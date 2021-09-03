Google отложила релиз Android 12. У компании проблемы с обновлением

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Android 12 получат владельцы далеко не всех смартфонов, её релиза ждут все. Потому что именно она определит направление развития для оболочек всех производителей на весь будущий год. Ведь что Samsung, что Xiaomi, что Huawei – все они отталкиваются от изменений, происходящих с новыми версиями Android, и уже на основе них создают новые версии своих собственных прошивок. В результате перекликаться начинает не только функциональность, но даже их дизайн. Правда, в этом году с «перекличкой» придётся повременить.

Android 12

Android 12 выйдет позже, чем её ждали

Обычно Google выпускает новые версии Android в первый месяц осени. Релизу предшествуют испытания четырёх тестовых сборок обновления, которые стартуют в мае и заканчиваются аккурат к сентябрю. То есть апдейт выходит до того, как выходят новые смартфоны линейки Google Pixel.

Какие смартфоны Xiaomi получат обновление до Android 12, а какие — нет

Однако в этом году Google неожиданно внесла коррективы в план тестирования Android 12 и добавила к четырём этапам ещё и пятый. Тем самым компания как бы дала нам понять, что испытания обновления будут длиться дольше обычного, а релиз состоится с опозданием плюс-минус в месяц.

Когда выйдет Android 12

Андроид 12

Google добавила ещё один этап тестирования Android 12

На самом деле перенос сроков запуска новых версий Android – это не исключительный случай. По крайней мере, теперь. Например, в прошлом году Google была вынуждена переносить выход обновления целых два раза. Первый раз компания отложила запуск программы бета-тестирования, а потом и сам релиз.

Правда, тогда смещение было не очень существенным и, кажется, составило всего неделю или около того. Но тогда Google не добавляла в программу тестирования ещё одну бету, указывая на то, что обновление попросту не готово.

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Что именно случилось с Android 12, что Google пришлось скорректировать свои планы по её выпуску, сказать сложно. Судя по отзывам разработчиков и участников программы публичного тестирования, которые испытывали обновление на себе, оно работало довольно стабильно.

Так что не исключено, что дело в каких-то функциональных нововведениях, в работе которых обнаружились неполадки, и Google была вынуждена взять дополнительное время на их отладку и устранение проблем.

Новые функции Android 12

Обновление Android

В Android 12 не так много нового, чтобы испытывать проблемы с обновлением

Другой вопрос – каких. Ведь в Android 12 не так много нововведений:

  • История уведомлений;
  • Индикатор камеры и микрофона;
  • Новые виджеты;
  • Автообновление в сторонних магазинах приложений;
  • Защита куков пользователей в Chrome;
  • Открытие и запуск авто через NFC;
  • Новый режим Always-On Display;
  • Новая шторка уведомлений;
  • Новые настройки Android;
  • Умный автоповорот экрана;
  • Функция Screen Time-out;
  • Уменьшение насыщенности цветов на экране;
  • Поддержка двойных нажатий клавишей питания;
  • Пролистываемые скриншоты (наконец-то);
  • Отправка пароля от Wi-Fi по Nearby Sharing;
  • Защита приложений паролем;
  • Компактный режим интерфейса.

Как видите, ничего особенно катастрофического в списке нововведений Android 12 нет. Так что странно, что Google могло понадобиться там исправлять, настраивать и отлаживать. Но, если в компании приняли решение отложить выход обновления, значит у разработчиков были на то свои причины, оспаривать которые нам, как пользователям, следует в последнюю очередь.

Новые функции Android 12, ради которых стоит обновиться

Учитывая, что каждая точка на таймлайне тестирования Android 12, опубликованном на сайте у Google, означает один месяц, мы можем рассчитывать, что релиз обновления состоится не раньше октября.

Ведь на данный момент пятая бета-версия апдейта ещё не вышла, а, когда выйдет, будет испытываться на протяжении примерно 25-30 дней. Поэтому я бы предположил, что фактический выход Android 12 состоится ближе к середине октября. То есть примерно тогда, когда Google выпустит и новые Pixel 6.

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