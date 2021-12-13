Зачем нужен датчик освещения в смартфоне

Современные смартфоны оборудованы большим количеством датчиков, чтобы процесс использования был максимально комфортным. Эти датчики делают устройство умнее, позволяя добавить большое количество новых функций, а также оптимизировать расход энергии. Один из таких — это датчик освещения. Вы могли не замечать его ранее: скорее всего, он встроен рядом с фронтальной камерой в смартфоне, а заметен лишь при ярком освещении. Его основные функции — это распознавание уровня окружающего освещения и автоматическая регулировка яркости. Также он принимает участие и в других полезных процессах в смартфоне. Сегодня расскажем вам о тех функциях датчика освещения, о которых вы могли не знать.

Защита глаз на телефоне

Датчик освещения не принимает активного участия в защите ваших глаз при использовании смартфона, но делает это опосредованно, уменьшая яркость экрана в темное время суток. Мы уже не раз писали о том, насколько вредна для зрения и для самого экрана высокая яркость. Продолжительная работа при высокой яркости приводит к перенапряжению глаз и выцветанию экрана, а выручит в этой ситуации автояркость в смартфоне.

В ночное время датчик выставляет низкий уровень яркости, что делает использование смартфона комфортным и снижает уровень синего света. Кстати, у нас есть отдельная статья, посвященная этой функции. Если вы уверены, что она работает некорректно, то узнаете, как ее откалибровать.

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Как сделать экран ярче

Датчик освещения выручает в солнечную погоду или при ярком свете в комнате. В таких ситуациях экран телефона начинает бликовать, а текст на экране читать невероятно сложно. Хуже, когда не получается даже открыть Настройки, чтобы увеличить яркость.

Именно датчик освещения позволяет автоматически регулировать яркость дисплея, чтобы в солнечную погоду на дисплее было реально что-то увидеть. Кроме того, он вовремя отключает высокую яркость, помогая сберечь экран от выгорания, а аккумулятор от разрядки. Это намного полезнее для смартфона, чем ручная регулировка яркости дисплея.

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Как сэкономить заряд на телефоне

Датчик освещения играет важнейшую роль в экономии заряда батареи. Обратите внимание, что производители рекомендуют использовать автояркость на постоянной основе, чтобы расходовать батарею экономичнее. Дисплей — это самый энергозатратный модуль в смартфоне. За счет датчика освещения работа дисплея оптимизируется, что благотворно влияет на потребление заряда батареи. Кстати, в старых мобильниках датчик освещения работал не только с дисплеем, но и с клавиатурой: в дневное время суток в устройстве отключалась подсветка клавиатуры, чтобы сберечь заряд и без того скромного аккумулятора. Но смартфоны все равно лучше мобильников — об этом читайте в нашей статье.

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Почему отключается экран при звонке

Вы прекрасно знаете, что во время звонка экран телефона гаснет. Датчик освещения в этом случае работает вместе с датчиком приближения: это делается путем определения того, что телефон находится рядом с вашим лицом. Экран отключается не только для того, чтобы избежать лишних нажатий, но и для предотвращения преждевременного разряда батареи. Когда вы убираете телефон, то датчики снова активируют экран. Кстати, по этой причине очень важно не повредить их: поломка грозит тем, что во время разговора экран не будет гаснуть.

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Чехол с подсветкой

Чехлов для смартфонов очень много. Большинство из них самые простые, но попадаются и аксессуары со светодиодами. Они подсвечивают телефон, когда приходит уведомление или поступает звонок. А еще с помощью такого чехла удобно добавлять вспышку для камеры, если встроенной в смартфон недостаточно. Производители сами выбирают функции, которые будут работать в таком аксессуаре, но все это происходит за счет датчика освещения. Если чехол загорается вечером, то датчик фиксирует этот период и отправляет сигнал в аксессуар, чтобы тот начал работу.

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Кстати, стоит отметить, что датчик освещения постоянно улучшается. Не так давно была представлена система Xiaomi 360 — это несколько датчиков, интегрированных в смартфон, которые собирают информацию об условиях освещения. Один из них интегрирован на заднюю панель смартфона, за счет чего автоматическая яркость регулируется точнее и быстрее. Это позволит избежать дополнительной калибровки автояркости в смартфоне, которую многие пользователи не любят.

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