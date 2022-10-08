Почему Google Pixel 6a — лучший бюджетный смартфон прямо сейчас? Объясняем на пальцах

Производители смартфонов заваливают нас новыми устройствами каждый год. Их настолько много, что выбрать какой-то один невероятно сложно. Если речь о китайских смартфонах, то тут все очень сложно: в линейки Realme сам черт ногу сломит! Еще сложнее, если хочется купить недорогой смартфон с хорошим процессором, отличной камерой и от известного бренда — тут точно придется сильно переплатить. Однако в 2022 году проблема решена, ибо Google Pixel 6a — идеальный вариант для тех, кто присматривает смартфон на Android себе или в подарок. Рассказываем, почему стоит купить Pixel 6a в 2022 году.

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Недорогой смартфон с хорошей камерой

Фишка смартфонов Google — дизайн. Все устройства актуальной линейки похожи друг на друга, но это большое преимущество, а не недостаток. Взять хотя бы узнаваемый блок камер: в смартфонах Pixel 6 он установлен в черную горизонтальную вставку на задней панели. Модули камер в Pixel 6a несколько отличаются от тех, что установлены в старшие модели, но лишь при близком рассмотрении или при ярком свете.

Но функциональных отличий почти нет: Google Pixel (даже бюджетный) — идеальный смартфон для любителей фотографии. Несмотря на то, что в Pixel 6a установили сенсоры 2018 года выпуска, использовавшиеся еще в Pixel 3, фотографии получаются отменными. Компания не скрывает, что делает ставку на софт и обработку, а не на начинку камер: в смартфоне вы найдете кучу настроек, включая режим для съёмок ночного неба.

Качество фотографий Pixel 6a хуже снимков со старших моделей только при слабом освещении, а вот цвет кожи людей на снимке передает точнее и не желтит в отличие от iPhone. Бюджетный смартфон от Google фотографирует не хуже среднебюджетного Xiaomi и в разы лучше iPhone SE 2022 — это факт.

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Недорогой смартфон с мощным процессором

В прошлом году Google представила собственный процессор Tensor — восьмиядерный чип, который производительности лишь немного уступает Snapdragon 888. Фишка в том, что все смартофны Pixel 6 получили этот чип, соответственно, даже недорогой Pixel 6a будет работать примерно как Pixel 6 Pro — это доказывают даже результаты бенчмарк-тестов.

Это еще одно преимущество Pixel 6a над другими Android-смартфонами: не придется взвешивать сравнивать производительность разных Snapdragon c MediaTek или каких-нибудь Exynos, в которых легко запутаться и случайно приобрести смартфон со слабым процессором.

Довольно неплох Pixel 6a и по сравнению с iPhone: в GeekBench 5 смартфон от Google ожидаемо уступает недорогому SE 2022, зато он лучше других смартфонов на Android вроде распиаренного Nothing Phone 1, OnePlus Nord 2T и даже Poco F4. И это с учетом того, что процессор от Google появился всего лишь год назад! Даже если вы не смотрите в сторону этих Android-смартфонов и подумываете об iPhone SE 2022, то не торопитесь: смартфон от Apple имеет очень слабую батарею, но что еще хуже — максимально отстойный дизайн из 2015 года.

Кроме того, в нем откровенно старый IPS-экран на 4,7 дюйма с рамками — им же невозможно пользоваться в 2022 году! Ну, и добавьте к этому то, что ни на одном iPhone в России сейчас не работает (и не понятно, будет ли вообще когда-то работать) бесконтактная оплата. Я уже молчу, что из App Store ежемесячно пропадают российские приложения, некоторые из которых приходится восстанавливать через пень-колоду — не хуже, чем когда мы перекидывали друг другу музыку по ИК-порту в нулевых. Оно вам надо за такие деньги?

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Красивый бюджетный смартфон 2022

Производители смартфонов не так давно открыли для себя новую фишку — делать телефоны с переливающейся задней панелью. Правда, красиво это было до тех пор, пока смартфоны с таким дизайном появились у всех. Обиднее всего, что крышка-то вовсе не стеклянная, а пластиковая, поэтому от подобных решений за версту веет китайщиной.

Если не хотите быть как все, то вам подойдет Pixel 6a: да, корпус у него тоже выполнен из глянцевого пластика, но смартфон при этом и не планирует выглядеть псевдо-премиально — просто лаконично. Pixel 6a не перепутаешь с дешевыми Android-смартфонами, но и не сразу поймешь, что это не Pixel 6 Pro. В любом случае, если переживаете о том, что все Android-смартфоны похожи друг на друга, то Pixel 6a — лучшее решение этой проблемы за небольшие деньги в 2022 году.

Google Pixel 6a очень быстро подешевел: несмотря на то, что вышел он совсем недавно, сейчас в России он стоит меньше 30 000 рублей. На Яндекс.Маркете его без труда можно найти за 27 000 рублей, хотя столько же стоит какой-нибудь глючный Samsung Galaxy A53.

Купить Google Pixel 6a

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Да и вообще: есть ли смысл покупать дорогой телефон в 2022 году? Думаю, нет. Но сам же совершил ошибку, купив iPhone вместо Pixel 6. О том, почему я не рекомендую повторять моих же ошибок, читайте в этой статье.