Прошедшим летом обозревал realme Buds Air8 Pro — хорошие наушники с активным шумоподавлением и LDAC. Подключил к vivo X300, запустил плейлист — и услышал что-то странное. Бас провалился, вокал стал каким-то далёким, музыка будто играет из банки. Наушники новые, смартфон хороший, а звук откровенно так себе. Потратил полчаса, чтобы разобраться, что происходит. Оказалось — целый список причин, и большинство из них решаются за несколько минут. Рассказываю по порядку.

Причины плохого звука Bluetooth-наушников

Причины плохого звука Bluetooth-наушников

Сначала проверьте посадку наушников

Для TWS это самая частая причина плохого звука — и самая недооценённая. Если амбушюры сидят неплотно, между наушником и ушным каналом образуется воздушная щель. Результат — практически полное исчезновение баса и ухудшение шумоподавления.

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Простая проверка: слегка прижмите наушник пальцем к уху во время прослушивания. Если бас резко появился — проблема именно в герметичности посадки.

Проверка посадки беспроводных наушников

Проверка посадки беспроводных наушников

Что попробовать:

  1. Достаньте наушник и примерьте все три размера амбушюр из комплекта, даже если текущие кажутся удобными.
  2. Попробуйте слегка повернуть наушник в ухе, ведь иногда другое положение даёт лучшую герметичность.
  3. Если штатные амбушюры не подходят — сторонние насадки из пены, как правило, дают лучшую герметичность, чем силиконовые.

Слишком маленькие насадки дают утечку воздуха и убивают бас. Слишком большие — давят на ухо, быстро устают и тоже портят посадку. Правильный размер — тот, при котором наушник держится в ухе сам, без усилий, а вы слышите выраженный бас.

Один наушник звучит тише другого — что делать

Классическая ситуация, которую многие терпят неделями. Причин несколько, и они имеют разные решения.

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Самые частые:

  • забита защитная сетка — визуально может казаться чистой, но быть частично заблокированной;
  • сместилась амбушюра — прикрывает часть сетки;
  • сбился баланс каналов в системе или в приложении;
  • один наушник хуже сидит в ухе, что создаёт ощущение разной громкости;
  • проблема с конкретной записью — некоторые треки изначально записаны с перекосом.

Проверьте баланс каналов в Android по нашей инструкции: «Настройки — Специальные возможности — Аудиобаланс». Там должен стоять 0 по центру. Если ползунок сдвинут — верните его в середину. На Samsung этот пункт называется «Баланс левого и правого».

Обновите прошивку наушников

У современных TWS своя прошивка, и она влияет не только на стабильность Bluetooth, но и на звук. Производители через обновления меняют работу эквалайзера, ANC, кодеков и баланс каналов. Обновление прошивки может исправить:

  • слишком тихий звук или разную громкость левого и правого наушника;
  • обрывы соединения и заикание звука;
  • проблемы с LDAC, aptX или AAC;
  • некорректную работу шумоподавления;
  • задержку звука в играх и видео;
  • странное поведение сенсоров после обновления Android.

Где проверить прошивку зависит от бренда: Galaxy Wearable для Samsung, Xiaomi Earbuds для наушников Xiaomi, Nothing X для Nothing, Sony Sound Connect, JBL Headphones — у каждого производителя своё приложение. Откройте его и найдите раздел «О прошивке» или «Обновление».

Обновление прошивки Bluetooth-наушников в приложении

Обновление прошивки Bluetooth-наушников в приложении

Важная оговорка: обновление прошивки не является универсальным способом улучшить качество звука. Чаще всего апдейты исправляют ошибки и стабильность соединения. Но если звук внезапно испортился после обновления Android — обновление прошивки наушников может помочь. Также имеет смысл обновить версию Bluetooth на телефоне с помощью отдельной инструкции.

Проверьте эквалайзер во всех местах сразу

Вот, где у меня лично была проблема с Buds Air8 Pro. Эквалайзер в современном Android-смартфоне может быть включён сразу в нескольких местах одновременно.

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Где может быть активен:

  • в системных настройках смартфона («Звук — Улучшение звука — Эквалайзер»);
  • в фирменном приложении наушников;
  • в Яндекс Музыке, Spotify или другом плеере;
  • в стороннем аудиоприложении.

Эти настройки накладываются друг на друга. Если подкрутить бас в приложении наушников и одновременно включить «Усиление баса» в плеере — вместо мощного баса получится каша и перегруженный звук. Именно это я и слышал поначалу. Правильный алгоритм такой: отключите все эквалайзеры сразу, послушайте звук «как есть» — это и есть базовая точка. Потом корректируйте только один EQ по своему вкусу, не трогая остальные.

Отключите все улучшайзеры звука

В смартфонах встречается большой зоопарк программных обработчиков звука: Dolby Atmos, Dirac, DTS, Spatial Audio, адаптивный звук, объёмный звук, усиление басов, улучшение речи. Они не обязательно делают звук лучше. Типичная ситуация: профиль «Кино» или «Голос» случайно остаётся включённым при прослушивании музыки. Отсюда странная широкая сцена, проваленный бас или чрезмерно яркие голоса.

Настройки Dolby Atmos на смартфонах Xiaomi

Настройки Dolby Atmos на смартфонах Xiaomi

Как отключить на разных прошивках:

  • На Samsung: «Настройки — Звук — Качество и эффекты звука» — отключить Dolby Atmos и все дополнительные эффекты.
  • На Xiaomi/REDMI/POCO: «Настройки — Звук — Улучшение звука» — выключить всё.
  • На vivo: «Настройки — Аудио — Hi-Fi и эффекты звука» — отключить.
  • На HONOR и Huawei: «Настройки — Звук — Эффекты звука» — переключить в «Выкл».

Если после отключения всех улучшайзеров звук стал лучше — значит, именно они и были причиной. Возвращайте их по одному чтобы найти виновника.

Проверьте Bluetooth-кодек

Цепочка передачи звука выглядит так: смартфон сжимает аудио → передаёт по Bluetooth → наушники распаковывают и воспроизводят. Кодек — это стандарт сжатия. Чем лучше кодек, тем меньше потерь при передаче.

Основные кодеки от худшего к лучшему: SBC → AAC → aptX → aptX Adaptive → LDAC.

Но здесь важно не попасться в ловушку «LDAC всегда лучше». Несколько нюансов:

  • смартфон и наушники должны оба поддерживать кодек — иначе используется SBC по умолчанию;
  • при слабом сигнале Bluetooth более тяжёлый кодек (LDAC) может работать нестабильно и давать прерывания;
  • AAC на Android ведёт себя неодинаково на разных устройствах — на некоторых смартфонах его реализация оставляет желать лучшего;
  • смартфон может автоматически снижать битрейт LDAC при нестабильном соединении.

Проверить активный кодек можно через режим разработчика: «Настройки — О телефоне — нажать 7 раз на «Номер сборки»» — разблокируется «Режим разработчика». Затем «Настройки — Для разработчиков — Аудиокодек Bluetooth».

Проверка кодека в настройках для разработчиков

Проверка кодека в настройках для разработчиков

Если стоит SBC, хотя наушники поддерживают LDAC — попробуйте принудительно выбрать нужный кодек. Актуальные советы по настройке Android публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Отключите пространственный звук

Spatial Audioотдельная история от обычных улучшайзеров. Он создаёт эффект более широкой сцены и работает неплохо для фильмов и игр. Но в обычной стереомузыке результат бывает неожиданным.

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Симптомы включённого Spatial Audio в музыке:

  • вокал кажется далёким или размазанным;
  • меньше баса чем ожидаешь;
  • странная локализация инструментов — гитара «справа», бас «в центре», а голос где-то «впереди»;
  • лёгкий эффект эха.

Именно поэтому совет «наушники дорогие, а голос какой-то далёкий» — первым делом отключите Spatial Audio. Найти его обычно можно в настройках Bluetooth-устройства или в фирменном приложении наушников.

Сравните режимы ANC, прозрачности и без обработки

Мало кто знает, что активное шумоподавление меняет не только количество внешнего шума, но и сам характер звучания. На части наушников между режимами немного меняются бас и общая яркость звука.

Настройки шумоподавления в приложении для наушников

Настройки шумоподавления в приложении для наушников

Попробуйте одну и ту же композицию в трёх режимах последовательно:

  • ANC включён.
  • Режим прозрачности.
  • ANC и прозрачность оба отключены.

Если в одном из режимов звук заметно лучше — используйте его для музыки. Плюс помните: плохая посадка с ANC может создавать ощущение что шумодав «давит» звук и делает его глухим. В этом случае проблема опять возвращается к амбушюрам.

Почему звук плохой только в одном приложении

Если Яндекс Музыка звучит нормально, а VK Music плохо, то причина почти всегда не в наушниках. Возможные варианты:

  • разные настройки эквалайзера в разных плеерах;
  • нормализация громкости — Spotify и Яндекс Музыка могут снижать громкость громких треков;
  • качество исходного файла — 128 kbps и 320 kbps звучат по-разному;
  • особенности микшера системы, когда некоторые приложения обходят системный аудиомикшер;
  • активные стороннее улучшайзеры, работающие только для определённых приложений.

Правильный способ сравнить: один и тот же трек или ролик в разных приложениях, а не разные композиции. Иначе вы сравниваете качество записей, а не приложений.

Почистите наушники

Защитная сетка может визуально казаться чистой и при этом быть частично забитой. Чаще всего страдают высокие частоты — они пропадают первыми, и звук начинает казаться «тупым». Один наушник начинает звучать тише другого.

Процесс чистки беспроводных наушников

Процесс чистки беспроводных наушников

Как почистить правильно:

  1. Снимите амбушюры.
  2. Мягкой сухой зубной щёткой аккуратно пройдитесь по сетке снаружи движениями от центра к краям.
  3. Можно использовать специальные чистящие петли для наушников или мягкую ватную палочку без давления.
  4. После чистки проверьте звук.

Главное правило: нельзя проталкивать загрязнение внутрь иголкой или острым предметом. Это повредит сетку или протолкнёт мусор прямо в динамик.

Сбросьте наушники и подключите заново

Если звук внезапно испортился, попробуйте полный сброс. Это особенно актуально после системных обновлений Android или смены смартфона:

  1. Откройте «Настройки — Bluetooth» на смартфоне.
  2. Найдите ваши наушники и нажмите «Удалить устройство» или «Забыть».
  3. Сбросьте сами наушники (способ зависит от модели: обычно это зажать кнопку на 10-15 секунд или нажать несколько раз подряд).
  4. Положите наушники в кейс и закройте крышку на 30 секунд.
  5. Откройте кейс и подключите наушники заново как новое устройство.

После этого проверьте обновление прошивки через фирменное приложение — иногда сброс открывает доступ к обновлению, которое почему-то не устанавливалось раньше. Обсудить проблемы со звуком можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.