Сколько стоит хорошая защита для смартфона

Часто мы покупаем смартфон и совсем не задумываемся о том, что помимо самого гаджета нам придется докупать к нему кучу разных аксессуаров. Чехол и стекло — минимум, без которого современному владельцу смартфона на Android просто не обойтись. Но стоит ли покупать дорогое стекло на смартфон? Чем оно отличается от дешевого? А может быть вообще лучше купить гидрогелевую пленку? С чехлами вопросов возникает не меньше. Казалось бы, на просторах интернета можно найти самые разные решения на любой вкус и кошелек, но вопросы все равно остаются.

Чехол для Galaxy Fold стоит как бюджетный смартфон Xiaomi.

Стоит ли покупать чехол для смартфона

Отдельным особняком стоят пользователи, которые вообще не приобретают себе защитных аксессуаров. Причем материальная сторона вопроса их, как правило, совсем не волнует.

В качестве аргумента против чехлов эти ребята приводят уникальный дизайн смартфона, над которым трудились великие люди. Вот только они забывают, что одно неосторожное движение и ваше творение искусства канет в лету. И тогда они вряд ли вспомнят о том, кто работал над их устройством.

На вопрос стоит ли покупать чехол для смартфона у меня ответ однозначный — стоит! С его помощью вы сможете защитить свое устройство от нежелательных повреждений и разнообразить его внешний вид. Про последнее многие обычно совсем забывают. Подумайте только, мы проводим со смартфоном большую часть своей жизни. Понятно, что со временем он приестся, а чехол — отличный способ освежить гаджет.

Какой чехол лучше для смартфона

Пластиковые, кожаные, силиконовые, с защитой камеры, чехлы-книжки — каких только кейсов не существует. Выбрать из их многообразия очень сложно. Еще сложнее ответить на вопрос — сколько стоит хороший чехол на Андроид?

Здесь тоже размах очень большой, особенно если вы смотрите чехлы для флагманов. Если смотреть на смартфоны Samsung, то при желании можно найти чехол как за бешеные 6к, так и за 100 рублей. Но чем они отличаются?

Тут можно в пух и прах разбить аргументы тех, кто не носит защитные кейсы. Оригинальные чехлы разрабатываются самими компаниями-производителями. Над ними трудились все те же дизайнеры и инженеры. Поэтому переживать об их качестве не стоит. Взял и пользуешься.

Понятно, что такие аксессуары делают из качественных материалов, с точной подгонкой всех отверстий и кнопок. Плюс, зачастую такие чехлы добавляют функциональности: перевод в спящий режим, быстрая активация экрана и тому подобное. Правда, цена у них совсем немаленькая. Обычно от 2 тысяч и выше.

Но если вы не хотите тратить много денег на кейс, а сами в этом не разбираетесь, всегда можно найти качественное решение на известных торговых площадках. Автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов уже не один раз составлял для вас подборку лучших кейсов со всего АлиЭкспресс. Здесь вы найдете кейсы на любой кошелек — от 100 рублей до 2к.

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Если собрались покупать чехол самостоятельно — тоже не беда. Внимательно изучите продавца и отзывы к его товарам, обратите внимание на рейтинг. Я не рекомендую вам покупать кейсы с рейтингом ниже 4.5. Уж очень они выглядят подозрительно.

Сколько тратить на хороший чехол решать только вам. Лично я готов потратить 3к за хороший товар, но брать в официальном магазине я вряд ли что-то буду. Лучше найти что-нибудь по-настоящему крутое на Али. За эти деньги уж точно.

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Сколько стоит хорошее защитное стекло

Со стеклами такая же история. Знали бы вы, сколько баек я слышал по этому поводу. Стекла искажают изображение, ломаются каждый месяц и прочее. Они, наверное, не пользовались защитой еще со времен 2007. Там, может быть, такое и было. Сейчас все иначе.

Нет, понятно, что если вы уроните телефон с высоты второго этажа, то тут никакое стекло не справится, но для найти хорошее стекло для повседневного использования и защиты от мелких царапин все же можно. Кстати, по поводу стекол у нас был отдельный материал, где мы досконально разобрали все отличия между ними: материал, олеофобное покрытие, толщина. Ознакомьтесь.

Цена на стекла отличается кардинально. Одни стоят больше 3к, другие можно взять за 100 рублей. В первую очередь, стекла отличаются по материалу. Они бывают:

Пластиковые (до 200 рублей).

Кварцевые (до 1,5к).

Минеральные(от 2к).

Понятно, что корреляция между материалом и ценой прямая. Хотите максимальную защиту — придется платить. Плюс, от материала зависят другие характеристики: подгонка под дисплей и закрытие рамок вокруг (2D,3D).

Сам я вообще по этому поводу не думаю. Беру самое дешевое и меняю его каждые два месяца. Не поймите меня неправильно. Просто если покупать чехол со стеклом и отдавать за каждое пару тройку тысяч, то проще второй телефон купить.

Не можете найти хорошее дешевое стекло на свой смартфон? Ниже приведу самые популярные модели Android-смартфонов и стекла к ним:

Стекло для Samsung Galaxy S.

Стекло для Samsung Galaxy A и M.

Стекло для Xiaomi Redmi 9.

Стекло для Poco.

Гидрогелевая пленка или стекло

Большая дилемма для современных пользователей — что лучше купить: защитное стекло или гидрогелевую пленку. С первыми все более-менее понятно, все вопросы возникают со вторыми. Стоят они примерно так же, как дешевые стекла, но есть ли смысл их покупать?

Итак, плюсы гидрогелевой пленки:

Легко клеится на экран.

Способна к самовосстановлению.

Может покрывать весь корпус смартфона.

Может служить дольше дешевых стекол.

Не бликует.

Но у всех гидрогелевых пленок есть два существенных недостатка. Во-первых, водить пальцем по экрану смартфона с наклеенной пленкой гораздо сложнее, а во-вторых, они защищают смартфон хуже. С серьезными падениями такой аксессуар не справится.

Вот и выходит, что в качестве альтернативы дешевым стеклам гидрогель подойдет идеально, а в качестве замены дорогому аксессуару не подойдут из-за плохих защитных свойств.

Что касается цены, то здесь все примерно одинаково: и те, и другие можно найти в пределах 500 рублей, что подойдет для любого кармана.

Гидрогелевая пленка для Samsung Galaxy S.

Гидрогелевая пленка для Samsung Galaxy A и M.

Гидрогелевая пленка для Xiaomi.

Гидрогелевая пленка для Poco и Xiaomi Mi 11.

Защита смартфонов: какая лучше в чём разница между ними.

А сколько вы готовы потратить на защитные аксессуары? Готовы покупать оригинальные кейсы и стекла за много денег? Дайте обратную связь в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате.