не так много. Мало того, большинство носимых гаджетов имеют довольно брутальный дизайн, так ещё и используют чёрную окраску, не говоря уже об отсутствии специфических для женщин функций. Однако варианты всё-таки есть — Imilab W11 — смарт-часы, специально разработанные для прекрасного пола.

Imilab W11 немного компактнее, чем у старшей модели. Это сделано специально, чтобы часы не смотрелись громоздкими на женском запястье. Диаметр экрана этой модели — 1,09 дюйма против 1,34 дюйма у Imilab W12. При этом дисплей сохранил высокое разрешение и округлый форм-фактор, поддержку изменяемых циферблатов и других преимуществ смарт-часов.

Как по мне, так Imilab W11 отрисованы куда привлекательнее, чем W12. Тонкий бензель, розово-золотая окраска и единственное колесо прокрутки делают эти смарт-часы очень стильными. А уж если подобрать ремешок в тему, их будет не отличить от аналоговых часов известных брендов, правящих бал на рынке моды.

Стильные смарт-часы 2021

Отличительные фишки Imilab W11:

Алюминиевый корпус (очень нетипичная особенность для часов этой ценовой категории);

(очень нетипичная особенность для часов этой ценовой категории); Широкий спектр функций слежения за здоровьем (сенсор SpO2, сердечного ритма, а также отслеживание стресса и менструальных циклов);

(сенсор SpO2, сердечного ритма, а также отслеживание стресса и менструальных циклов); Высокая автономность (до 15 дней в режиме активного использования);

(до 15 дней в режиме активного использования); Защита от воды по стандарту IP68 , благодаря чему в часах можно плавать и даже нырять;

, благодаря чему в часах можно плавать и даже нырять; Поддержка уведомлений , напоминаний и функция приёма звонков, благодаря чему вы точно не пропустите важные события;

, напоминаний и функция приёма звонков, благодаря чему вы точно не пропустите важные события; Часы поддерживают функцию автоматического распознавания тренировок и спортивных занятий.

Купить Imilab W11

В отличие от Imilab W12, модель W11 стоит немного дешевле — 39,99 доллара, или примерно 2800 рублей. Правда, чтобы добиться этой цены, необходимо перейти по этой ссылке, авторизоваться, добавить товар в корзину и на этапе оформления применить промокод IMILABWW11. Только в этом случае цена будет минимальной. При желании можно приобрести расширенную версию с дополнительными ремешками.