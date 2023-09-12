Не дайте Apple обмануть себя! iPhone с USB Type-C это уловка

До запуска серии Apple iPhone 15 осталось буквально несколько часов, и хотя там будет много интересного, именно переход с Lightning на USB-C является причиной многих разговоров перед презентацией. И не без оснований. Наконец-то наступает время, когда вам понадобится всего один разъем для всех ваших современных гаджетов, будь то iPhone, телефон Android, GoPro, ноутбук или что угодно еще. Ведь именно унификация — это то, к чему мы шли долгие годы и почти дошли. Осталось только обойти крохотный Lightning и все.

Новый Айфон с USB-C

Сейчас очень интересным выглядит то, как Apple будет скрывать тот факт, что ее, в итоге, заставили принять это решение? Например, компания может назвать этот разъем Thunderbolt, что не совсем правильно по сути. Но, скорее всего, она просто скажет, что это фантастика, ее забота о природе, шаг к унификации и тому подобное, но вообще о проводах давно пора забыть и вот вам MagSafe, а USB Type-C есть, и ладно.

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Возвращаясь к выпуску iPad Pro в 2018 году, Apple объявила о новой мощности и возможностях USB Type-C. Купертиновцы подчеркивали высокую мощность зарядки нового порта и высокую скорость передачи данных USB 3.2 для мультимедиа. При этом они же легко игнорировали те же потенциальные преимущества для своих смартфонов. А ведь iPhone дали возможность снимать видео, одна минута которого занимает один ГБ памяти. Не стоит рассказывать, как долго это будет передаваться через Lightning, который по скорости соответствует USB 2.0, уже давно отправившийся на свалку истории и применяющийся довольно редко.

Что покажет Эпл на презентации Айфон 15

Можно не сомневаться, что Apple расскажет о преимуществах одного разъема для всех своих продуктов Apple — от новых AirPods Pro до новейшего MacBook. А вопросы о том, почему это не было сделано раньше, задавать никто не будет. Просто мы услышим, что ”USB Type-C это лучшее, что было с iPhone”, и поверим в это.

Если бы Apple действительно хотела выглядеть хорошим парнем, она могла бы даже подчеркнуть преимущества перекрестной совместимости с продуктами за пределами своего идеального мира. С ее стороны это выглядело бы довольно благородно.

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Почему Эпл не выпускает Айфон с USB-C

Не так давно Apple активно выступала против универсального разъема, утверждая, что внедрение USB Type-C приведет к образованию тонн ненужного электронного мусора. Произойти это должно было из-за того, что клиенты будут заменять устаревшие аксессуары и кабели новыми моделями. Хотя, как ни странно, компания не приводила подобных аргументов ни до презентации своих первых iPad и Mac с USB Type-C, ни в 2012 году, когда она отказалась от 30-контактного кабеля в iPhone 5.

Не будем забывать, что Apple сплотилась против политиков, вмешивающихся в дизайн продуктов, настаивая на том, что ни Lightning, ни USB Type-C не были бы изобретены, если бы она поддалась предыдущим призывам ЕС принять старый формат micro-USB. Возможно, в этом аргументе есть какие-то основания, но ЕС опровергает это, отмечая, что он открыт для новых стандартов. В любом случае, это не перевешивает тот факт, что Apple открещивалась от очевидных преимуществ USB Type-C, которые остальная индустрия восприняла много лет назад.

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Будет ли Айфон заряжаться любым кабелем

Возможно, история еще не окончена. Ходят слухи, что Apple может попытаться обойти правила ЕС, ограничив поддержку определенных USB-кабелей, сертифицированных Apple. Хотя в законе есть предупреждение о потенциально несоответствующих портах, это не отменяет того факта, что Apple может пойти на ухищрения, чтобы сохранить контроль над разъемом телефона.

Прошло много лет, чтобы заставить Apple перейти на новый стандарт. Не позволяйте ей говорить вам обратное. Несмотря на красоту, с которой нам покажут новый iPhone, пользователи старых моделей все еще будут привязаны к Lightning. Но прорыв уже есть. Что же будет следующим? Может быть iMessage?