Прошедшим летом обозревал realme Buds Air8 Pro — хорошие наушники с активным шумоподавлением и LDAC. Подключил к vivo X300, запустил плейлист — и услышал что-то странное. Бас провалился, вокал стал каким-то далёким, музыка будто играет из банки. Наушники новые, смартфон хороший, а звук откровенно так себе. Потратил полчаса, чтобы разобраться, что происходит. Оказалось — целый список причин, и большинство из них решаются за несколько минут. Рассказываю по порядку.

Сначала проверьте посадку наушников

Для TWS это самая частая причина плохого звука — и самая недооценённая. Если амбушюры сидят неплотно, между наушником и ушным каналом образуется воздушная щель. Результат — практически полное исчезновение баса и ухудшение шумоподавления.

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Простая проверка: слегка прижмите наушник пальцем к уху во время прослушивания. Если бас резко появился — проблема именно в герметичности посадки.

Что попробовать:

Достаньте наушник и примерьте все три размера амбушюр из комплекта, даже если текущие кажутся удобными. Попробуйте слегка повернуть наушник в ухе, ведь иногда другое положение даёт лучшую герметичность. Если штатные амбушюры не подходят — сторонние насадки из пены, как правило, дают лучшую герметичность, чем силиконовые.

Слишком маленькие насадки дают утечку воздуха и убивают бас. Слишком большие — давят на ухо, быстро устают и тоже портят посадку. Правильный размер — тот, при котором наушник держится в ухе сам, без усилий, а вы слышите выраженный бас.

Один наушник звучит тише другого — что делать

Классическая ситуация, которую многие терпят неделями. Причин несколько, и они имеют разные решения.

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Самые частые:

забита защитная сетка — визуально может казаться чистой, но быть частично заблокированной;

— визуально может казаться чистой, но быть частично заблокированной; сместилась амбушюра — прикрывает часть сетки;

— прикрывает часть сетки; сбился баланс каналов в системе или в приложении;

в системе или в приложении; один наушник хуже сидит в ухе , что создаёт ощущение разной громкости;

, что создаёт ощущение разной громкости; проблема с конкретной записью — некоторые треки изначально записаны с перекосом.

Проверьте баланс каналов в Android по нашей инструкции: «Настройки — Специальные возможности — Аудиобаланс». Там должен стоять 0 по центру. Если ползунок сдвинут — верните его в середину. На Samsung этот пункт называется «Баланс левого и правого».

Обновите прошивку наушников

У современных TWS своя прошивка, и она влияет не только на стабильность Bluetooth, но и на звук. Производители через обновления меняют работу эквалайзера, ANC, кодеков и баланс каналов. Обновление прошивки может исправить:

слишком тихий звук или разную громкость левого и правого наушника;

обрывы соединения и заикание звука;

проблемы с LDAC, aptX или AAC;

некорректную работу шумоподавления;

задержку звука в играх и видео;

странное поведение сенсоров после обновления Android.

Где проверить прошивку зависит от бренда: Galaxy Wearable для Samsung, Xiaomi Earbuds для наушников Xiaomi, Nothing X для Nothing, Sony Sound Connect, JBL Headphones — у каждого производителя своё приложение. Откройте его и найдите раздел «О прошивке» или «Обновление».

Важная оговорка: обновление прошивки не является универсальным способом улучшить качество звука. Чаще всего апдейты исправляют ошибки и стабильность соединения. Но если звук внезапно испортился после обновления Android — обновление прошивки наушников может помочь. Также имеет смысл обновить версию Bluetooth на телефоне с помощью отдельной инструкции.

Проверьте эквалайзер во всех местах сразу

Вот, где у меня лично была проблема с Buds Air8 Pro. Эквалайзер в современном Android-смартфоне может быть включён сразу в нескольких местах одновременно.

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Где может быть активен:

в системных настройках смартфона («Звук — Улучшение звука — Эквалайзер»);

в фирменном приложении наушников;

в Яндекс Музыке, Spotify или другом плеере;

в стороннем аудиоприложении.

Эти настройки накладываются друг на друга. Если подкрутить бас в приложении наушников и одновременно включить «Усиление баса» в плеере — вместо мощного баса получится каша и перегруженный звук. Именно это я и слышал поначалу. Правильный алгоритм такой: отключите все эквалайзеры сразу, послушайте звук «как есть» — это и есть базовая точка. Потом корректируйте только один EQ по своему вкусу, не трогая остальные.

Отключите все улучшайзеры звука

В смартфонах встречается большой зоопарк программных обработчиков звука: Dolby Atmos, Dirac, DTS, Spatial Audio, адаптивный звук, объёмный звук, усиление басов, улучшение речи. Они не обязательно делают звук лучше. Типичная ситуация: профиль «Кино» или «Голос» случайно остаётся включённым при прослушивании музыки. Отсюда странная широкая сцена, проваленный бас или чрезмерно яркие голоса.

Как отключить на разных прошивках:

На Samsung: «Настройки — Звук — Качество и эффекты звука» — отключить Dolby Atmos и все дополнительные эффекты.

На Xiaomi/REDMI/POCO: «Настройки — Звук — Улучшение звука» — выключить всё.

На vivo: «Настройки — Аудио — Hi-Fi и эффекты звука» — отключить.

На HONOR и Huawei: «Настройки — Звук — Эффекты звука» — переключить в «Выкл».

Если после отключения всех улучшайзеров звук стал лучше — значит, именно они и были причиной. Возвращайте их по одному чтобы найти виновника.

Проверьте Bluetooth-кодек

Цепочка передачи звука выглядит так: смартфон сжимает аудио → передаёт по Bluetooth → наушники распаковывают и воспроизводят. Кодек — это стандарт сжатия. Чем лучше кодек, тем меньше потерь при передаче.

Основные кодеки от худшего к лучшему: SBC → AAC → aptX → aptX Adaptive → LDAC.

Но здесь важно не попасться в ловушку «LDAC всегда лучше». Несколько нюансов:

смартфон и наушники должны оба поддерживать кодек — иначе используется SBC по умолчанию;

при слабом сигнале Bluetooth более тяжёлый кодек (LDAC) может работать нестабильно и давать прерывания;

AAC на Android ведёт себя неодинаково на разных устройствах — на некоторых смартфонах его реализация оставляет желать лучшего;

смартфон может автоматически снижать битрейт LDAC при нестабильном соединении.

Проверить активный кодек можно через режим разработчика: «Настройки — О телефоне — нажать 7 раз на «Номер сборки»» — разблокируется «Режим разработчика». Затем «Настройки — Для разработчиков — Аудиокодек Bluetooth».

Если стоит SBC, хотя наушники поддерживают LDAC — попробуйте принудительно выбрать нужный кодек. Актуальные советы по настройке Android публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Отключите пространственный звук

Spatial Audio — отдельная история от обычных улучшайзеров. Он создаёт эффект более широкой сцены и работает неплохо для фильмов и игр. Но в обычной стереомузыке результат бывает неожиданным.

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Симптомы включённого Spatial Audio в музыке:

вокал кажется далёким или размазанным;

меньше баса чем ожидаешь;

странная локализация инструментов — гитара «справа», бас «в центре», а голос где-то «впереди»;

лёгкий эффект эха.

Именно поэтому совет «наушники дорогие, а голос какой-то далёкий» — первым делом отключите Spatial Audio. Найти его обычно можно в настройках Bluetooth-устройства или в фирменном приложении наушников.

Сравните режимы ANC, прозрачности и без обработки

Мало кто знает, что активное шумоподавление меняет не только количество внешнего шума, но и сам характер звучания. На части наушников между режимами немного меняются бас и общая яркость звука.

Попробуйте одну и ту же композицию в трёх режимах последовательно:

ANC включён.

Режим прозрачности.

ANC и прозрачность оба отключены.

Если в одном из режимов звук заметно лучше — используйте его для музыки. Плюс помните: плохая посадка с ANC может создавать ощущение что шумодав «давит» звук и делает его глухим. В этом случае проблема опять возвращается к амбушюрам.

Почему звук плохой только в одном приложении

Если Яндекс Музыка звучит нормально, а VK Music плохо, то причина почти всегда не в наушниках. Возможные варианты:

разные настройки эквалайзера в разных плеерах;

в разных плеерах; нормализация громкости — Spotify и Яндекс Музыка могут снижать громкость громких треков;

— Spotify и Яндекс Музыка могут снижать громкость громких треков; качество исходного файла — 128 kbps и 320 kbps звучат по-разному;

— 128 kbps и 320 kbps звучат по-разному; особенности микшера системы , когда некоторые приложения обходят системный аудиомикшер;

, когда некоторые приложения обходят системный аудиомикшер; активные стороннее улучшайзеры, работающие только для определённых приложений.

Правильный способ сравнить: один и тот же трек или ролик в разных приложениях, а не разные композиции. Иначе вы сравниваете качество записей, а не приложений.

Почистите наушники

Защитная сетка может визуально казаться чистой и при этом быть частично забитой. Чаще всего страдают высокие частоты — они пропадают первыми, и звук начинает казаться «тупым». Один наушник начинает звучать тише другого.

Как почистить правильно:

Снимите амбушюры. Мягкой сухой зубной щёткой аккуратно пройдитесь по сетке снаружи движениями от центра к краям. Можно использовать специальные чистящие петли для наушников или мягкую ватную палочку без давления. После чистки проверьте звук.

Главное правило: нельзя проталкивать загрязнение внутрь иголкой или острым предметом. Это повредит сетку или протолкнёт мусор прямо в динамик.

Сбросьте наушники и подключите заново

Если звук внезапно испортился, попробуйте полный сброс. Это особенно актуально после системных обновлений Android или смены смартфона:

Откройте «Настройки — Bluetooth» на смартфоне. Найдите ваши наушники и нажмите «Удалить устройство» или «Забыть». Сбросьте сами наушники (способ зависит от модели: обычно это зажать кнопку на 10-15 секунд или нажать несколько раз подряд). Положите наушники в кейс и закройте крышку на 30 секунд. Откройте кейс и подключите наушники заново как новое устройство.

После этого проверьте обновление прошивки через фирменное приложение — иногда сброс открывает доступ к обновлению, которое почему-то не устанавливалось раньше. Обсудить проблемы со звуком можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.