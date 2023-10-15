Какие поводы для гордости появились у Android-смартфонов после выхода iPhone 15

iPhone сложно назвать конкурентом какому-либо телефону. Он работает только на iOS и только он является домиком для этой операционной системы. Зато благодаря этому он может себе позволить запредельный уровень оптимизации на фоне любого Android-смартфона. В этом году презентация новинки прошла как никогда скучно, но некоторые проблески все же были. Да и после презентации мы постоянно находили в смартфоне что-то новое. Но, как ни крути, он все равно является самым главным поводом для гордости других производителей. Давайте рассмотрим их.

Android лучше iPhone

Первый и главный повод для гордости заключается в том, что Android-производители так откровенно не выпускают прошлогодние модели. Младшая модель по многим параметрам является прошлогодней. Иногда даже кажется, что iPhone 15 на самом деле правильнее было бы назвать iPhone 14 Pro Minus.

Если вы ожидали, что iPhone 15 последует примеру и получит тот же дисплей, что и серия iPhone 14 Pro 2022 года, у нас для вас плохие новости. Да, он получает динамический остров для уведомлений, но это все.

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Есть ли Always On Display на iPhone 15

Во-первых, до сих пор нет постоянно включенного дисплея, которым, как оказалось, могут гордиться другие производители. Для того, чтобы заставить Apple внедрить AoD, потребовалось 14 поколений. Хотя сейчас такая функция есть уже даже в бюджетных Android-смартфонах.

Правда, тут надо отдать Apple должное, ведь она, сделав первую попытку в AoD, показала себя не очень хорошо, но потом исправилась. Теперь она предлагает всегда включенный дисплей с виджетами, которыми действительно удобно пользоваться.

Принимая во внимание все особенности дисплея iPhone 15, частота обновления 60 Гц недостаточно хороша. Google выпустила Pixel 6a с панелью с частотой 60 Гц еще в 2021 году, и тогда мы жаловались на это, однако Apple придерживается низкой частоты обновления в 2023 году. Если сравнить iPhone 15 с Pixel 6a, то становится еще хуже, если учесть, что Google стоит почти в два раза дешевле. А ведь Pixel 7a за примерно те же деньги имеет панель с частотой 90 Гц.

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Старый процессор в iPhone 15

Apple устанавливает двойной стандарт чипсета, которого мы не видим ни у одного другого крупного производителя. Конечно, A16 Bionic хорош, и он отлично работал в iPhone 14 Pro, а сейчас он стоит в iPhone 15. Да, в начальной, но актуальной версии. Это как если бы Samsung для базового Galaxy S23 предложила Snapdragon 8 Gen 1, а в Ultra-версии уже полноценный Gen 2. Она так не сделала и теперь может гордиться своим решением.

Порт Lightning наконец-то уступил место USB-C в iPhone. И снова в базовом iPhone 15 он не предлагает полной функциональности. Начнем с того, что порт USB-C iPhone 15 поддерживает только стандарт2.0 по сравнению с портом USB-C 3.2 в Pro-версиях. Это означает, что его максимальная скорость передачи данных составляет 480 Мбит/с, в то время как модели премиум-класса могут передавать файлы со скоростью 20 Гбит/с. Для тех, кто передает несколько фотографий или просто заряжает телефон, это не так важно, но для передачи большого количества видео этого критически мало.

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Итак, зачем покупать iPhone 15

Все это говорит о том, что почти все производители на рынке могут гордиться тем, что их устройства стоят дешевле и при этом часто бывают даже лучше. Тем не менее, телефон все равно покупают и будут покупать. Но, возможно, дело в том, что компания стремится привлечь больше внимания к старшим версиям смартфона. Если да, то в случае со мной это работает. Интересно, до каких пор еще другие производители будут продолжать выпускать отличные смартфоны, а Apple вроде и топтаться на месте, но все равно быть отличным производителем?