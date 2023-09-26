5 примеров того, что Android-смартфоны должны скопировать у iPhone 15 как можно скорее

iPhone 15 был представлен уже довольно давно, и на сегодняшний день о нем было сказано немало. Даже мы уже приводили примеры того, что Apple скопировала у старых поколений смартфонов на операционной системе Android, но сделала это лучше и может заново популяризировать эти функции. Сейчас мы поговорим о том, что Apple предложила нового и что другие должны скопировать у нее в самое ближайшее время, чтобы предоставить пользователям по-настоящему хорошие устройства. И пусть не все функции работают в России, но это не так важно, ведь мы говорим о хороших вещах, которые надо скопировать.

Что нового в камере iPhone

Одна из наиболее интригующих функций камеры, анонсированных Apple, — это возможность делать снимки с разрешением 24 Мп с помощью камеры 48 Мп. Компания не использует объединение пикселей «два в один», а скорее объединяет данные из снимка с разрешением 48 Мп и снимка с более низким разрешением (предположительно, 12 Мп).

Снимки с разрешением 24 Мп — это отличная золотая середина между 12- и 48 Мп. Это похоже на технологию Samsung Adaptive Pixel, которая позволяет телефонам Galaxy Ultra объединять 9 пикселей в 1 и получать с сенсора на 108 Мп снимки с разрешением 12 Мп. Однако подход Samsung дает изображение с разрешением 12 Мп и предназначен для условий низкой освещенности, а не для обычной съемки с промежуточным разрешением.

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Хотелось бы, чтобы производители Android-смартфонов предлагали аналогичные функции в будущем, поскольку 24 Мп съемка в стиле Apple или аналогичная система обеспечит дополнительную детализацию и разрешение без увеличения размера снимка и требований к обработке, как у снимков с разрешением 48 МП или больше.

Система безопасности для водителей

Apple была частью первой волны телефонных брендов, предложивших функцию спутниковой связи для экстренных вызовов. И теперь она предлагает довольно интересную функцию, связанную со спутниками, в серии iPhone 15.

Теперь вы можете получить помощь на дороге через спутник, если у вас возникла проблема с автомобилем в отдаленном районе. Она работает аналогично тому, что компания представила ранее. Для начала вам надо выбрать одну из фиксированных проблем, среди которых могут быть «автомобиль не заводится», «спустило колесо», «нет топлива» или что-то другое. Далее вы просто следуете инструкциям на экране, и к вам приезжает помощь.

Очень хочется популяризации этой функции среди смартфонов на Android. Чтобы хотя бы это было на уровне отдельного приложения. Что-то подобное уже есть даже в России, но функциональность сильно уступает нативному решению от Apple.

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Точный поиск друзей

Apple сделала ставку на сверхширокополосное соединение (UWB), оно началось с AirTags и теперь быстро масштабируется до чего-то намного более интересного. Компания приурочила к выпуску iPhone 15 еще одну интересную функцию с использованием UWB, позволяющую легко находить друзей в реальном мире.

Google обязательно должен реализовать возможность поиска друзей через UWB-подключение, даже если большинство телефонов Android еще не имеют UWB.

Это может быть удобно для поиска кого-то в очень многолюдном месте (рынок, концерт, переполненный торговый центр). Единственная проблема заключается в том, что UWB, как правило, ограничен самыми дорогими смартфонами, но это все равно будет полезной функцией на платформе. Со временем UWB должен перейти в более низкую ценовую категорию. И этого мы тоже ждем.

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Поддержка Thread

Apple объявила, что iPhone 15 Pro и Pro Max станут первыми смартфонами с поддержкой сети Thread. Она является основой стандарта умного дома Matter, поэтому линейка iPhone 15 Pro хорошо подготовлена ​​к будущим устройствам Matter.

В настоящее время не существует вариантов использования телефона с сетевыми возможностями Thread, но эта поддержка должна появиться и в Android, поскольку это может упростить интеграцию и управление умным домом в будущем. К счастью, похоже, что Google работает над этим. Но ждать чего-то нового в ближайшее время едва ли стоит.

Камера iPhone 15 с тетрапризмой

Apple, наконец, предложила складную камеру с продвинутым зумом после того, как телефоны Android впервые предложили эту функцию еще в 2019 году. Теперь iPhone использует так называемую конструкцию камеры с тетрапризмой, а не конструкцию камеры с перископом. В системах перископа датчик камеры размещается в телефоне сбоку, а в новой системе так, как мы привыкли.

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Производители Android-смартфонов опередили Apple в производстве камер со складным зумом, но подход Apple с тетрапризмой имеет некоторые преимущества. Боковое расположение означает, что производителям приходится использовать небольшой сенсор камеры или сильно увеличивать толщину телефона. А еще обычно у них бывают большие потери в светосиле, из-за чего большинство перископических камер — за некоторыми исключениями — не очень хороши ночью.

Кажется, это не проблема для конструкции с тетрапризмой, поскольку она обращена назад. Это открывает возможности для более крупных датчиков, что тоже позволяет улучшить качество изображений при слабом освещении. Хочется в будущем увидеть этот подход на некоторых телефонах на Android.