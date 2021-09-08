Не срабатывает будильник на Android. Что делать

Как вы просыпаетесь по утрам? Наверное, тяжело. А что вас будит? Ну, конечно, будильник, который вы ставите на телефоне. Во-первых, это удобно, потому что не нужно иметь дополнительный атрибут в виде аналогового будильника. Во-вторых, это комфортно, потому что на Android, в отличие от iPhone, будильники срабатывают более мягко, аккуратно выводя вас из состояния сна. Но бывает и такое, что будильник может попросту не сработать. Недавно я сам столкнулся с подобной проблемой. Рассказываю, что делать.

На днях у меня не сработал будильник. Я не придал этому особого значения, потому что мало ли что могло случиться. Однако неожиданно выяснилось, что эта проблема коснулась не только меня, а куда больше людей. По их словам, проблема крылась в приложении Часы от Google.

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Оно по умолчанию устанавливается на большинство современных смартфонов под управлением Android, поэтому потенциально проблема могла затронуть довольно много людей. Какое-то обновление вызвало сбой в его работе, и тысячи пользователей по всему миру не смогли проснуться вовремя.

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Но что именно вызвало сбой? Беглый анализ проблемы показал, что будильники не сработали у тех пользователей, которые пользуются режимом «Не беспокоить». Он отключает все звуки, блокирует уведомления и даже входящие звонки, за исключением избранных контактов.

Все, кроме будильника. Он как раз должен срабатывать по расписанию независимо от того, какой режим включён. Однако из-за сбоя будильник воспринял, что команда «Не беспокоить» распространяется и на него, и не сработал.

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Очевидно, что отказ будильника – это баг. Он даже фигурирует на баг-трекере Google. Это специальный сайт, где компания собирает отзывы о проблемах и публикует информацию об их решении. Так вот Google признала проблему в работе будильника багом и пообещала решить её в ближайшее время.

Правда, что делать пользователям, которых их смартфоны перестали будить по утрам, Google не рассказала. Это довольно нетипичная история, потому что обычно компания даёт какие-никакие советы. Впрочем, решение у этой проблемы – пусть даже временное – всё равно есть.

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Оно состоит в том, чтобы просто воспользоваться другим будильником для Android. Просто откройте Google Play, забейте в поиске слово «Будильник» и выберите подходящий вариант. Для себя я выбрал вот такой. Я руководствовался простыми соображениями: рейтинг, количество загрузок и отзывы других пользователей.

Этот будильник очень прост в настройке, имеет удобный интерфейс и несколько вариантов побудки. Например, вы можете поставить на звонок любимую песню, заставить будильник произносить текущее время либо выбрать трек из стримингового сервиса или просто включать радио.

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Пока неизвестно, когда Google выпустит обновление для приложения «Часы». Поэтому некоторое время им лучше не пользоваться, особенно если для вас жизненно важно вставать именно в определённое время. Ведь, полагаясь на приложение Google, вы рискуете проспать и не успеть туда, куда вы торопитесь по утрам.

Несмотря на то что я стал пользоваться новым будильником, это создало мне определённые неудобства. Теперь я не могу быть уверен, что он сработает, поэтому ставлю сразу два будильника на разных устройствах. Так, один будильник срабатывает на телефоне, а второй – на iPad, который я храню на прикроватной тумбочке. Вот такая паранойя.