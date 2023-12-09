Какие складные телефоны есть кроме Самсунг. Покупает ли их кто-то

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Артем Сутягин

Первый складной телефон появился в 2019 году. Это был Samsung Galaxy Z Fold первого поколения. По крайней мере, тогда его официально представили, хотя в массовой продаже он появился лишь спустя несколько месяцев. На следующий день показали HUAWEI Mate X, который был совершенно другим по концепции. Если первый складывался большим экраном во внутрь и имел отдельный внешний дисплей, то второй складывался своим единственным экраном наружу. Как показало время, именно эта пара производителей до сих пор делит большую долю рынка, но с тех пор появилось много других производителей. И ситуация с тем, как между ними распределяются продажи, выглядит очень интересно. Теперь у нас есть данные, и кто-то на их основании может сделать вывод, какой смартфон ему купить вместо Samsung.

Какие складные телефоны есть кроме Самсунг. Покупает ли их кто-то. Складные телефоны это не только базовый набор функций, но и широкие дополнительные возможности. Фото.

Складные телефоны это не только базовый набор функций, но и широкие дополнительные возможности.

Сколько продается складных телефонов

Популярность складных телефонов достигла новых высот, если верить последнему отчету о доле рынка от Display Supply Chain Consultants (DSCC). Согласно отчету, в третьем квартале 2023 года компании поставили рекордные 7 миллионов складных телефонов, что на 16 % больше, чем в прошлом году, и на 215 % больше, чем в предыдущем квартале.

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Неудивительно, что Samsung стала ведущим игроком на рынке складных устройств, а ее последние складные телефоны составили большую часть поставок. Доля Galaxy Z Flip 5 составила 45%, а Galaxy Z Fold 5 занял 24% рынка складных устройств. Это весьма впечатляет, учитывая, что оба телефона поступили в продажу в третьем квартале. Между тем, следующие по популярности телефоны принадлежат Huawei и Honor, доля которых составляет всего 6%.

Сколько продается складных телефонов. Слева продажи в тысячах штук (х000), справа рост продаж в процентах. Фото.

Слева продажи в тысячах штук (х000), справа рост продаж в процентах

Лучший складной телефон

Однако, несмотря на то, что Samsung продолжает доминировать на рынке складных устройств, другие производители Android потихоньку отгрызают свою долю. В отчете Display Supply Chain Consultants отмечается, что хотя поставки складных устройств в 4-м квартале упадут на 36% по сравнению с 3-м кварталом, доля Samsung также станет меньше, поскольку Huawei и Honor продолжают набирать обороты благодаря Mate X3 и Magic V2. Ожидается, что эти телефоны займут второе и третье места в списке, сместив Z Fold 5 на четвертое место среди самых продаваемых складных телефонов в 4 квартале.

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Генеральный директор DSCC Росс Янг отмечает, что 2023 год был неоднозначным для складных устройств. Ему способствовали восстановление позиций Huawei и появление новых игроков рынка, среди которых Google, OnePlus и Tecno, а также некоторые впечатляющие улучшения. Так, например, в этом году производители наконец-то начали делать шарнир так, чтобы при закрытии между частями смартфона не оставалось зазора. Благодаря этому они стали намного более тонкими, целостными, полноценными и похожими на обычные смартфоны. Да и складки на экране стали намного менее выраженными.

Лучший складной телефон. Складные смартфоны в сложенном состоянии наконец-то стали почти как обычные. Фото.

Складные смартфоны в сложенном состоянии наконец-то стали почти как обычные.

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Кто делает складные экраны для телефонов

Кроме этого, Янг отмечает, что поставки панелей постепенно переходят от Samsung Display к другим производителям. Ожидается, что BOE займет место главного поставщика панелей в 4 квартале благодаря Huawei, OPPO и Honor. Этот сдвиг еще раз подчеркивает, что некогда стабильное доминирование Samsung на рынке складных устройств теперь находится под угрозой, поскольку потребители получают более впечатляющие варианты, особенно в Китае и Европе, где конкуренция гораздо выше, чем в Северной Америке.

Кто делает складные экраны для телефонов. Динамика изменения ранка складных смартфонов по производителям. Фото.

Динамика изменения ранка складных смартфонов по производителям.

Нет сомнений в том, что продажи раскладушек будут расти и дальше. Особенно на фоне того, что некоторые новые модели оказываются дешевле того, что было до них. А еще, по слухам, Samsung собирается выпустить бюджетный складной смартфон, что также положительно повлияет на продажи.

Кто делает складные экраны для телефонов. Изменение производства складных экранов. Фото.

Изменение производства складных экранов.

Сделает ли Apple складной iPhone

Сказать, кто будет лидером через 2-3 года, нельзя, ведь, например, если Apple выпустит складной смартфон, она автоматически станет лидером в этом направлении. Особенно учитывая ее широчайшую базу лояльных пользователей с деньгами. Поэтому ждем и следим за тем, как развивается рынок. А пока вы знаете, что еще можно посмотреть, кроме Samsung, если хотите купить раскладушку.

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