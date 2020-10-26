Смартфоны Xiaomi — полный шлак, но колонки у неё — просто царские. Убедился лично

Вот вы говорите: Xiaomi – топ за свои деньги. А я попользовался стареньким Xiaomi Mi 9, потом поиграл несколько недель с флагманским Xiaomi Mi 10 и понял, что, в общем-то, никаким топом здесь даже не пахнет. Нет, ну правда. «Десятка», например, стоит каких-то невменяемых денег, а «девятка» по сегодняшним меркам выглядит как-то колхозно. Но есть в модельном ряду Xiaomi такая штука, ради которой китайцы, скорее всего, просто продали душу дьяволу, потому что стоить она должна явно больше.

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Не буду тянуть кота за хвост — я говорю про колонку Xiaomi Mi Speaker Art. Она продаётся на AliExpress примерно за 5000-5500 рублей, и это нереально низкая цена за такого класса устройства.

Чем Xiaomi лучше Apple

Чтобы вы понимали, я купил американскую версию HomePod от Apple, когда её ещё, кажется, и не продавали нигде, кроме США и Канады. Тогда курс доллара был более-менее адекватен, и мне эта покупка показалась оправданной. В итоге так и вышло. Колонка звучала просто по-царски, прокачивая мою гостиную, совмещённую с кухней, общей площадью около 35 квадратов на раз-два. Правда, потом Apple представила стереорежим для HomePod, я заказал в Европе вторую, и звук стал вообще бесподобным. Конкурировать с ним могли разве что продвинутые стереосистемы за сотни тысяч рублей. Но, кроме звука в HomePod больше не было ничего.

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Недостатки HomePod:

Тупая Siri. Мало того, что она не говорит по-русски и не хочет ему учиться, так она ещё и команды распознаёт через раз, а то и через два.

Музыка только из Apple Music. Apple ограничивает возможности своей колонки, позволяя ей транслировать музыку только из фирменного сервиса, который я терпеть не могу.

Apple Music – ужасен. Помимо совершенно тупой системы рекомендаций, которые не учитывают моих предпочтений, он почему-то прекращает играть ровно через час.

HomePod ненадёжны. Моя американская колонка сломалась уже через год использования, а, ремонтировать Apple её отказалась, предложив замену за 300 евро, хотя новая стоит 330.

Стоит ли купить Xiaomi Mi Speaker Art

Xiaomi Mi Speaker Art – это полная противоположность HomePod. В хорошем смысле. Нет, реально, я просто кайфую от этой приблуды и бесконечно счастлив, что не пожалел и купил их. Ведь если пара HomePod стоит почти 60 тысяч рублей и, в общем, отрабатывает их, то за китайские колонки с меня взяли почти в 5 раз меньше, хотя их функциональность реально шире. Поэтому я даже сейчас немного не верю своему счастью.

Купить Xiaomi Mi Speaker Art на AliExpress

Google Ассистент умный и слышит меня даже из дальнего конца комнаты (а там примерно 35 квадратов, помните?);

Mi Speaker Art управляет умным домом (включает-выключает свет, «ставит» чайник, включает-выключает очиститель воздуха);

Mi Speaker Art объединяются в пару и обеспечивают вам крутой стереозвук, который – ну реально – не хуже, чем у HomePod;

Mi Speaker Art можно подключить к проектору, который я, кстати, тоже купил на AliExpress (вот ссылка, если интересно);

Mi Speaker Art не жалко просто выбросить, если с ним что-то случится, в отличие от HomePod, который стоит как сбитый Боинг.

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Я не фанат Xiaomi. Мне совершенно искренне не нравятся её смартфоны, оболочка MIUI и фитнес-браслеты. Но то, что китайцам удалось сделать с колонкой, меня реально выбило из колеи. Я до сих пор не понимаю, в чём бизнес – делать так круто и так дёшево. Ведь если бы Xiaomi попросила за каждый Mi Speaker Art по 10 тысяч рублей, я бы всё равно купил две, кайфовал и поражался, как дёшев этот сетап. Возможно, таким образом они просто заманивают народ, а потом возьмут и разом поднимут цены в 2-3 раза, поэтому я всерьёз подумываю, а не взять ли ещё парочку чисто про запас.

Купить Mi Speaker Art на AliExpress