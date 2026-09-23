Прошедшим летом обозревал realme Buds Air8 Pro — хорошие наушники с активным шумоподавлением и LDAC. Подключил к vivo X300, запустил плейлист — и услышал что-то странное. Бас провалился, вокал стал каким-то далёким, музыка будто играет из банки. Наушники новые, смартфон хороший, а звук откровенно так себе. Потратил полчаса, чтобы разобраться, что происходит. Оказалось — целый список причин, и большинство из них решаются за несколько минут. Рассказываю по порядку.
Сначала проверьте посадку наушников
Для TWS это самая частая причина плохого звука — и самая недооценённая. Если амбушюры сидят неплотно, между наушником и ушным каналом образуется воздушная щель. Результат — практически полное исчезновение баса и ухудшение шумоподавления.
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Простая проверка: слегка прижмите наушник пальцем к уху во время прослушивания. Если бас резко появился — проблема именно в герметичности посадки.
Что попробовать:
- Достаньте наушник и примерьте все три размера амбушюр из комплекта, даже если текущие кажутся удобными.
- Попробуйте слегка повернуть наушник в ухе, ведь иногда другое положение даёт лучшую герметичность.
- Если штатные амбушюры не подходят — сторонние насадки из пены, как правило, дают лучшую герметичность, чем силиконовые.
Слишком маленькие насадки дают утечку воздуха и убивают бас. Слишком большие — давят на ухо, быстро устают и тоже портят посадку. Правильный размер — тот, при котором наушник держится в ухе сам, без усилий, а вы слышите выраженный бас.
Один наушник звучит тише другого — что делать
Классическая ситуация, которую многие терпят неделями. Причин несколько, и они имеют разные решения.
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Самые частые:
- забита защитная сетка — визуально может казаться чистой, но быть частично заблокированной;
- сместилась амбушюра — прикрывает часть сетки;
- сбился баланс каналов в системе или в приложении;
- один наушник хуже сидит в ухе, что создаёт ощущение разной громкости;
- проблема с конкретной записью — некоторые треки изначально записаны с перекосом.
Проверьте баланс каналов в Android по нашей инструкции: «Настройки — Специальные возможности — Аудиобаланс». Там должен стоять 0 по центру. Если ползунок сдвинут — верните его в середину. На Samsung этот пункт называется «Баланс левого и правого».
Обновите прошивку наушников
У современных TWS своя прошивка, и она влияет не только на стабильность Bluetooth, но и на звук. Производители через обновления меняют работу эквалайзера, ANC, кодеков и баланс каналов. Обновление прошивки может исправить:
- слишком тихий звук или разную громкость левого и правого наушника;
- обрывы соединения и заикание звука;
- проблемы с LDAC, aptX или AAC;
- некорректную работу шумоподавления;
- задержку звука в играх и видео;
- странное поведение сенсоров после обновления Android.
Где проверить прошивку зависит от бренда: Galaxy Wearable для Samsung, Xiaomi Earbuds для наушников Xiaomi, Nothing X для Nothing, Sony Sound Connect, JBL Headphones — у каждого производителя своё приложение. Откройте его и найдите раздел «О прошивке» или «Обновление».
Важная оговорка: обновление прошивки не является универсальным способом улучшить качество звука. Чаще всего апдейты исправляют ошибки и стабильность соединения. Но если звук внезапно испортился после обновления Android — обновление прошивки наушников может помочь. Также имеет смысл обновить версию Bluetooth на телефоне с помощью отдельной инструкции.
Проверьте эквалайзер во всех местах сразу
Вот, где у меня лично была проблема с Buds Air8 Pro. Эквалайзер в современном Android-смартфоне может быть включён сразу в нескольких местах одновременно.
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Где может быть активен:
- в системных настройках смартфона («Звук — Улучшение звука — Эквалайзер»);
- в фирменном приложении наушников;
- в Яндекс Музыке, Spotify или другом плеере;
- в стороннем аудиоприложении.
Эти настройки накладываются друг на друга. Если подкрутить бас в приложении наушников и одновременно включить «Усиление баса» в плеере — вместо мощного баса получится каша и перегруженный звук. Именно это я и слышал поначалу. Правильный алгоритм такой: отключите все эквалайзеры сразу, послушайте звук «как есть» — это и есть базовая точка. Потом корректируйте только один EQ по своему вкусу, не трогая остальные.
Отключите все улучшайзеры звука
В смартфонах встречается большой зоопарк программных обработчиков звука: Dolby Atmos, Dirac, DTS, Spatial Audio, адаптивный звук, объёмный звук, усиление басов, улучшение речи. Они не обязательно делают звук лучше. Типичная ситуация: профиль «Кино» или «Голос» случайно остаётся включённым при прослушивании музыки. Отсюда странная широкая сцена, проваленный бас или чрезмерно яркие голоса.
Как отключить на разных прошивках:
- На Samsung: «Настройки — Звук — Качество и эффекты звука» — отключить Dolby Atmos и все дополнительные эффекты.
- На Xiaomi/REDMI/POCO: «Настройки — Звук — Улучшение звука» — выключить всё.
- На vivo: «Настройки — Аудио — Hi-Fi и эффекты звука» — отключить.
- На HONOR и Huawei: «Настройки — Звук — Эффекты звука» — переключить в «Выкл».
Если после отключения всех улучшайзеров звук стал лучше — значит, именно они и были причиной. Возвращайте их по одному чтобы найти виновника.
Проверьте Bluetooth-кодек
Цепочка передачи звука выглядит так: смартфон сжимает аудио → передаёт по Bluetooth → наушники распаковывают и воспроизводят. Кодек — это стандарт сжатия. Чем лучше кодек, тем меньше потерь при передаче.
Основные кодеки от худшего к лучшему: SBC → AAC → aptX → aptX Adaptive → LDAC.
Но здесь важно не попасться в ловушку «LDAC всегда лучше». Несколько нюансов:
- смартфон и наушники должны оба поддерживать кодек — иначе используется SBC по умолчанию;
- при слабом сигнале Bluetooth более тяжёлый кодек (LDAC) может работать нестабильно и давать прерывания;
- AAC на Android ведёт себя неодинаково на разных устройствах — на некоторых смартфонах его реализация оставляет желать лучшего;
- смартфон может автоматически снижать битрейт LDAC при нестабильном соединении.
Проверить активный кодек можно через режим разработчика: «Настройки — О телефоне — нажать 7 раз на «Номер сборки»» — разблокируется «Режим разработчика». Затем «Настройки — Для разработчиков — Аудиокодек Bluetooth».
Если стоит SBC, хотя наушники поддерживают LDAC — попробуйте принудительно выбрать нужный кодек. Актуальные советы по настройке Android публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.
Отключите пространственный звук
Spatial Audio — отдельная история от обычных улучшайзеров. Он создаёт эффект более широкой сцены и работает неплохо для фильмов и игр. Но в обычной стереомузыке результат бывает неожиданным.
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Симптомы включённого Spatial Audio в музыке:
- вокал кажется далёким или размазанным;
- меньше баса чем ожидаешь;
- странная локализация инструментов — гитара «справа», бас «в центре», а голос где-то «впереди»;
- лёгкий эффект эха.
Именно поэтому совет «наушники дорогие, а голос какой-то далёкий» — первым делом отключите Spatial Audio. Найти его обычно можно в настройках Bluetooth-устройства или в фирменном приложении наушников.
Сравните режимы ANC, прозрачности и без обработки
Мало кто знает, что активное шумоподавление меняет не только количество внешнего шума, но и сам характер звучания. На части наушников между режимами немного меняются бас и общая яркость звука.
Попробуйте одну и ту же композицию в трёх режимах последовательно:
- ANC включён.
- Режим прозрачности.
- ANC и прозрачность оба отключены.
Если в одном из режимов звук заметно лучше — используйте его для музыки. Плюс помните: плохая посадка с ANC может создавать ощущение что шумодав «давит» звук и делает его глухим. В этом случае проблема опять возвращается к амбушюрам.
Почему звук плохой только в одном приложении
Если Яндекс Музыка звучит нормально, а VK Music плохо, то причина почти всегда не в наушниках. Возможные варианты:
- разные настройки эквалайзера в разных плеерах;
- нормализация громкости — Spotify и Яндекс Музыка могут снижать громкость громких треков;
- качество исходного файла — 128 kbps и 320 kbps звучат по-разному;
- особенности микшера системы, когда некоторые приложения обходят системный аудиомикшер;
- активные стороннее улучшайзеры, работающие только для определённых приложений.
Правильный способ сравнить: один и тот же трек или ролик в разных приложениях, а не разные композиции. Иначе вы сравниваете качество записей, а не приложений.
Почистите наушники
Защитная сетка может визуально казаться чистой и при этом быть частично забитой. Чаще всего страдают высокие частоты — они пропадают первыми, и звук начинает казаться «тупым». Один наушник начинает звучать тише другого.
Как почистить правильно:
- Снимите амбушюры.
- Мягкой сухой зубной щёткой аккуратно пройдитесь по сетке снаружи движениями от центра к краям.
- Можно использовать специальные чистящие петли для наушников или мягкую ватную палочку без давления.
- После чистки проверьте звук.
Главное правило: нельзя проталкивать загрязнение внутрь иголкой или острым предметом. Это повредит сетку или протолкнёт мусор прямо в динамик.
Сбросьте наушники и подключите заново
Если звук внезапно испортился, попробуйте полный сброс. Это особенно актуально после системных обновлений Android или смены смартфона:
- Откройте «Настройки — Bluetooth» на смартфоне.
- Найдите ваши наушники и нажмите «Удалить устройство» или «Забыть».
- Сбросьте сами наушники (способ зависит от модели: обычно это зажать кнопку на 10-15 секунд или нажать несколько раз подряд).
- Положите наушники в кейс и закройте крышку на 30 секунд.
- Откройте кейс и подключите наушники заново как новое устройство.
После этого проверьте обновление прошивки через фирменное приложение — иногда сброс открывает доступ к обновлению, которое почему-то не устанавливалось раньше. Обсудить проблемы со звуком можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.