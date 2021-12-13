Можно ли недорого купить хорошие TWS-наушники? Вот, что мы узнали

Выбрать наушники — невероятно сложное занятие. Их слишком много, а отличить один аксессуар от другого сможет не каждый. Сегодня мы решили собрать для вас самые доступные варианты, но с отличными характеристиками. У каждого из них есть свои плюсы: они почти не отличаются по цене, есть варианты с шумоподавлением, качественными микрофонами, мощными батареями и даже игровые. В общем, если думали, что купить в подарок, то мы всё сделали за вас. Вам остается лишь добавить их в корзину! Приятных покупок!

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Самые дешевые Bluetooth-наушники

Нашу сегодняшнюю подборку начинают самые доступные TWS-наушники, которые только можно найти. У продавца есть два варианта: белые и черные. Упакованы в компактный кейс с LED-дисплеем. Работают на Bluetooth 5.0, а автономность достигает 4 часов. Идеальная покупка, которая оправдает ожидания.

Цена: 957 рублей

Дешевые наушники

Гарнитура Lenovo

Если вы не фанат прослушивания музыки, а наушник нужен вам только один, скажем, для комфортного вождения или для работы, то присмотритесь к такому олдскульному варианту от Lenovo. Эргономика на высоте, защита от воды IPX4, вес всего 12 г, а также Bluetooth 5.0. Такой гарнитуры хватает на 16 часов в режиме разговора, а заряжается до 100% она всего 50 минут. Кстати, сам наушник поворачивается на 180 градусов, что позволит носить его в любом ухе. Есть два цвета: черно-серый и черно-красный.

Цена: 1071 рубль

Подробнее о гарнитуре Lenovo

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Самые необычные наушники

Если вы хотите недорогие TWS-наушники, которые будут не похожи на другие, то попробуйте этот вариант от RYKKZ. У них обалденный дизайн благодаря синей окантовке по поверхности и соответствующая начинка: защита от влаги, Bluetooth 5.0 и мощный зеркальный кейс на 2200 мА*ч. Управлять легко обычным касанием.

Цена: 1063 рубля

Стильные TWS-наушники

Недорогие наушники для спорта

Ни разу не пробовали тренироваться в спортивных наушниках? Обязательно сделайте это: у Lenovo есть классный вариант за приятную цену. Модель LP7 работает до 7 часов и не выпадает во время тренировки из ушей. Кроме того, в каждый наушник установлено по 2 микрофона, что помогает избежать лишнего шума и помех во время разговора по телефону.

Цена: 1211 рублей

Спортивные наушники

Самые удобные наушники

И снова Lenovo: компания радует нас своими TWS-гарнитурами на любой вкус и кошелек. На этот раз модель XT91 с защитой от воды, LED-индикатором внутри кейса и удобным управлением. Внутри Bluetooth 5.0, кейс заряжается через Type-C, а в режиме ожидания они работают до 300 часов. Выбирайте свой комплект у продавца за небольшую доплату. Сами наушники — топ за свои деньги!

Цена: 1153 рубля

Наушники Lenovo XT91

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Недорогие наушники с шумоподавлением

Бренд HOCO всегда делает качественные, но недорогие вещи. Вот отличный вариант: гарнитура с быстрым подключением, каждый наушник весит всего 3 грамма, а автономной работы хватит на 18 часов. Работают с помощью касания. Я уже заказал себе такие на Новый год — рекомендую и вам.

Цена: 1208 рублей

Наушники HOCO

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Наушники с защитой от пота

OPPO Enco W31 Lite — новая разработка компании. Они отлично звучат с любым музыкальным жанром, обладают хорошей автономностью, приятно выглядят и шикарно сидят в ушах. Управление двойным касанием — все как вы любите! Не забудьте выбрать свой комплект на странице продавца.

Цена: 1538 рублей

Наушники OPPO

Недорогие наушники для игр

Мы часто рассказываем про игровые смартфоны, но про аксессуары для них мы упоминаем редко. Линейка наушников Kingstar — то, что нужно в дополнение к такому смартфону. Классно выглядят, автономности хватает на сутки, а для зарядки достаточно двух часов. Лучший подарок для геймера на Новогодние праздники!

Цена: 1292 рубля

Игровые наушники Kingstar

Не забудьте заглянуть к нашим друзьям в "Сундук Али-Бабы" - у них вы сможете найти еще больше классных аксессуаров для смартфона!

Недорогие наушники с хорошим микрофоном

Микрофоны в AirPods — настоящая боль. Но все продолжают ими пользоваться, хотя в мире хватает прекрасных аналогов. Например, от Baseus: ребята собрали классную гарнитуру с качественным микрофоном, способную проработать до 5 часов в режиме прослушивания. У них простенький кейс, а сами наушники отлично сидят в ушах. На выбор есть 4 цвета, а стоят сущие копейки.

Цена: 1363 рубля

Наушники Baseus

Беспроводные наушники с хорошим аккумулятором

За беспроводными наушниками с шумоподавлением, высокой автономностью и хорошим звуком далеко ходить не надо — вот вам классный вариант Mifa X19, который работает до 5 часов, заряжается всего 1 час и управляется прикосновением. Удобный кейс царапается не так быстро, что позволит аксессуару выглядеть пристойно не один год.

Цена: 1239 рублей

Наушники Mifa