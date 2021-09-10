Что больше всего бесит в поведении производителей телефонов

В прошлом году, одновременно с запуском серии Galaxy Note 20, Samsung объявила, что будет поддерживать программное обеспечение на большинстве своих телефонов в течение трех лет. Это было хорошей новостью, которая немного встряхнула всю индустрию, заставив производителей быстрее шевелить лапками в сторону такого же решения. По пути корейцев уже пошли OnePlus, Oppo, VIVO и даже Xiaomi. Правда, пока не во всех вышедших моделях. Все это очень хорошо, но есть кое-что, что сильно раздражает в поведении брендов, которое уже начало проявляться. Возможно, вам это тоже не нравится.

Какие телефоны обновляются дольше остальных

После того, как в прошлом году Samsung взяла новый курс на обновления, первым крупным выпуском стала линейка Galaxy S21, которая очень хорошо продавалась. Для этого есть много других причин и новый подход к обновлениям является только одной составляющей успеха.

Oppo и Vivo теперь тоже предлогают обновления в течение трех лет, но у каждой есть ограничения. Oppo, например, предлагает политику только для серии Find X3 по крайней мере на данный момент. Vivo меняет политику только в отношении своих будущих флагманов серии ”X”, что означает, что ни один из нынешних телефонов Vivo не получит трехлетней поддержки. Такого же пути придерживается и Xiaomi, сказав, что три года обновлений Android и четыре года обновлений безопасности получит только 11T, который выйдет 15 сентября.

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Не хочется торопиться с выводами, но похоже, что эти компании пытаются заработать себе репутацию в сфере PR, имитируя заботу о пользователях и пытаясь угнаться за Samsung. Политика обновлений должна быть инструментом заботы о пользователях, а не попыткой попиариться и заявить о себе, мол, у нас есть три года обновлений. Звучит красиво, особенно, если в догонку шепотом добавить ”но только для одной модели”.

Почему Android обновляются только два года

С момента бума смартфонов в 2010-х годах большинство производителей придерживались двухлетнего окна поддержки программного обеспечения по умолчанию. Этот срок не был произвольным решением. Это двухлетнее окно проистекает из концепции, что люди будут покупать субсидированные телефоны, когда они подписывают соглашение с оператором связи. Это соглашение обычно рассчитано на два года. В России такая практика не прижилась, но долгое время в мире это было обычным делом. И именно потому, что пользователь стоял перед выбором — подписать новый двухлетний контракт или получить новый телефон с большой скидкой — производители подталкивали его к обновлению.

Если большинство потребителей хранят свои телефоны только в течение двух лет, у производителей не было особых причин продолжать поддерживать их сверх этого лимита. Это одна из причин, по которой большинство компаний отказываются предлагать обновления Android сверх двухлетнего порога.

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Однако все изменилось. Эксклюзивные двухлетние контракты с операторами связи в наши дни — большая редкость. Более того, пользователи вообще постепенно перестают покупать средства связи у операторов, предпочитая им фирменные магазины, маркетплейсы и небольшие магазины с хорошими спецпредложениями/скидками.

Кроме того, средний человек с каждым годом держит свой телефон все дольше. Связано это в первую очередь с увеличением стоимости новых устройств и замедлением их прогресса. Та разница в технологиях, которая раньше достигалась за два года, сейчас требует уже 3-4 года.

Именно поэтому надо было просто разглядеть эту тенденцию и предложить пользователям новый подход к обновлению. Но не в рамках одной новой модели, которую надо продать, а для всей линейки, чтобы люди рады были пользоваться твоими устройствами, привыкли к ним и через три года пришли покупать новую модель.

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Почему Samsung обновляется дольше остальных

Руководство Samsung оказалось достаточно умным, чтобы увидеть эту тенденцию. Оно знает, что компания с хорошей политикой обновлений будет продавать больше телефонов и удерживать этих клиентов на более длительные периоды времени. Достаточно взглянуть на Apple, которая предлагает пятилетние обновления для iPhone, и их отлично покупают. Особенно, если учесть, что у нее нет бюджетных моделей, которые составляют львиную долю кассы остальных брендов.

Однако политика Vivo и Oppo явно не основана на этом понимании. Эти обещания, наполненные предостережениями, это всего лишь следование трендам в сфере PR. Они увидели, что Samsung сделала шаг, а клиенты и эксперты отреагировали на него положительно. Значит, надо просто скопировать поведение, но не обязательно копировать отношение.

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Чем отличаются телефоны

Обновления Android — то немногое, чем сейчас действительно можно выделиться на рынке. Все остальное стало примерно одинаковым, кроме отношения к клиентам. Если у тебя есть что-то и оно отлично работает, ты потом пойдешь и купишь такое же. Можно воспользоваться трехлетним обновлением, как инструментом PR, но ты получишь на этом только разовое преимущество, а не армию постоянных клиентов. Их надо радовать не только на презентации, но и в процессе использования продукта.

Хочется верить, что вскоре мы увидим волну изменений политики поддержки программного обеспечения от производителей Android. Пусть они будут похожи на то, что делает Samsung, а не на странное поведение Oppo или Vivo. Я никогда не относил себя к фанатам Samsung, но в последнее время у нее почти получилось расположить меня к себе. А другие бренды, которым я верил больше, наоборот, в последнее время немного разочаровали.