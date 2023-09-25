7 крутых функций iPhone 15 Pro, которые позаимствованы у Android

И снова нет повода не поговорить о телефоне, само появление которого многих тут сильно раздражает, если судить по комментариям. Но поговорить надо, ведь в нем тоже есть свои плюсы. После презентации нам казалось, что в телефоне ничего не поменялось. Тем не менее, изменения есть, хотя часть из этих новшеств уже были представлены в Android-смартфонах даже в далеком прошлом. По какой-то причине от них отказались. Давайте честно признаемся, что это действительно хорошие изменения и они могут обрести вторую жизнь, а то и вообще стать предметом гордости тех производителей, которые вернут их на обратно.

Кнопка действия в iPhone 15 Pro

Переключатель отключения звука уже давно является неотъемлемой частью линейки iPhone, но с серией iPhone 15 Pro ситуация изменилась. В новых телефонах его место заняла кнопка действия, которую можно переназначить на нужную функцию запуск приложения или выполнение команды.

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Аппаратные кнопки быстрого доступа уже много лет используются на телефонах Android, а такие компании, как Samsung и BlackBerry, в конце 2010-х годов предложили программируемые клавиши. Сегодня мы их не часто видим, но такие телефоны, как Nokia XR21 и защищенные телефоны Samsung, продолжают предлагать такую ​​возможность.

Новая камера iPhone 15 Pro Max

Самым заметным обновлением камеры iPhone 15 Pro Max является камера с 5-кратным складным зумом, которая работает по тем же принципам, что и перископические камеры. При этом исполнение Apple несколько отличается от того, что мы видели ранее, тем, что датчик камеры по-прежнему обращен наружу, а не вбок.

Устройства Samsung Ultra по-прежнему входят в число лучших камерофонов благодаря перископической камере 10x10MP и телеобъективу 3x10MP. Тем не менее, можно не сомневаться, что iPhone предложит конкурентоспособные или, возможно, даже превосходящие результаты.

Что делать, если камера не сфокусировалась

Apple также рекламировала новую способность iPhone переключать фокус изображения постфактум. В некоторых ситуациях это очень удобно, поскольку дает вам больше творческой свободы в процессе.

Перефокусировка изображения не является чем-то новым. Впервые она дебютировала в серии Nokia Lumia еще в 2013 году через приложение Refocus, а HTC One M8 2014 года предлагал эту функцию благодаря заднему датчику глубины. Но на протяжении многих лет эту опцию предлагали такие телефоны, как HUAWEI (режим широкой диафрагмы), LG (Magic Focus), Samsung (Выборочная фокусировка) и другие.

С тех пор мы видели, как некоторые бренды Android отказались от этой функции, ведь ранние ее версии привели к тому, что выглядела она откровенно так себе. Можно не сомневаться, что Apple предложит более совершенный подход и мы получим хорошую реализацию этой функции.

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iPhone с USB Type-C

Apple, наконец, перешла на USB Type-C в своих iPhone — почти через семь лет после того, как это появилось в Android. Стандартные модели iPhone 15 предлагают медленную скорость USB 2.0, как и телефоны Android бюджетного и среднего класса. Но устройства Pro обеспечивают скорость USB 3, что в целом соответствует флагманам от Google и Samsung.

Это одна из особенностей, которую компания скопировала, даже несмотря на то, что ЕС заставил ее сделать это. Это означает, что вам нужен всего лишь один кабель для всех ваших современных гаджетов, а также вы получаете доступ к целой экосистеме аксессуаров — от флэш-накопителей до твердотельных накопителей и многого другого.

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Автоматический портретный режим

Apple рекламировала довольно изящную возможность вернуться к отснятым фотографиям и превратить их в портретные снимки. Но опять же, для телефонов Android в этом нет ничего нового. Google Фото предлагает возможность превращать старые фотографии в портреты с помощью функции «размытие фона» или инструмента портретной съемки.

Google Фото предлагает функцию «размытия фона» для конкретных снимков (например, снимков людей с четко выраженным фоном), а также специальный инструмент для портретной съемки в наборе инструментов для редактирования. Эти инструменты также работают в автономном режиме, поэтому вам не требуется подключение к Интернету, чтобы превратить существующие снимки в портретные.

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Как снять трехмерное видео

Гарнитура Apple Vision Pro выйдет в 2024 году, и Apple представит так называемое пространственное видео в линейке iPhone 15 Pro. Это просто причудливое название для 3D-видео, и мы уже видели такое на телефонах Android.

Фактически, такие телефоны, как HTC Evo 3D и LG Optimus 3D, предлагали возможность записывать 3D-видео еще в 2011 году. С тех пор мы не видели широкого применения этой функции, за исключением RED Hydrogen One еще в 2018 году.

Что такое декодирование AV1 и трассировка лучей

Чип Apple A17 Pro выглядит как сверхмощный процессор для смартфона. Но Apple также предлагает несколько функций, связанных с чипом, которые мы уже давно видели на телефонах Android.

Во-первых, теперь на телефонах c приставкой Pro предлагается декодирование AV1. Это позволяет обеспечить такое же качество воспроизведения видео при меньшем размере файла или улучшить качество при том же размере файла. Многие Android-смартфоны предлагают эту функцию, а Netflix и YouTube также предлагают потоковую передачу AV1. Фактически, MediaTek Dimensity 1000 2019 года стал первым процессором для смартфонов, предлагающим декодирование AV1.

А еще iPhone 15 Pro (и Pro Max) предлагает трассировку лучей. Эта технология обеспечивает более реалистичное освещение, тени и отражения в видеоиграх. Прошлогодний чип Samsung Exynos 2200 стал первым мобильным чипсетом, предлагающим аппаратную трассировку лучей. Но с тех пор мы видели, как эта технология появилась на процессорах Snapdragon 8 Gen 2 и MediaTek Dimensity 9200.