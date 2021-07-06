Какой чехол для телефона выбрать? Отобрал лучшие предложения с АлиЭкспресс

Защищаете ли вы свой смартфон? Я – обязательно. Несмотря на то что ни плёнки, ни стёкла на экран я не клею, чехол использую в обязательном порядке. Он решает две задачи. Во-первых, оберегает аппарат от повреждений, которых без чехла было бы бесчисленное множество. А, во-вторых, делает внешний вид уже ненового устройства чуточку интереснее. Другое дело, что выбрать нормальный чехол – та ещё задача. Ведь абсолютное большинство решений, доступных на рынке, — полнейший мрак.

Нет, я не призываю вас покупать дорогостоящие кейсы со стразами Сваровски, фианитами или элементами крокодиловой кожи. Это дорого, вульгарно и зачастую совершенно бессмысленно. Однако на АлиЭкспресс есть привлекательные экземпляры, мимо которых вы точно не пройдёте мимо.

Самые необычные чехлы для Samsung

Чехол из алькантары

Начать предлагаю с классики. Это чехол из алькантары. Вернее, из неё у него только покрытие, тогда как сама конструкция выполнена из пластика. Но это и логично, учитывая, что алькантара – это искусственная замша, которая неспособна держать форму.

Продавец утверждает, что для обивки применяется алькантара итальянского производства, которая прошла несколько степеней выделки. В результате её стало невозможно отличить от натуральной замши ни по внешнему виду, ни по тактильным ощущениям.

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Этот чехол доступен в нескольких вариациях для разных смартфонов Samsung, но в основном это флагманские модели. Поэтому и ценник – соответствующий: 970-980 рублей в зависимости от устройства. Но, как говорят покупатели, эта вещь того стоит.

Чехол из кевлара

Алькантара – это очень приятно и визуально дорого, но наиболее технологичным до сих пор считается кевлар. Это очень прочный и одновременно чрезвычайно лёгкий материал. Именно из него раньше делали топовые телефоны, но потом мода на них прошла, и про кевлар забыли.

Однако на АлиЭкспресс продаются отличные кевларовые чехлы, которые отличаются высокой стойкостью к ударам, истиранию и чрезвычайно прочной посадкой. Продавец уверяет, что зазор между чехлом и корпусом составляет не больше 0,05 мм. Это просто невероятно плотно. Ваш смартфон точно не выпадет из него.

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Стоит, правда, такой чехол, тоже довольно недёшево. Сможете угадать, сколько? Но, забегая вперёд, скажу, что сам бы я безоговорочно заплатил эти деньги за такой чехол. Всё-таки это высочайший уровень и защиты, и технологической продвинутости. Ведь кевлар по своей узнаваемости не уступает даже титану.

Стеклянный чехол для Samsung

А этот чехол примечателен не материалами исполнения, а способом крепления. Он состоит из двух частей – верхней и нижней, — которые крепятся друг к другу на магнитах. То есть вы кладёте свой смартфон в заднюю крышку как в корытце, прикрываете верхней и они защёлкиваются.

Основной материал чехла – это стекло. Из него выполнены и задняя и фронтальная части. Однако крепятся они друг к другу посредством магнитов, встроенных в металлический каркас, который есть у каждой части. Это придаёт всей конструкции прочности, уберегая аппарат от повреждений при падениях.

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Производитель обещает прочность на уровне 9H по шкале Мооса. Это довольно высокая степень прочности, так что поцарапать стекло будет чрезвычайно непросто. Правда, за это придётся кое-чем пожертвовать – встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев из-за этого не будет работать.

Какой чехол для Xiaomi купить

Чехол в стиле лофт

Для Xiaomi тоже кое-что есть. Я люблю всё необычное, поэтому подобрал для владельцев «топа за свои деньги» гибридный чехол из натуральной кожи и мешковины. Это тот материал, из которого делают – вы будете смеяться – мешки для картошки и мебель в стиле лофт.

Мешковина отличается высокой прочностью и приятной тактильностью. Не нужно бояться мешковины. Несмотря на то что это, по сути, ткань, она довольно хорошо защищает смартфон, демпфируя его удары о твёрдую поверхность при падениях благодаря своей мягкости.

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Но особо круто, что внутрь корпуса уже зашит магнит, который позволит крепить смартфон на приборную панель автомобиля на приспособленном для этого держателе. При этом сам держатель может быть абсолютно любым и от любого производителя.

Деревянный чехол для телефона

А как вам вот такие резные чехлы из дерева? Как по мне, это просто кайф. Основа корпуса – поликарбонатная. Она лучше облегает смартфон и лучше демпфирует удары. А сверху – уже натуральная древесина, 100-процентное розовое дерево с выгравированным рисунком.

Вариантов рисунков не так много – примерно с десяток. То есть свою картинку заказать нельзя. Это бы стоило уже совершенно других денег, потому что гравировка наносится при помощи специального прибора, не вручную.

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Стоит такая штука в районе 600 рублей в зависимости от модели, для которой вы её покупаете. Да, это не 3 копейки, как многие любят. Но, учитывая, что в основе чехла ценная порода дерева, которую нужно обработать и облагородить, это не такие уж и большие деньги.

Стильный чехол для Xiaomi

Третий чехол для Xiaomi может показаться совершенно обычным. Но меня он привлёк в первую очередь своим стилем. Да, он выполнен из обычного поликарбоната, не имеет никаких вставок или рисунков. Но вы только посмотрите, насколько премиально он выглядит.

Разделённый надвое блестящей полосой, он вызывает ассоциации с чем-то невероятно дорогим. Нижняя часть чехла специально сделана рифлёной – для удобного хвата, а верхняя – гладкой, чтобы смартфон было удобнее засовывать в карман брюк.

Купить чехол для Xiaomi

В дополнение предлагается встроенный магнит для крепления к автомобильному держателю и, как заявляет производитель, противоударная функция. Якобы в чехле применяется особый материал, который выдерживает удары и падения. Что ж, лучше не проверять.

Чехлы для смартфонов Huawei

Чехол из пробкового дерева

Несмотря на проблемы, которые испытывает Huawei, её смартфоны по-прежнему пользуются популярностью. Поэтому и чехлы их владельцам тоже полагаются. Например, такой, как этот – из пробкового дерева.

Как и деревянный кейс для Xiaomi, который был выполнен частично из поликарбоната, этот устроен по тому же принципу. Несмотря на то что пробка в принципе мягче и податливее, чем розовое дерево, для удобства пользователей облегающую аппарат часть сделали из пластика.

Купить чехол из пробки

Пользователи, которые купят этот чехол, останутся довольны. Очевидно, что он отлично демпфирует удары при падениях, не нагревает руку, когда смартфон перегревается, потому что пробка плохо проводит тепло, и в целом очень приятен наощупь.

Чехлы с картинами Ван Гога

Тем, кто хочет что-нибудь подешевле, подойдут вот такие чехлы. Они выполнены целиком из поликарбоната, но зато уникальны текстурой задней части. Помимо того, что на неё нанесены репродукции картин художников с мировым именем, они ещё и объёмные.

Этот объём незначительный, исполненный в виде микроскопических возвышений, но очень приятный тактильно, потому что массирует руку, когда вы пользуетесь смартфоном, стимулируя все нервные окончания.

Купить чехол с картиной

Стоит такая штука от 250 до 300 рублей в зависимости от смартфона, для которого вы выбираете этот чехол. В качестве совместимых указаны многие флагманске модели, а также бюджетки вроде Honor 10i, Honor 20 и Huawei P40 Lite. Так что выбирайте.

Стеклянный чехол для телефона

Ну, и напоследок пробежимся по псевдопремиуму. Это чехол из закалённого стекла, который станет как бы вторым слоем корпуса для вашего смартфона. Само собой, из стекла выполнен только задник, чтобы избежать серьёзных повреждений.

А на случай падений и ударом боковые грани защитили мягким поликарбонатом как у чехлов из розового дерева и пробки. Стоит такое решение всего 200 рублей с копейками, но выглядит оно намного дороже и делает сам смартфон визуально интереснее.

Купить чехол из стекла

Пожалуй, стекло – это не такой популярный материал исполнения для чехлов, как кожа, пластик и даже дерево. Но тем интереснее обзавестись такой штукой для себя, чтобы радоваться необычности своего выбора.