5 причину купить Google Pixel 8a и 2 причины этого не делать

Серия Pixel A всегда была способом Google воплотить все лучшее от Pixel в бюджетном телефоне, и новый Pixel 8a не стал исключением. Хотя, я уже высказывался на тему того, что бюджетный назвать его сложно, он все равно остается самым дешевым в линейке. Его будут справедливо сравнивать с обычным Google Pixel 8, потому что компания попала в затруднительное положение, пытаясь дифференцировать Pixel 8a от своего базового флагмана. Тем не менее, если рассматривать его как обновление Pixel 7a, есть некоторые вещи, которые мне очень нравятся в новинке и многим этого будет достаточно, чтобы отказаться от покупки.

Как выглядит Pixel 8a

Начнем с самого интересного и приметного — дизайна. Глянцевая задняя панель наконец-то исчезла! Это по-прежнему пластиковая деталь, но у нее очень приятная на ощупь матовая текстура. Она настолько премиальная, насколько может быть премиальным пластик. Глубокий цвет Pixel 8a намного более приятный, чем у серии Pixel 8, что мне очень нравится.

Конечно, он похож на старшего брата и на первый взгляд разницу заметить сложно, но она есть. Pixel 8a кажется немного более округлым, чем обычный Pixel 8, поэтому его удобно держать в руках. Жаль, однако, что рамки у Pixel 8a все еще огромные. Google утверждает, что они уменьшились по сравнению с Pixel 7a, но изменение можно назвать незначительным. К счастью, к ним можно привыкнуть, и после начала использования телефона их уже не замечаешь.

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Дисплей нового Пикселя

Дисплей Pixel 8a — одна из областей, на улучшение которой Google действительно потратила время. Прежде всего, он теперь поддерживает частоту обновления 120 Гц (по сравнению с 90 Гц в Pixel 7a). Это не такой резкий скачок, как переход с 60 Гц на 90 Гц, но дополнительная плавность при анимации никогда не будет лишней. Это не LTPO-дисплей, поэтому динамические настройки будут смещаться только между 60 и 120 Гц, но это вполне стандартно для средне бюджетного телефона.

Еще одно очень приятное изменение — яркость. Пиковая яркость экрана теперь составляет 2 000 нит, что на 40% больше, чем у Pixel 7a. Благодаря этому им с комфортом можно пользоваться под прямыми солнечными лучами без каких-либо проблем. Правда греться от этого он будет довольно сильно. Да и батарея проработает не очень долго.

Телефон, который не надо часто заряжать

Похоже, что Google удалось выжать немного больше времени автономной работы из своего последнего Pixel. Сам элемент питания увеличился на 100 мАч, и теперь его емкость составляет чуть менее 5 000 мАч. Благодаря этому и оптимизациии Tensor G3 смартфон будет работать дольше.

Как минимум на один день вам его точно хватит. Даже при активном использовании он к вечеру останется не меньше 15-20% зарядка. Есть модели, которые работают дольше, но для маленького Пикселя это тоже достойный результат.

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Процессор Tensor G3

Если говорить о Tensor G3, то это тот же чип, что и в Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Это означает, что он получит многие из тех же функций, ориентированных на ИИ, таких как Circle to Search, Call Assist и Magic Editor. А также поддержку Gemini Nano в будущем обновлении Pixel, чтобы он мог выполнять задачи ИИ на устройстве локально.

С надежным чипом на борту, искусственным интеллектом на устройстве и обещанием программной поддержки в течение семи лет, есть все шансы, что этот телефон будет получать некоторые из последних крутых функций от Google до 2030 году.

Разблокировка смартфона по лицу

Одна вещь, которую многие ждали в Pixel 8a, — это улучшенная разблокировка лица, как это было в Pixel 8 и Pixel 8 Pro, и мы это получили. Благодаря функции разблокировки по лицу класса 3 вы теперь можете использовать Pixel 8a для биометрической разблокировки приложений, например, банковских. В целом это просто лучшая, быстрая и более безопасная версия того, что было в Pixel 7a.

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Не такая хорошая камера, как могла бы быть

Когда речь заходит о камерах Pixel 8a, это вызывает небольшой разочарование, что ничего не поменялось с прошлого года. С одной стороны по качеству все отлично, но многие надеялись на небольшое улучшение качества снимках, ведь это все же новый смартфон. Когда Pixel 8 стоит так близко по цене, но имеет более совершенный набор функций для съемки появляются мысли что лучше купить именно его.

Вы по-прежнему получаете большой динамический диапазон, Работа с бликами и пересветами просто фантастическая, а снимки очень точно отражают действительность, как и ожидалось от любого телефона Google Pixel. Видео также снимается отлично в 4K 60fps, с впечатляющей стабилизацией. Но, все равно хотелось бы хоть каких-то улучшений, которые можно назвать более-менее серьезными.

Медленная зарядка телефона

Время автономной работы может быть любым, но быстрая зарядка никогда не помешает. И в Pixel 8a она по-прежнему очень медленная. Проводная зарядка мощностью 18 Вт такая же, как у Pixel 7a, но и прошлогодняя модель уже была медленной по сравнению с конкурентами. Еще медленнее работает беспроводная зарядка мощностью 7,5 Вт. Приятно, что она есть в бюджетном телефоне, но учитывая, как долго она наполняет телефон энергией, пользоваться ей просто не захочется.

Google Pixel 8a больше не дешевый телефон с хорошей камерой. Как он изменил все.

Сколько стоит Pixel 8a

Если бы Pixel 8a стоил $399, а не $499 (в России он официально не продается и цены сильно отличаются), то это было бы идеальное предложение. При такой цене он предлагал бы намного больше возможностей чем любой конкурент, но на данный момент лучше подождать приличной скидки на Pixel 8 и насладиться всеми его преимуществами.

Нет никаких сомнений в том, что Pixel 8a — это действительно хорошее обновление, если вы переходите с Pixel 7a или старше. Семь лет обновлений безопасности и ОС, а также Gemini Nano, который появится с будущим обновлением, — могут многие пригодится, но перед покупкой стоит взвесить все за и против.