Почему Google Pixel 6a — лучший бюджетный смартфон прямо сейчас? Объясняем на пальцах

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Иван Герасимов 0

Производители смартфонов заваливают нас новыми устройствами каждый год. Их настолько много, что выбрать какой-то один невероятно сложно. Если речь о китайских смартфонах, то тут все очень сложно: в линейки Realme сам черт ногу сломит! Еще сложнее, если хочется купить недорогой смартфон с хорошим процессором, отличной камерой и от известного бренда — тут точно придется сильно переплатить. Однако в 2022 году проблема решена, ибо Google Pixel 6a — идеальный вариант для тех, кто присматривает смартфон на Android себе или в подарок. Рассказываем, почему стоит купить Pixel 6a в 2022 году.

Рассказываем, почему Pixel 6a — топовый смартфон прямо сейчас

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Недорогой смартфон с хорошей камерой

Фишка смартфонов Google — дизайн. Все устройства актуальной линейки похожи друг на друга, но это большое преимущество, а не недостаток. Взять хотя бы узнаваемый блок камер: в смартфонах Pixel 6 он установлен в черную горизонтальную вставку на задней панели. Модули камер в Pixel 6a несколько отличаются от тех, что установлены в старшие модели, но лишь при близком рассмотрении или при ярком свете.

Но функциональных отличий почти нет: Google Pixel (даже бюджетный) — идеальный смартфон для любителей фотографии. Несмотря на то, что в Pixel 6a установили сенсоры 2018 года выпуска, использовавшиеся еще в Pixel 3, фотографии получаются отменными. Компания не скрывает, что делает ставку на софт и обработку, а не на начинку камер: в смартфоне вы найдете кучу настроек, включая режим для съёмок ночного неба.

При близком рассмотрении качество снимка Pixel 6a довольно среднее, но обратите внимание на детализацию

Кажется, что iPhone SE 2022 сделал снимок лучше. Но нет: он просто размыл весь задний план

Качество фотографий Pixel 6a хуже снимков со старших моделей только при слабом освещении, а вот цвет кожи людей на снимке передает точнее и не желтит в отличие от iPhone. Бюджетный смартфон от Google фотографирует не хуже среднебюджетного Xiaomi и в разы лучше iPhone SE 2022 — это факт.

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Недорогой смартфон с мощным процессором

В прошлом году Google представила собственный процессор Tensor — восьмиядерный чип, который производительности лишь немного уступает Snapdragon 888. Фишка в том, что все смартофны Pixel 6 получили этот чип, соответственно, даже недорогой Pixel 6a будет работать примерно как Pixel 6 Pro — это доказывают даже результаты бенчмарк-тестов.

Это еще одно преимущество Pixel 6a над другими Android-смартфонами: не придется взвешивать сравнивать производительность разных Snapdragon c MediaTek или каких-нибудь Exynos, в которых легко запутаться и случайно приобрести смартфон со слабым процессором.

Если кто-то из ваших знакомых боится покупать Pixel 6a, просто покажите им эту статистику

Довольно неплох Pixel 6a и по сравнению с iPhone: в GeekBench 5 смартфон от Google ожидаемо уступает недорогому SE 2022, зато он лучше других смартфонов на Android вроде распиаренного Nothing Phone 1, OnePlus Nord 2T и даже Poco F4. И это с учетом того, что процессор от Google появился всего лишь год назад! Даже если вы не смотрите в сторону этих Android-смартфонов и подумываете об iPhone SE 2022, то не торопитесь: смартфон от Apple имеет очень слабую батарею, но что еще хуже — максимально отстойный дизайн из 2015 года.

Pixel 6a выглядит ну очень круто — на голову выше любого современного смартфона

Кроме того, в нем откровенно старый IPS-экран на 4,7 дюйма с рамками — им же невозможно пользоваться в 2022 году! Ну, и добавьте к этому то, что ни на одном iPhone в России сейчас не работает (и не понятно, будет ли вообще когда-то работать) бесконтактная оплата. Я уже молчу, что из App Store ежемесячно пропадают российские приложения, некоторые из которых приходится восстанавливать через пень-колоду — не хуже, чем когда мы перекидывали друг другу музыку по ИК-порту в нулевых. Оно вам надо за такие деньги?

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Красивый бюджетный смартфон 2022

Производители смартфонов не так давно открыли для себя новую фишку — делать телефоны с переливающейся задней панелью. Правда, красиво это было до тех пор, пока смартфоны с таким дизайном появились у всех. Обиднее всего, что крышка-то вовсе не стеклянная, а пластиковая, поэтому от подобных решений за версту веет китайщиной.

Pixel 6a не претендует на премиальность, но выглядит красивее любого смартфона

Если не хотите быть как все, то вам подойдет Pixel 6a: да, корпус у него тоже выполнен из глянцевого пластика, но смартфон при этом и не планирует выглядеть псевдо-премиально — просто лаконично. Pixel 6a не перепутаешь с дешевыми Android-смартфонами, но и не сразу поймешь, что это не Pixel 6 Pro. В любом случае, если переживаете о том, что все Android-смартфоны похожи друг на друга, то Pixel 6a — лучшее решение этой проблемы за небольшие деньги в 2022 году.

Google Pixel 6a очень быстро подешевел: несмотря на то, что вышел он совсем недавно, сейчас в России он стоит меньше 30 000 рублей. На Яндекс.Маркете его без труда можно найти за 27 000 рублей, хотя столько же стоит какой-нибудь глючный Samsung Galaxy A53.

Купить Google Pixel 6a

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Да и вообще: есть ли смысл покупать дорогой телефон в 2022 году? Думаю, нет. Но сам же совершил ошибку, купив iPhone вместо Pixel 6. О том, почему я не рекомендую повторять моих же ошибок, читайте в этой статье.

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