Стоит ли покупать дорогое защитное стекло на смартфон?

С покупкой нового смартфона, каждый раз встает вопрос покупки защитных аксессуаров. Одни ограничиваются защитным чехлом за 150 рублей и стеклом за 30 рублей с АлиЭкспресс. Другие же с самого планирования покупки отдельно откладывают средства на защиту. Сказать о том, что один прав, другой нет, не приходится. Каждый решает вопрос по своему. Однако если подойти к вопросу с умом, даже на Али можно найти достойные варианты. Правило здесь работает только одно — дорогому смартфону дорогие аксессуары.

Каждый раз, когда мы с товарищем идем покупать ему новый смартфон, он обычно берет с собой сумму на 10 тысяч больше стоимости гаджета, а я развожу руками в недоумении. Уже в магазине, дружище просит наклеить ему защитное стекло и покупает оригинальный кожаный чехол. Мотивирует он это каждый раз тем, что стекло на его смартфоне гораздо долговечнее аналогов и сможет справиться с любыми ударами судьбы. Если вы тоже подумываете над покупкой нового смартфона, недавно мы писали о лучших смартфонах Samsung на любой вкус и кошелек. Рекомендую к прочтению.

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Из каких материалов делают стекла для смартфонов

Защитные аксессуары для экрана смартфона могут быть сделаны не только из стекла. Существует огромное количество материалов и все они имеют разную степень прочности, цену и множество других характеристик.

Пластиковые стекла

Самый популярный и самый дешевый вариант. Такого рода протекторы делают из обычного пластика типа поливинилхлорида. Таких решений много на АлиЭкспресс, а их стоимость обычно варьирует от 50 до 100 рублей. Можно без проблем закупиться сразу пачкой из 10 стекол и менять каждый раз, когда появятся трещины. Я обычно так и делаю. Только увижу какую-нибудь царапину, сразу распаковываю новое. На ум сразу приходит аналогия с дешевой одеждой, маскированной под именитые бренды. Порвалась футболка? Без проблем куплю новую. Костюм от Адидас порвался на спине? Не беда. Такие «стекла» без проблем справятся с защитой от мелких царапин, но любое серьезное падение и протектор придется менять.

Купить пластиковое стекло

Кварцевые стекла

Кварцевые стекла изготавливаются из кварцевого песка, затем проходят минимальную температурную закалку и выходят в свет. По своим защитным свойствам они не сильно далеко ушли от пластика, однако в данном случае вступает новый параметр — блики и отпечатки пальцев. У пластика существует несколько существенных недостатков. Каждый раз, доставая смартфон из кармана, мне приходится протирать экран о джинсу. Огромное количество отпечатков пальцев и различного рода мелкий мусор так и наровит прицепиться к экрану. У кварца с этим параметром все значительно лучше. Кроме того, на ярком солнце пластик в отличие от кварца сильно бликует. Стоить такое стекло будет в пределах 1 тысячи рублей.

Купить кварцевое стекло

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Минеральное стекло

Думаю многие из вас слышали про Gorilla Glass. Это оно. Минеральные стекла, как правило, изготавливаются из диоксида кремния и проходит сложную процедуру температурной обработки. Именно эти стекла чаще всего используют производители популярных смартфонов. Цена таких стекол на порядок выше и составляет порядка 2 тысяч рублей, но взамен каждый пользователь получает высокую степень защиты. В Интернете существует огромное количество тестов на прочность. Стекло из таких материалов сложно разбить даже специально. Искать их придется в официальных магазинах города либо в авторизованных сервисных центрах. Мой коллега Владимир Кузнецов уже рассказывал что такое Gorilla Glass и в чем отличие разных поколений этого продукта. Рекомендую ознакомиться.

Другие характеристики стекол для смартфонов

Кроме материала изготовления у стекол существует и ряд других параметров, не менее важных, чем материалы изготовления.

Подгонка стекла под конкретную модель

Одним из них является подгонка под экран. Согласитесь, очень неприятно видеть большие рамки стекол, выпирающие поверх экрана. Вы можете купить дорогое минеральное стекло и быть уверенным в его защитных свойствах, но рамки вашего устройства станут в 1,5, а то и в 2 раза больше, чем было указано на коробке. В итоге получается, что в магазине вы просто переплатили за тонкие рамки. А теперь ощущение от использования гаджета совсем теряется. Именно поэтому необходимо каждый раз проверять отзывы покупателей, если делаете заказ в Интернете. Кроме того, если защитный аксессуар плохо ложится на смартфон, вскоре туда забьется пыль, которая будет царапать дисплей изнутри.

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Что значит 8D стекло

Каждый раз я удивляюсь безграмотности продавцов китайских стекол. 4D, 5D, 8D — что там только не пишут. Помню еще в школе наша преподаватель по черчению сделала на этом акцент и поведала нам, что любой вариант больше чем 3D есть абсолютная уловка и ложь. Пусть знатоки изобразительного искусства меня поправят в нашем Телеграм чате или в комментариях ниже. Будет интересно разобраться в этом вопросе раз и навсегда. Пока я сделал один вывод: 2D это стекло, которое не закрывает рамки. 3D и больше — для безрамочных смартфонов.

Зачем нужно олеофобное покрытие

Олеофобное покрытие необходимо для того, чтобы избавить вас от скоплений отпечатков пальцев на экране. Особенно актуально это будет для людей, которые работают физически и руки которых сильно пачкаются в грязи.

Имеет ли значение тощина стекла

Есть еще такой параметр, как толщина. Она обычно варьирует от 0,3 до 1 мм. По всей логике, чем стекло толще, тем лучше в нем выражены защитные свойства. Но я всегда предпочитаю покупать защитные аксессуары с минимальной толщиной. Так не теряется ощущение премиальности при взаимодействии со смартфоном.

Где найти хорошее стекло на свой смартфон

У защитных стекол существует много разных параметров. Какое стекло предпочесть — исключительно ваш личный выбор. Я предпочитаю не париться и закупаюсь самыми дешевыми вариантами. Вопреки распространенному мнению, даже на АлиЭкспресс можно найти качественные решения. Следует только немного заточить глаз. Но и в этом есть отличный помощник. В новом Телеграм канале Сундук Али Бабы часто выкладывают хорошие стекла на любой вкус и цвет. Ребята досконально изучают рынок и предлагают исключительные товары. Рекомендую ознакомиться.