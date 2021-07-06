Какой чехол для телефона выбрать? Отобрал лучшие предложения с АлиЭкспресс

  2. Темы
  3. Аксессуары
Иван Кузнецов 0

Защищаете ли вы свой смартфон? Я – обязательно. Несмотря на то что ни плёнки, ни стёкла на экран я не клею, чехол использую в обязательном порядке. Он решает две задачи. Во-первых, оберегает аппарат от повреждений, которых без чехла было бы бесчисленное множество. А, во-вторых, делает внешний вид уже ненового устройства чуточку интереснее. Другое дело, что выбрать нормальный чехол – та ещё задача. Ведь абсолютное большинство решений, доступных на рынке, — полнейший мрак.

Чехлы

Чехлы для смартфоном могут и должны быть необычными. Такие мы вам и подобрали

Нет, я не призываю вас покупать дорогостоящие кейсы со стразами Сваровски, фианитами или элементами крокодиловой кожи. Это дорого, вульгарно и зачастую совершенно бессмысленно. Однако на АлиЭкспресс есть привлекательные экземпляры, мимо которых вы точно не пройдёте мимо.

Самые необычные чехлы для Samsung

Чехол из алькантары

Начать предлагаю с классики. Это чехол из алькантары. Вернее, из неё у него только покрытие, тогда как сама конструкция выполнена из пластика. Но это и логично, учитывая, что алькантара – это искусственная замша, которая неспособна держать форму.

Чехол из алькантары

Выглядит чехол очень привлекательно. Я бы даже сказал — премиально

Продавец утверждает, что для обивки применяется алькантара итальянского производства, которая прошла несколько степеней выделки. В результате её стало невозможно отличить от натуральной замши ни по внешнему виду, ни по тактильным ощущениям.

Купить чехол из алькантары

Этот чехол доступен в нескольких вариациях для разных смартфонов Samsung, но в основном это флагманские модели. Поэтому и ценник – соответствующий: 970-980 рублей в зависимости от устройства. Но, как говорят покупатели, эта вещь того стоит.

Чехол из кевлара

Алькантара – это очень приятно и визуально дорого, но наиболее технологичным до сих пор считается кевлар. Это очень прочный и одновременно чрезвычайно лёгкий материал. Именно из него раньше делали топовые телефоны, но потом мода на них прошла, и про кевлар забыли.

Кевларовый чехол

Кевларовый чехол — и пробный, и красивый

Однако на АлиЭкспресс продаются отличные кевларовые чехлы, которые отличаются высокой стойкостью к ударам, истиранию и чрезвычайно прочной посадкой. Продавец уверяет, что зазор между чехлом и корпусом составляет не больше 0,05 мм. Это просто невероятно плотно. Ваш смартфон точно не выпадет из него.

Купить чехол из кевлара

Стоит, правда, такой чехол, тоже довольно недёшево. Сможете угадать, сколько? Но, забегая вперёд, скажу, что сам бы я безоговорочно заплатил эти деньги за такой чехол. Всё-таки это высочайший уровень и защиты, и технологической продвинутости. Ведь кевлар по своей узнаваемости не уступает даже титану.

Стеклянный чехол для Samsung

А этот чехол примечателен не материалами исполнения, а способом крепления. Он состоит из двух частей – верхней и нижней, — которые крепятся друг к другу на магнитах. То есть вы кладёте свой смартфон в заднюю крышку как в корытце, прикрываете верхней и они защёлкиваются.

Стеклянный чехол

Фронтальная и тыльная части чехла — стеклянные, а рама — алюминиевая

Основной материал чехла – это стекло. Из него выполнены и задняя и фронтальная части. Однако крепятся они друг к другу посредством магнитов, встроенных в металлический каркас, который есть у каждой части. Это придаёт всей конструкции прочности, уберегая аппарат от повреждений при падениях.

Купить чехол из стекла

Производитель обещает прочность на уровне 9H по шкале Мооса. Это довольно высокая степень прочности, так что поцарапать стекло будет чрезвычайно непросто. Правда, за это придётся кое-чем пожертвовать – встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев из-за этого не будет работать.

Какой чехол для Xiaomi купить

Чехол в стиле лофт

Для Xiaomi тоже кое-что есть. Я люблю всё необычное, поэтому подобрал для владельцев «топа за свои деньги» гибридный чехол из натуральной кожи и мешковины. Это тот материал, из которого делают – вы будете смеяться – мешки для картошки и мебель в стиле лофт.

Чехол в стиле лофт

Чехол в стиле лофт эксплуатирует очень интересное сочетание. материалов — мешковину и кожу

Комплект

Чехлы поставляются вот в таких премиальных упаковках

Мешковина отличается высокой прочностью и приятной тактильностью. Не нужно бояться мешковины. Несмотря на то что это, по сути, ткань, она довольно хорошо защищает смартфон, демпфируя его удары о твёрдую поверхность при падениях благодаря своей мягкости.

Купить чехол в стиле лофт

Но особо круто, что внутрь корпуса уже зашит магнит, который позволит крепить смартфон на приборную панель автомобиля на приспособленном для этого держателе. При этом сам держатель может быть абсолютно любым и от любого производителя.

Деревянный чехол для телефона

А как вам вот такие резные чехлы из дерева? Как по мне, это просто кайф. Основа корпуса – поликарбонатная. Она лучше облегает смартфон и лучше демпфирует удары. А сверху – уже натуральная древесина, 100-процентное розовое дерево с выгравированным рисунком.

Деревянный чехол

Даже не верится, что такой красивый чехол может быть таким доступным

Вариантов рисунков не так много – примерно с десяток. То есть свою картинку заказать нельзя. Это бы стоило уже совершенно других денег, потому что гравировка наносится при помощи специального прибора, не вручную.

Купить чехол из дерева

Стоит такая штука в районе 600 рублей в зависимости от модели, для которой вы её покупаете. Да, это не 3 копейки, как многие любят. Но, учитывая, что в основе чехла ценная порода дерева, которую нужно обработать и облагородить, это не такие уж и большие деньги.

Стильный чехол для Xiaomi

Кейс

Чехол довольно тонок, а потому не сильно бросается в глаза

Третий чехол для Xiaomi может показаться совершенно обычным. Но меня он привлёк в первую очередь своим стилем. Да, он выполнен из обычного поликарбоната, не имеет никаких вставок или рисунков. Но вы только посмотрите, насколько премиально он выглядит.

Стильный чехол

Этот чехол стоит недорого, но выглядит он очень стильно

Разделённый надвое блестящей полосой, он вызывает ассоциации с чем-то невероятно дорогим. Нижняя часть чехла специально сделана рифлёной – для удобного хвата, а верхняя – гладкой, чтобы смартфон было удобнее засовывать в карман брюк.

Купить чехол для Xiaomi

В дополнение предлагается встроенный магнит для крепления к автомобильному держателю и, как заявляет производитель, противоударная функция. Якобы в чехле применяется особый материал, который выдерживает удары и падения. Что ж, лучше не проверять.

Чехлы для смартфонов Huawei

Чехол из пробкового дерева

Несмотря на проблемы, которые испытывает Huawei, её смартфоны по-прежнему пользуются популярностью. Поэтому и чехлы их владельцам тоже полагаются. Например, такой, как этот – из пробкового дерева.

Пробковый чехол

Пробковый чехол недёшев, но тем не менее необычен

Как и деревянный кейс для Xiaomi, который был выполнен частично из поликарбоната, этот устроен по тому же принципу. Несмотря на то что пробка в принципе мягче и податливее, чем розовое дерево, для удобства пользователей облегающую аппарат часть сделали из пластика.

Купить чехол из пробки

Пользователи, которые купят этот чехол, останутся довольны. Очевидно, что он отлично демпфирует удары при падениях, не нагревает руку, когда смартфон перегревается, потому что пробка плохо проводит тепло, и в целом очень приятен наощупь.

Чехлы с картинами Ван Гога

Тем, кто хочет что-нибудь подешевле, подойдут вот такие чехлы. Они выполнены целиком из поликарбоната, но зато уникальны текстурой задней части. Помимо того, что на неё нанесены репродукции картин художников с мировым именем, они ещё и объёмные.

Ван Гог

Чехлы с картинами Ван Гога — одни из самых недорогих

Этот объём незначительный, исполненный в виде микроскопических возвышений, но очень приятный тактильно, потому что массирует руку, когда вы пользуетесь смартфоном, стимулируя все нервные окончания.

Купить чехол с картиной

Стоит такая штука от 250 до 300 рублей в зависимости от смартфона, для которого вы выбираете этот чехол. В качестве совместимых указаны многие флагманске модели, а также бюджетки вроде Honor 10i, Honor 20 и Huawei P40 Lite. Так что выбирайте.

Стеклянный чехол для телефона

Ну, и напоследок пробежимся по псевдопремиуму. Это чехол из закалённого стекла, который станет как бы вторым слоем корпуса для вашего смартфона. Само собой, из стекла выполнен только задник, чтобы избежать серьёзных повреждений.

Чехол из стекла

Чехол из стекла не должен стоить дорого

А на случай падений и ударом боковые грани защитили мягким поликарбонатом как у чехлов из розового дерева и пробки. Стоит такое решение всего 200 рублей с копейками, но выглядит оно намного дороже и делает сам смартфон визуально интереснее.

Купить чехол из стекла

Пожалуй, стекло – это не такой популярный материал исполнения для чехлов, как кожа, пластик и даже дерево. Но тем интереснее обзавестись такой штукой для себя, чтобы радоваться необычности своего выбора.

Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Clubhouse
Telegram получит обновление с функциями Clubhouse

Clubhouse. Думаю, о новой социальной сети, где люди объединяются в комнаты и общаются только голосом в реальном времени, слышали все. Другое дело, что далеко не все могут туда попасть. Но если для пользователей iOS существует только одна преграда в виде инвайта, то тем, у кого смартфоны на Android, приходится ещё сложнее. Помимо собственно приглашения, которое не возьмёшь абы где, у них нет даже официального приложения, а в неофициальных их, к сожалению, банят. Но Павел Дуров решил исправить эту проблему и запустить свой «клабхаус» в Telegram.

Читать далее
Xiaomi
Топ за свои деньги: Как Xiaomi рвёт Apple, Samsung и Huawei в России

Сегодня на рынке есть доступные смартфоны, есть дорогие смартфоны, есть очень дорогие смартфоны, а есть топ за свои деньги. Вот этот топ долгое время выпускала Xiaomi, которая непонятно как умудрялась предлагать потребителям действительно передовые решения дешевле рынка. Вне зависимости от того, к какой категории принадлежал её новый смартфон, когда он выходил, все могли быть уверены, что он будет лучше и дешевле того, что предлагают все остальные. В последнее время ситуация немного изменилась, но россиян это, кажется, только раззадорило ещё больше.

Читать далее
Жидкая линза
Жидкая линза — будущее мобильной фотографии. И вот почему

Прошло всего несколько дней с тех пор, как Xiaomi выкатила первый в своей истории складной телефон Mi Mix Fold. Больше всего в новостях говорили о том, что это именно складное устройство, но есть у него одна особенность, которую многие пропустили мимо ушей. В новинке применена очень интересная технология камеры - жидкая линза. Звучит как какая-то ерунда или просто маркетинг, вроде ”жидкого металла” от Apple, который вполне себе обычный. Уверен, что многие или не слышали про такую технологию, или просто не до конца поняли, что она может стать революцией в мобильной фотографии, и почему так произойдет. А главное - технология уже применяется в реальных продуктах, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Так что нам в итоге даст эта жидкая линза?

Читать далее
Новый комментарий