Где лучше покупать чехол для телефона. Сравнение магазинов и личный опыт

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Герман Вологжанин 0

Современные смартфоны делаются из довольно хрупких материалов, как бы производитель ни старался убедить покупателя в обратном. Крышка устройства обычно выполнена из скользкого, маркого и очень подверженного к появлению царапин стекла, что вынуждает пользователя в дополнение к гаджету купить чехол. Но где это лучше сделать? Для ответа на вопрос предлагаю проанализировать предложения розничных магазинов электроники, отечественных интернет-площадок и старого доброго AliExpress, сравнив цены, качество, ассортимент и особенности появления в наличии чехлов для новых моделей.

Где лучше покупать чехол для телефона. Сравнение магазинов и личный опыт. Чехол можно купить везде, но где лучше? Фото.

Чехол можно купить везде, но где лучше?

Купить чехлы смартфона в магазине

Если вы покупали телефон в офлайн-рознице, то логично было бы взять чехол для устройства в том же месте. Но вот незадача: необходимого аксессуара может просто не оказаться в наличии. Наглядный пример: смартфон Xiaomi 12T уже месяц продается в российской рознице, а один из крупнейших российских магазинов электроники DNS предлагает для этой модели всего 2 чехла, одного из которых нет в наличии. И это в Москве, а не в городе областного подчинения.

Купить чехлы смартфона в магазине. В глубинке и таких может не быть. Фото.

В глубинке и таких может не быть

Лучшие чехлы для Xiaomi

В Связном аксессуаров для данного устройства нет вообще, как и в большинстве других сетевых магазинах электроники. Конечно, если бы вы решили купить чехол для iPhone 14, то непременно нашли бы несколько вариантов в день старта продаж. Но с китайскими смартфонами подобная тактика не сработает.

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Ладно, давайте посмотрим на ассортимент и цены чехлов для популярных смартфонов, давно представленных на рынке. Останемся на том же сайте DNS и посмотрим, какой аксессуар можно купить для Samsung Galaxy A52 образца прошлого года.

Купить чехлы смартфона в магазине. Для старых моделей чехлов в достатке. Фото.

Для старых моделей чехлов в достатке

Здесь DNS смог предложить около полусотни наименований с большим разбросом цен: от 90 до 3 999 рублей. Многих позиций уже нет в наличии, но ассортимент, в целом, широкий. А главное — есть очень дешевые чехлы для телефона. Но, если мы посмотрим на аксессуары для более современной модели Samsung Galaxy A53, появившейся 6 месяцев назад в нашей рознице, то обнаружим другие цены. Самый дешевый чехол Galaxy A53 стоит 499 рублей, а самый дорогой — все те же 3 999 рублей.

Купить чехлы смартфона в магазине. Чем новее модель, тем дороже чехол в российской рознице. Фото.

Чем новее модель, тем дороже чехол в российской рознице

Ассортимент дополнительных аксессуаров для A53 меньше, чем для прошлогодней модели, однако все модели в наличии. А единственный минус — цена.

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Купить чехол на Алиэкспресс

У покупки чехла в магазине электроники есть 2 ключевых недостатка, заставляющих искать альтернативные площадки:

  • скудный ассортимент для новых моделей;
  • высокая цена, если речь не идет о чехле для старого смартфона.

Поэтому наиболее рациональной выглядит покупка чехла для телефона на AliExpress. Смотрим: для новой модели Xiaomi 12T уже есть куча вариантов. В наличии есть как силиконовые накладки за 70 рублей, так и брендовые чехлы NILLKIN со шторкой для камеры за 700 рублей.

Купить чехол на Алиэкспресс. На AliExpress чехлы для новых моделей появляются в день презентации смартфона. Фото.

На AliExpress чехлы для новых моделей появляются в день презентации смартфона

Думаю, смысла смотреть на чехлы для Galaxy A53 и тем более Galaxy A52 нет, так как уже понятно, что они есть в очень большом количестве по демократичной цене. Но все восхищение AliExpress заканчивается, когда речь заходит о доставке.

Самые редкие чехлы

Сразу отмечу, что на АлиЭкспресс есть магазины, доставляющие чехлы из России. Но, если вы покупаете дешевый аксессуар в диапазоне 50-100 рублей, то с высокой долей вероятности доставка будет осуществляться методом AliExpress Saver Shipping. И у меня был опыт заказа дешевого чехла с таким типом доставки.

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Оформив заказ аксессуара за 120 рублей летом 2020 года, я так и не дождался своей посылки. Продавец выдал трек-номер, но ни через один сервис отслеживания он не пробивался. Через 2 месяца я открыл спор на возврат и быстро получил свои деньги, забыв о посылке. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил давно ненужный чехол в почтовом ящике через несколько месяцев после закрытия спора. С одной стороны, я остался в плюсе. С другой — нужна ли вам эта лишняя нервотрепка ради того, чтобы получить чехол бесплатно?

Купить чехол в интернет-магазине

AliExpress — китайский маркетплейс, осуществляющий доставку мелких товаров преимущественно из Китая. В этой связи от заказа до получения посылки может пройти несколько месяцев. Так, может, присмотреть чехол в каком-нибудь российском интернет-магазине, где доставка осуществляется внутри страны? Заходим на Wildberries — видим такой же большой выбор аксессуаров для Xiaomi 12T, который мы рассматриваем в качестве нового смартфона.

Купить чехол в интернет-магазине. В российских интернет-магазинах чехлы появляются быстро, но на первых порах продаются с большой наценкой. Фото.

В российских интернет-магазинах чехлы появляются быстро, но на первых порах продаются с большой наценкой

Да, цены в российском интернет-магазине на чехлы для новинки примерно в 2 раза выше, зато нет никакой нервотрепки с доставкой. Если же мы попробуем подобрать аксессуар для прошлогодней модели Samsung Galaxy A52, то вновь обнаружим такой же широкий ассортимент, но уже по цене, как на AliExpress.

Купить чехол в интернет-магазине. Чтобы купить чехол на старый смартфон, не обязательно обращаться к помощи AliExpress. Фото.

Чтобы купить чехол на старый смартфон, не обязательно обращаться к помощи AliExpress

Аналогичная картина и в других российских интернет-магазинах, включая Ozon. Чехлы есть в наличии даже для новых моделей, но в первые месяцы их цена в 2-3 раза выше, чем у аналогичных предложений на AliExpress. Зато доставка осуществляется в течение нескольких дней.

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Где купить чехол для телефона

Где купить чехол для телефона. Самые интересные чехлы все равно продаются только на AliExpress. Фото.

Самые интересные чехлы все равно продаются только на AliExpress

Ну а теперь постараемся подвести итог, выбрав оптимальное место покупки чехла. И вывод будет напрямую зависеть от того, чем для вас является чехол (важным элементом защиты или просто красивым аксессуаром). Большинство китайских смартфонов поставляется с силиконовой накладкой в комплекте, поэтому вы можете первое время использовать ее, а через месяц-другой — купить более привлекательную внешне защиту в том же магазине электроники или российском маркетплейсе.

Все это касается новых телефонов, которые только-только появились в продаже. Если вы приобретаете устройство, несколько месяцев представленное на рынке, то покупку чехла можно осуществить в том же магазине. Но помните, что цена аксессуара и его наличие зависит от времени, прошедшего с момента выхода смартфона на рынок. Дешевле всего можно купить чехол на АлиЭкспресс, но, если устройство уже давно в продаже, то выбор AliExpress в качестве места покупки не принесет вам существенной выгоды. Впрочем, именно в Китае самый широкий ассортимент, что для многих может стать главным критерием выбора площадки, где купить чехол на телефон.

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