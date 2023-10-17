Чем Google Tensor 3 отличается от предыдущего и что еще надо о нем знать

Флагманские смартфоны Google серии Pixel 8 имеют в своей основе новый полукастомный процессор под названием Tensor G3. Как следует из названия, это третье поколение чипа, и все, кто планирует купить этот смартфон, имеют самые высокие ожидания. Однако компания не стала уделять много времени обсуждению Tensor G3 во время запуска. Но от нас едва ли получится что-то утаить, поэтому давайте узнаем, что нового в процессоре Google Pixel 8, и посмотрим, как он работает по сравнению с конкурентами. Ведь это один из немногих собственных, а не универсальных процессоров, который разрабатывался для одного конкретного смартфона.

Что из себя представляет Google Tensor G3

Tensor G3 в Pixel 8 оснащен одним мощным процессорным ядром Arm Cortex-X3 с тактовой частотой 2,91 ГГц, четырьмя ядрами Cortex-A715 с частотой 2,37 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами Cortex-A510 с тактовой частотой 1,7 ГГц. Они намного новее, чем ядра ЦП 2020 года, используемые в оригинальном Tensor и его втором поколении. Эти изменения также завершают полный переход Google на 64-битные ядра. Однако Google не использует новейшие части Cortex-X4, A720 и A520, которые найдут применение в Snapdragon 8 Gen 3.

Обратите внимание, что тактовая частота Cortex-X3 практически не изменилась по сравнению со старым Cortex-X1 несмотря на то, что Google перешла на более совершенный производственный узел. Google позиционирует X3 гораздо дальше в сторону энергоэффективности кривой производительности/мощности вместо того, чтобы реализовать полную мощность ядра.

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Конечным результатом является пиковая одноядерная производительность, которая немного лучше, чем в прошлом году, но намного более эффективно расходует энергию при тех же нагрузках. Еще одно значительное улучшение состоит в том, что Tensor G3 — это девятиядерный процессор. Раньше ядер было только восемь, а значит новинка будет более производительной в многоядерном режиме.

Именно энергоэффективность может компенсировать неидеальный производственный процесс Samsung, хотя мы подозреваем, что многие из этих проблем были устранены на новых узлах.

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Графические возможности Tensor G3

Tensor G3 обладает новым графическим процессором Arm Mali-G715. Google не раскрывает количество ядер, но, основываясь показателях производительности, можно предположить, что внутри находится семь ядер графики, что соответствует предыдущим схемам.

Обратите внимание на использование здесь Mali-G715, а не Immortalis с 10 ядрами. Это означает, что в Tensor G3 нет аппаратной поддержки трассировки лучей, что разочарует мобильных геймеров. Несмотря на то, что это по-прежнему нишевая функция, хорошо бы было расширить ореол ее применения. Тем более в телефоне, который по времени обновления будет служить владельцу около 7 лет.

Тем не менее, Arm заявляет о приросте производительности процессора на 15%, двукратном улучшении машинного обучения и повышении энергоэффективности на 15% по сравнению с Mali-G710 предыдущего поколения. В общем, производительность будет выше, чем в прошлом году, но ниже, чем могла бы быть.

Новые функции смартфонов Google

К сожалению, Google хранит секрет своего машинного обучения в строжайшем секрете, но компания все же рассказала кое-что о новых возможностях свои устройств. Google также теперь запускает «базовые модели» своих облачных возможностей искусственного интеллекта непосредственно на Tensor G3.

Такие функции, как Best Take, обновленный Magic Eraser и улучшенное преобразование текста в речь Google Assistant, — все они используют неуказанные, но улучшенные возможности обработки. Хотя для таких функций, как режим Video Boost в Pixel 8 Pro, Google по-прежнему полагается на силу облачных вычислений.

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Говоря о поддержке мультимедиа, Tensor G3 — первый мобильный процессор, поддерживающий кодирование AV1 для более эффективных видеоформатов. Однако приложение камеры Pixel 8 по умолчанию отображает видео только в формате H264 или HEVC — по крайней мере, на данный момент.

Тесты Pixel 8 и Tensor G3

Те, кто ищет невероятную производительность серии Pixel 8, будут разочарованы, но в большей степени это касается обычного Pixel 8, а не 8 Pro. По крайней мере, что касается процессора. GeekBench 6 показывает прирост на 10,7% для Pixel 8 и более значительный прирост на 23,0% для Pro по сравнению с Tensor G2.

Результаты многоядерных тестов демонстрируют более стабильный скачок между поколениями — 18,7–23,7% — из-за большего количества ядер и более мощных средних ядер. Однако, опять же, даже эти улучшенные результаты оставляют Tensor G3 позади лучших в отрасли.

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Зато, как и следовало ожидать, тесты автономности показали несколько дополнительных часов работы смартфона при просмотре веб-страниц и воспроизведения видео. Процессор не только на бумаге оказывается более эффективным, но и в реальности.

Результаты тестов Google Tensor 3:

Графика получила значительный прирост — на 32,6% после перехода на Mali-G715 с графического процессора G710. Так серия Pixel 8 становится более мощными игровыми телефонами. Но лучшим он все равно не становится. Впереди него еще много хороших — и даже не чисто игровых — моделей.

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Стал ли Pixel 8 мощнее прошлогодней модели

Сам смартфон действительно стал более производительным, но результаты тестов немного разочаровывают, учитывая наши ожидания от значительного обновления и некоторые расхождения между двумя моделями. Все это потребует дальнейшего изучения, поскольку внутренняя компоновка и охлаждение также, несомненно, играют свою роль.

В любом случае, показанные результаты даже в таком виде выходят за рамки того, что требуется Pixel 8 для обеспечения хорошей повседневной работы. Процессор достаточно мощный, с многозадачностью все нормально и даже поиграть будет можно, хотя и не в самых требовательных режимах.