Зачем нужен датчик освещения в смартфоне

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Иван Герасимов 0

Современные смартфоны оборудованы большим количеством датчиков, чтобы процесс использования был максимально комфортным. Эти датчики делают устройство умнее, позволяя добавить большое количество новых функций, а также оптимизировать расход энергии. Один из таких — это датчик освещения. Вы могли не замечать его ранее: скорее всего, он встроен рядом с фронтальной камерой в смартфоне, а заметен лишь при ярком освещении. Его основные функции — это распознавание уровня окружающего освещения и автоматическая регулировка яркости. Также он принимает участие и в других полезных процессах в смартфоне. Сегодня расскажем вам о тех функциях датчика освещения, о которых вы могли не знать.

Рассказываем о том, что умеет датчик освещения в телефоне

Защита глаз на телефоне

Датчик освещения не принимает активного участия в защите ваших глаз при использовании смартфона, но делает это опосредованно, уменьшая яркость экрана в темное время суток. Мы уже не раз писали о том, насколько вредна для зрения и для самого экрана высокая яркость. Продолжительная работа при высокой яркости приводит к перенапряжению глаз и выцветанию экрана, а выручит в этой ситуации автояркость в смартфоне.

Яркий дисплей вредит при чтении в темноте

В ночное время датчик выставляет низкий уровень яркости, что делает использование смартфона комфортным и снижает уровень синего света. Кстати, у нас есть отдельная статья, посвященная этой функции. Если вы уверены, что она работает некорректно, то узнаете, как ее откалибровать.

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Как сделать экран ярче

Датчик освещения выручает в солнечную погоду или при ярком свете в комнате. В таких ситуациях экран телефона начинает бликовать, а текст на экране читать невероятно сложно. Хуже, когда не получается даже открыть Настройки, чтобы увеличить яркость.

Датчик освещения помогает подстроить яркость экрана на улице

Именно датчик освещения позволяет автоматически регулировать яркость дисплея, чтобы в солнечную погоду на дисплее было реально что-то увидеть. Кроме того, он вовремя отключает высокую яркость, помогая сберечь экран от выгорания, а аккумулятор от разрядки. Это намного полезнее для смартфона, чем ручная регулировка яркости дисплея.

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Как сэкономить заряд на телефоне

Энергосбережение в смартфоне зависит от датчика освещения, который регулирует автояркость

Датчик освещения играет важнейшую роль в экономии заряда батареи. Обратите внимание, что производители рекомендуют использовать автояркость на постоянной основе, чтобы расходовать батарею экономичнее. Дисплей — это самый энергозатратный модуль в смартфоне. За счет датчика освещения работа дисплея оптимизируется, что благотворно влияет на потребление заряда батареи. Кстати, в старых мобильниках датчик освещения работал не только с дисплеем, но и с клавиатурой: в дневное время суток в устройстве отключалась подсветка клавиатуры, чтобы сберечь заряд и без того скромного аккумулятора. Но смартфоны все равно лучше мобильников — об этом читайте в нашей статье.

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Почему отключается экран при звонке

Датчик освещения гасит экран при звонке

Вы прекрасно знаете, что во время звонка экран телефона гаснет. Датчик освещения в этом случае работает вместе с датчиком приближения: это делается путем определения того, что телефон находится рядом с вашим лицом. Экран отключается не только для того, чтобы избежать лишних нажатий, но и для предотвращения преждевременного разряда батареи. Когда вы убираете телефон, то датчики снова активируют экран. Кстати, по этой причине очень важно не повредить их: поломка грозит тем, что во время разговора экран не будет гаснуть.

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Чехол с подсветкой

Чехлы с подсветкой работают за счет датчика освещения смартфона

Чехлов для смартфонов очень много. Большинство из них самые простые, но попадаются и аксессуары со светодиодами. Они подсвечивают телефон, когда приходит уведомление или поступает звонок. А еще с помощью такого чехла удобно добавлять вспышку для камеры, если встроенной в смартфон недостаточно. Производители сами выбирают функции, которые будут работать в таком аксессуаре, но все это происходит за счет датчика освещения. Если чехол загорается вечером, то датчик фиксирует этот период и отправляет сигнал в аксессуар, чтобы тот начал работу.

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Кстати, стоит отметить, что датчик освещения постоянно улучшается. Не так давно была представлена система Xiaomi 360 — это несколько датчиков, интегрированных в смартфон, которые собирают информацию об условиях освещения. Один из них интегрирован на заднюю панель смартфона, за счет чего автоматическая яркость регулируется точнее и быстрее. Это позволит избежать дополнительной калибровки автояркости в смартфоне, которую многие пользователи не любят.

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