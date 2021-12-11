Для чего нужен второй телефон

С появлением eSIM и второго слота для карточки в смартфонах необходимость иметь второй телефон, казалось бы, совершенно пропала. Действительно, дополнительные возможности смартфона теперь позволяют обходиться без кнопочного телефона, держа все в одном устройстве. Забавно, но такой подход не совсем верен: сосредоточив всё в одном устройстве в нужный момент можно остаться ни с чем. Именно для того, чтобы не попасть впросак люди и разграничивают «полномочия» двух устройств. Ведь это намного надежнее, хоть и доставляет определенные сложности, например, второй смартфон можно потерять. Сегодня расскажем о том, почему люди до сих пор используют два смартфона и какая в этом польза.

Смартфон для игр

Если вы думаете, что второй телефон обязательно должен быть хуже основного, то сильно ошибаетесь. Многие покупают второе устройство только для того, чтобы почаще играть на нём. И в этом есть смысл! Раньше для развлечений приобретали портативные игровые приставки: Nintendo Switch, PSP. Но их время безвозвратно ушло. На данный момент они почти не пользуются популярностью из-за неприлично высоких цен на игры.

Даже если вам и удастся каким-нибудь образом установить FIFA, то поиграть в нее по Сети будет сложно: в онлайне слишком мало игроков. По этой причине пользователи выбирают игровые смартфоны, но пользуются ими по отдельности от основного телефона. Во-первых, это удобно, чтобы не отвлекали звонки. Во-вторых, для любителей игр есть специальные тарифы у операторов с большим объёмом трафика. А еще такой подход позволяет не перегружать смартфон лишними приложениями. Получается, что игровой смартфон сам по себе — это еще и отличное вложение денег!

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Для чего нужен второй номер

Недавно моя подруга жаловалась мне: в один момент ей начали названивать коллекторы, чтобы узнать где находится некая девушка. Выяснилось, что одна из бывших коллег зачем-то оставила ее номер при оформлении микрозайма, конечно же, не вернув долг обратно. Теперь подруга ничего не может с этим сделать, служба безопасности продолжает названивать ей время от времени.

Кроме того, она пользуется основным номером уже давно, в результате чего ей постоянно приходят рекламные рассылки и спам. Сменить номер в 2021 году равносильно самоубийству, ведь его знают все близкие, друзья, он привязан ко многим аккаунтам и банковским картам. Она завела вторую сим-карту, использовав свой старый HTC, исключительно для самых близких, чтобы номер точно не знал никто посторонний.

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Как отдохнуть от Интернета

В этом году я приобрел для себя ремейк Nokia 5310, созданный в 2020 году. Мне настолько понравилась обновленная версия знаменитого мобильника, что я решил сначала купить ее, а только потом уже придумать назначение. Теперь с помощью звонилки я отдыхаю по выходным: телефон для связи всё же нужен, но от соцсетей иногда хочется передохнуть и лишний раз не проверять страницу. Кстати, наличие такого устройства еще и поднимает настроение — держишь его в руках и окунаешься в воспоминания о тех временах, когда все было легко и просто.

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Что делать, если девушка залезла в мой телефон

Можете думать, что угодно, но это реальная история: многие мужчины сталкиваются с тем, что вторые половинки частенько проверяют их телефоны. И да, это тот случай, когда владелец смартфона не совсем чист на руку и кое-что скрывает, а второй телефон нужен для того, чтобы для отвода глаз. К сожалению, неправы оба — и тот, кто использует второй телефон для проверок жены, и тот, кто его проверяет.

Как правило, оба телефона одинаковы. Разница лишь в контенте и сим-карте. Так сказать, основной и для жены. Шутки шутками, но ситуация страшная. Тем не менее, второй телефон пригодится даже в таких неочевидных ситуациях.

Лучший запасной: Стоит ли покупать защищенный смартфон

Запасной телефон

Пожалуй, самый простой вариант того, зачем нужен второй телефон — в качестве запасного. Мы уже не раз рассказывали о том, что нужно делать со смартфоном в путешествии — запасной телефон ну просто обязателен, чтобы не остаться без связи. То же самое касается и повседневной жизни: зато запасной вариант всегда под рукой и не подведет в нужный момент. Еще запасной телефон нужен для того, чтобы внезапно удивлять людей: например, вы собрались на свидание с малознакомым человеком и хотите увидеть его реакцию на ваш образ.

Обычная кнопочная звонилка точно удивит вашего собеседника, а вы сможете произвести на него впечатление тем, что не интересуетесь социальными сетями, не засиживаетесь в Интернете и даже не играете (разве что, в змейку). В общем, звонилка в качестве второго телефона может украсить ваш образ перед малознакомыми людьми, а если вы так уже делали — поделитесь своими впечатлениями в нашем Telegram-чате, нам очень интересно!

Кстати, кнопочные звонилки существуют и для тех, кто разочаровался в смартфонах. Что не так с флагманами и почему их развитие остановилось — читайте в нашем специальном материале.