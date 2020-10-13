Как Xiaomi обновляет свои смартфоны, не обновляя Android

Что такое обновление операционной системы? Если говорить простым языком, это набор улучшений, которые выходят в составе новой версии. Но цель обновления состоит в не в том, чтобы просто изменить номер сборки ОС, а в том, чтобы как-то её усовершенствовать. Например, расширить функциональные возможности совместимых устройств или устранить имевшие место недостатки в виде критических уязвимостей или багов. На Android обновления – явление редкое и, по мнению многих производителей, совсем необязательное. В этом смысле позиция Xiaomi не является исключением, но она хотя бы придумала, как обновлять смартфоны, не обновляя.

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Наверное, для пользователей смартфонов Xiaomi то, что будет написано ниже, не станет новостью. Всё-таки они уже давно успели ощутить на себе ту модель развития и поддержки, которая китайская компания выбрала для своих смартфонов. А, между тем, это совершенно гениальный способ обойти ограничения Google.

Обновление смартфонов Xiaomi

Все знают, что традиционно смартфоны под управлением Android обновляются не дольше двух лет. Замечу за скобками, что в этом году Samsung продлила сроки программной поддержки флагманов и субфлагманов на целый год, но средняя температура по больнице осталось неизменной. Несмотря на это, Xiaomi хотела продолжать поддерживать перспективные устройства, но поскольку не могла адаптировать для них новые версии Android, взялась обновлять прошивку MIUI, сохраняя в качестве основы старую версию операционной системы.

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На сегодня самой актуальной версией оболочки для смартфонов Xiaomi является MIUI 12, которая уникальна тем, что базируется сразу на трёх разных версиях Android. Для устройств 2019-2020-го годов – это Android 11, 2018-го – Android 10, а для более старых – Android 9. Просто разработчики китайской компании берут исходный код подходящей версии ОС и уже на её основе обновляют оболочку.

Само собой, многих функций, характерных для самых новых версий Android в MIUI 12, построенной на базе старых, нет и быть не может. Однако некоторые нововведения, не зависящие от функциональности исходной операционки, всё-таки появляются. На выходе мы получаем устаревшее, по сути, устройство, которое продолжает поддерживаться производителем независимо от внешних факторов.

Обновление прошивки MIUI

Круто ли это? Безусловно, да. Могла ли Xiaomi сделать лучше и внедрить все функции из Android 11 в MIUI 12, построенную на базе старых версий ОС? Скорее всего, могла, как это сделала Huawei. Ведь, если помните, в этом году Huawei не смогла договориться с Google о предоставлении ей исходного кода Android 11, а потому была вынуждена построить актуальную сборку EMUI на базе прошлогодней Android 10, не потеряв практически ни одного нововведения.

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Как ей это удалось? Легко и просто. Дело в том, что большая часть функций, которые Google внедрила в Android только в этом году, уже были доступны в EMUI раньше. То же самое, кстати, касается и MIUI. Но у Huawei и Xiaomi – разные ситуации. Если Xiaomi просто по доброте душевной продолжает обновлять устаревшее устройство, которое она обновлять в принципе не обязана, то у Huawei речь идёт об обновлении флагманов, которые она обновлять обязана ещё не один год.

На выходе мы имеем довольно противоречивую ситуацию. С одной стороны, Xiaomi может себе позволить прекратить поддержку вполне нестарых смартфонов, которым ещё обновляться и обновляться. Но, с другой, она продолжает обновлять уже неновые аппараты, давая покупателям старых флагманов надежду на довольно длительную поддержку. Поэтому, быть может, смартфоны Xiaomi – не такой уж и плохой выбор?