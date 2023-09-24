Apple в очередной раз опередила Android на несколько лет. На этот раз аккумулятор

Прошло полторы недели с того момента, как Apple представила серию iPhone 15, и первые обозреватели только начинают получать это устройство. Apple каждый год вносит множество изменений в iPhone и iOS, но не удосуживается анонсировать каждое небольшое изменение. В этом плане ей еще стоит поучиться у Android. Первые пользователи, получившие телефон, открыли для себя все новые функции, добавленные в него. Похоже, Apple уловила намек на планы Android предоставлять исчерпывающую информацию о состоянии батареи и решила пойти дальше с серией iPhone 15.

Тесты Айфон 15

Первые тесты показали, что теперь вы можете проверить дату производства, дату первого использования и количество циклов зарядки аккумулятора iPhone 15 в iOS 17. Чтобы проверить эти сведения, перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве».

iPhone 15 только начинает попадать в руки журналистов и блогеров. Поэтому так мало скриншотов Впрочем, и так видно, что выделенные записи относятся к месяцу производства, месяцу первого использования и количеству циклов зарядки аккумулятора. Этот раздел не отображается на старых iPhone под управлением iOS 17. Таким образом мы видим еще одну функцию, специфическую для нового iPhone.

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Почему новых функций Айфон нет на старых моделях

Можно подумать, что Apple специально ограничивает функции на старых устройствах. Но в этот раз в ее оправдание стоит сказать, что делать такие заявления пока рано. Надо сначала разобраться, какая батарея используется в новинке. Вполне возможно, что там стоит отдельный чип для учета выводимой информации, которого просто нет в старых моделях. В этом случае вполне логично, почему подробная информация о батарее доступна только в iPhone 15.

В остальных iPhone уже некоторое время доступна информация о состоянии батареи, но она по-прежнему ограничена процентным значением. Этот процент отражает степень деградации батареи по сравнению с исходной емкостью, но не дает конкретных цифр общего количества циклов.

Apple заявляет, что обычный аккумулятор iPhone рассчитан на сохранение до 80% своей первоначальной емкости при 500 полных циклах зарядки в нормальных условиях. Итак, вам придется рассчитать обратный путь, чтобы получить общее количество циклов вашего iPhone.

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Можно ли на Android проверить состояние аккумулятора

В Android нет способа сразу определить состояние батареи, но эта функция находится в разработке. В Android 14 добавлено несколько API-интерфейсов, которые предоставляют информацию о состоянии аккумулятора, такую ​​как дата изготовления, дата первого использования, политика зарядки, состояние, количество циклов и состояние зарядки. Ожидается, что Android 15 откроет эту возможность для сторонних приложений.

Вам все равно понадобится, чтобы ваш телефон сообщал эти данные об аккумуляторе Android, чтобы приложения могли считывать их и отображать информацию в каком-то ином, может быть, более развернутом виде. Таким образом, нет никакой гарантии, что эта функция будет работать на всех телефонах Android даже с выходом Android 15.

Почему производители обманывают нас. На самом деле они вообще не думают об экологии

Исходя из этого можно заявить, что iPhone на несколько лет опередил Android-смартфоны. Как бы противно это не звучало. Но ведь Apple намного проще подогнать друг под друга программную и аппаратную часть. В этом ее большое преимущество.

Лучший способ сберечь ресурс аккумулятора

Помимо этой функции проверки состояния аккумулятора в серии iPhone 15 предусмотрена новая настройка, ограничивающая заряд аккумулятора до 80 % от общей емкости, что замедляет деградацию элементов питания. Это будет полезно для пользователей, которые любят постоянно оставаться на связи, например, для людей, работающих за столом, или водителей такси.

Эти функции Android разряжают ваш смартфон. Отключите их, чтобы улучшить автономность.

Все это отличные новости для нас, кто бережет аккумулятор и не хочет менять его. Возможно, Apple и правда решила позаботиться об экологии и сделать так, чтобы аккумулятор не надо было выкидывать как можно дольше. Хочется в это верить, но учитывая, как производители нас обманывают, верится в это не всегда легко. За примерами далеко ходить не надо, и можно вспомнить ту же Apple. Пример того, о чем я говорю, можно прочитать в этой статье. А также подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там много всего интересного.