Правда ли, что заблокируют Samsung Pay в России

В прошлом месяце мы узнали о том, что в России могут официально запретить Samsung Pay. Оказалось, что Samsung нарушила патенты некой швейцарской компании «Сквин СА», которые описывают методику проведения бесконтактных платежей, и та подала на корейцев в суд. Причём подала не где-нибудь в США или в Германии, а в России, потребовав запретить платёжный сервис на территории страны. Странное дело, но всё это время Samsung не подавала и виду, что что-то происходит. А тут вдруг решилась встать на защиту своего продукта.

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Российский офис Samsung подал апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, который уже признал за компанией нарушение патентов и постановил запретить работу Samsung Pay в России. Ближайшее рассмотрение дела начнётся 31 августа. Однако очевидно, что в тот же день ничего не решится. Суду потребуется заслушать экспертные мнения, показания свидетелей и самого истца.

Samsung Pay в России запретили. Что будет

Отраслевые эксперты в большинстве своём полагают, что Samsung удастся выиграть дело. По их мнению, наиболее эффективным средством борьбы со «Сквин СА» будет обращение в Роспатент с требованием признать патент не действительным. Если это будет сделано, решение суда будет отменено само по себе. Дело в том, что «Сквин СА», скорее всего, является обычным патентным троллем, который скупил подходящие патенты и начал пользоваться ими в судах.

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Впрочем, даже если суд откажет Samsung, сложно себе представить, чтобы Samsung Pay заблокировали, по нескольким причинам:

Во-первых, в оригинальном решении суда нет ни слова о блокировке. Судья требует запретить работу Samsung Pay и продажи устройств Samsung с установленным сервисом. Получается, что, если следовать букве закона, корейцы могут просто удалить Samsung Pay из прошивки своих устройств и продавать их так.

Во-вторых, требование о запрете продаж устройств с Samsung Pay распространяется только на Samsung, потому что только она была участником этого дела. На всех остальных требование не распространяется. Чтобы запретить всем торговым сетям торговать аппаратами с Samsung Pay, придётся судиться уже с ними.

В-третьих, вообще довольно сомнительно, что Samsung Pay, как и любой другой сервис бесконтактной оплаты, можно заблокировать. Дело в том, что они работают не по интернету, а по NFC. Так что их блокировка будет сродни блокировке беспроводной зарядке. В общем, практически немыслимо.

Можно ли заблокировать Samsung Pay

Так что, каким бы ни оказалось решение апелляционного суда, Samsung Pay в России продолжит работать. Ведь даже если Samsung удалит свой платёжный сервис из прошивки фирменных аппаратов, у пользователей всё равно останется возможность скачать его из Google Play. А дальше – дело техники. Привязал к сервису платёжную карту и пошёл расплачиваться ей в магазинах, не заморачиваясь о запрете. Ведь распространяется он не на вас.

Как таковая блокировка бесконтактных платёжных сервисов вообще видится мне слабо реализуемой. Всё-таки нужно понимать, что всё, что делают такие сервисы, — это имитируют действие обычной карты. То есть это не какая-то специальная технология, запретив которую можно остановить работу Samsung Pay и других подобных сервисов. Как правило, терминалы даже не понимают, чем вы платите: карточкой с PayPass или телефоном.

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Я уже не говорю о том, что практика блокировок бесконтактных платёжных сервисов в мире вообще отсутствует. Я изучил большой пласт информации и на нашёл упоминаний о том, что какая-то страна в принципе занималась блокировками средств бесконтактной оплаты. Даже Китай, который очень строго относится к разного рода сервисов, не пытался блокировать ни Apple Pay, ни Samsung Pay. Разве что Google Pay в Поднебесной не работает, но это из-за того, что в стране не работают сервисы Google в принципе, а Google Pay повязан именно на них.