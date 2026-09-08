Открываю Яндекс Музыку — и периодически натыкаюсь на что-то странное. Трек как трек, но звучит как-то… синтетически. Слишком правильно, слишком без характера. Это нейромузыка, будто из нейронки Suno, про которую я писал в прошлом году. Яндекс признал, что ИИ-треки сейчас составляют 4.4% всего каталога, а среди новых релизов их доля достигает 27% — каждый четвёртый новый трек. И вот наконец появилась возможность снизить их количество в рекомендациях. Рассказываю как.

Что именно изменилось в Яндекс Музыке

Вслед за итогами лета 2026 года Яндекс добавил два новшества одновременно, и оба полезные. Первое — переключатель ИИ-треков в рекомендациях. Теперь в настройках можно снизить количество нейромузыки, которая попадает в ваши персональные подборки, станции и плейлисты. Полностью убрать нельзя — именно снизить, но для большинства пользователей этого достаточно.

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Второе — маркировка ИИ-контента. Теперь у каждого трека в разделе «О треке» можно увидеть одну из трёх отметок:

«Трек полностью создан с использованием ИИ»;

«Трек частично создан с использованием ИИ»;

«Возможно, трек создан с использованием ИИ».

Источниками данных выступают сами правообладатели, алгоритмы Яндекса и обращения пользователей. Следить за обновлениями Яндекс Музыки удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Сначала обновите приложение и перезагрузите смартфон

Функции появляются только после обновления Яндекс Музыки до актуальной версии. Если обновились, но переключателя нет — перезагрузите смартфон. Без перезагрузки настройка может не появиться даже при свежей версии приложения.

Обновить Яндекс Музыку

Как обновить Яндекс Музыку на Android:

Откройте Google Play или RuStore. Найдите «Яндекс Музыка» через поиск. Нажмите «Обновить», если доступна новая версия. После обновления перезагрузите смартфон.

Как отключить ИИ-треки в рекомендациях — инструкция

После обновления и перезагрузки:

Откройте приложение Яндекс Музыки. Нажмите на иконку профиля в правом нижнем углу. Перейдите в «Настройки». Найдите раздел «Звук и управление». Найдите переключатель «Меньше ИИ» и переведите его в нужное положение.

После этого Яндекс будет реже подсовывать нейромузыку в персональные плейлисты и станции. Изменение применяется не мгновенно — рекомендации перестроятся постепенно в течение нескольких сессий прослушивания. Обсудить обновление можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Как проверить, создан ли трек с помощью ИИ

Теперь в приложении можно проверить любой трек на предмет ИИ-генерации:

Откройте нужный трек в Яндекс Музыке. Нажмите на три точки рядом с треком или на название исполнителя. Выберите раздел «О треке». Если трек создан с участием ИИ, там будет соответствующая отметка.

Если отметки нет, это не означает автоматически, что трек живой. Маркировка зависит от того, указал ли правообладатель информацию об использовании ИИ. Постепенно каталог будет размечаться полнее — Яндекс обещает продолжать работу над этим.

Почему это важно — и почему появилось именно сейчас

27% новых релизов от нейросетей — это уже не экзотика, а поток. Большинство из них, по данным самого Яндекса, не набирают значительного количества прослушиваний. Но алгоритм рекомендаций их всё равно подкидывает, потому что новое, потому что релиз, потому что надо куда-то девать.

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Проблема не в том, что ИИ-музыка существует — пусть будет. Проблема в том, что она попадала в рекомендации без маркировки и без возможности контроля. Теперь хотя бы базовый контроль есть. Актуальные новости о приложениях для Android публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.