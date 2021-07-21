Нашёл полный аналог AirPods от Xiaomi. Эти наушники умеют всё то же самое

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Иван Кузнецов 0

Не знаю, как вы, а я всегда завидовал пользователям iOS, потому что у них есть AirPods. Нет, я в курсе, что наушники Apple можно подключить и к Android. Но тогда они не будут и вполовину так же удобны, как в родной среде. Поэтому я поставил себе цель найти хорошие TWS-наушники, которые будут не только продвинуты с музыкальной точки зрения, но и удобны в использовании. Но главное, чтобы стоили они адекватных денег. Поскольку переплачивать за бренд как у Bang & Olufsen или Harman Kardon, мне категорически не хотелось, нужно было что-то более народное.

Redmi Buds 3 Pro

Redmi Buds 3 Pro — реальная замена AirPods Pro для Android

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Несмотря на то что на рынке полным-полно TWS-наушников, многие из которых стоят реально недорого, мне не хотелось покупать абы что. Ну, вы понимаете: всё-таки внешняя копия AirPods – это ещё не гарантия качественного звука, высокого комфорта ношения и обширной функциональности. Но выручили, как всегда, ребята из Redmi.

Какие наушники купить вместо AirPods

Наушники

Наушники Buds 3 Pro от Redmi могут всё то же самое, что и AirPods Pro

Совсем недавно я наткнулся на слухи о скором выходе Redmi Buds 3 Pro, почитал о них, и выяснил, что это реально то, что я искал. Поэтому я решил дождаться, пока их выпустят официально, и дождался-таки. Чем же они так круты:

  • Они не копируют AirPods напрямую. Redmi разработала для Redmi Buds 3 Pro совершенно самобытный дизайн, который не кричит о том, что это клон AirPods, и не раздражает своей необычностью.
  • Redmi Buds 3 Pro – это наушники с активным шумоподавлением, а это, как ни странно, большая редкость в наушниках типа TWS в этой ценовой категории. Благодаря шумодаву, основанному на трёх микрофонах, создающих эквивалентный антишум звукам до 35 дБ, вы вообще не будете слышать внешние звуки и будете чувствовать себя так, как будто находитесь в библиотеке.
  • Redmi Buds 3 Pro поддерживают беспроводную зарядку как AirPods Pro. Но только в случае с Redmi футляр со встроенной индукционной катушкой, поставляется в комплекте по умолчанию.

Продажи Redmi Buds 3 Pro на АлиЭкспресс стартовали 21 июля в 10:00 утра. Вы можете приобрести их по этой ссылке. Среди покупателей наушников будут разыграны 20 ручных пылесосов Trouver Solo, 200 пауэрбанков Xiaomi на 10 000 мА*ч и 100 рюкзаков Xiaomi. Удачи!

  • Redmi Buds 3 Pro одновременно можно подключать к двум устройствам. Это очень удобно, когда вам нужно быстро переключиться, например, со смартфона на компьютер и обратно. Другие так не умеют.
  • Redmi Buds 3 Pro распознают факт посадки в ухо и извлечение. Благодаря этому механизму наушники ставят воспроизведение на паузу, а разговор – на удержание, если вы в это время говорите по телефону.
  • В отличие от подавляющего большинства наушников, Redmi Buds 3 Pro поддерживают режим пропажи. То есть, если вы потеряли один наушник, вы сможете найти его, используя Bluetooth-сигнал.
  • Redmi Buds 3 Pro поддерживают режим «Прозрачность», благодаря которому можно слышать то, что происходит снаружи. Этой функции я вообще не встречал нигде, кроме AirPods Pro.

Сравнение наушников Xiaomi и AirPods

звуковая панорама

Redmi Buds 3 Pro поддерживают быстрое переключение между 2 устройствами сразу

Несмотря на то что я подбирал себе полный аналог AirPods для Android, у меня были кое-какие претензии к оригиналу. Однако в Redmi Buds 3 Pro их исправили будто по моему заказу.

  • Во-первых, AirPods довольно долго заряжаются. Их обязательно нужно оставлять у розетки на 2 с лишним часа, потому что иначе вы получите неполный аккумулятор, который сядет довольно быстро. У Redmi предусмотрена возможность неполной зарядки, когда всего за 10 минут наушники получают запас энергии для 3 часов воспроизведения музыки.
  • Во-вторых, я терпеть не могу управлять AirPods Pro нажатиями. Почему-то Apple отказалась от свайпов, и теперь, чтобы переключить трек или поставить его на паузу, нужно именно сдавливать дужку, из-за чего наушники просто выпадают из моих нестандартных ушей. У Redmi Buds 3 Pro такой проблемы нет, потому что они управляются лёгкими жестами.
  • В-третьих, разъём Lightning, который используется для зарядки AirPods – это далеко не самая удобная штука. Ведь, стоит вам оказаться вдали от дома, вы практически наверняка останетесь без зарядки. А USB-C-коннектор, которым оснащаются Buds 3 Pro, более универсален и скорее всего окажется у большего числа людей, нежели Lightning.

Стоит ли покупать наушники Redmi

RB3Pro

Redmi Buds 3 Pro — это супер-доступные наушники с супер-широким набором функций

Что по звуку? Ну, тут всё должно быть более чем неплохо. У Redmi Buds 3 Pro есть всё для качественного проигрывания музыки. Они оснащаются 9-мм драйверами, которые разработали эксперты лаборатории Xiaomi. А уж эти ребята знают толк в музыке.

Большинство их наушников играют так, как будто это решения более продвинутого уровня. А когда узнаёшь, сколько они стоили, реально удивляешься, что «уши» за такие деньги могут играть настолько хорошо. Вот уж действительно топ за свои деньги.

Купить Redmi Buds 3 Pro

Теперь по цене. Redmi Buds 3 Pro – это очень доступная модель. На АлиЭкспресс её можно купить всего за 40 долларов, то есть меньше чем за 3000 рублей, и это с бесплатной доставкой по всему миру. Главное брать, пока действуют скидки, потому что, если я всё правильно понял, вскоре цены поднимут. Продажи наушников уже начались, так что время подумать у вас уже нет — можно всё профукать.

Важное уточнение: по умолчанию цена Redmi Buds 3 Pro составляет 49,99 долларов. То есть, чтобы купить их со скидкой, вам будет нужно взять купон на странице товара, который сделает цену на 10 долларов ниже. Не упустите этот момент.

В Redmi работают хитрые ребята, и они действуют наоборот. Они сначала сбрасывают цену, чтобы привлечь аудиторию, а потом резко её поднимают, чтобы те, кто не успел обзавестись новинкой, кусал себе локти и всё равно купил их продукт. А так и будет, к бабке не ходи.

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