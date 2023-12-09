Какие складные телефоны есть кроме Самсунг. Покупает ли их кто-то

Первый складной телефон появился в 2019 году. Это был Samsung Galaxy Z Fold первого поколения. По крайней мере, тогда его официально представили, хотя в массовой продаже он появился лишь спустя несколько месяцев. На следующий день показали HUAWEI Mate X, который был совершенно другим по концепции. Если первый складывался большим экраном во внутрь и имел отдельный внешний дисплей, то второй складывался своим единственным экраном наружу. Как показало время, именно эта пара производителей до сих пор делит большую долю рынка, но с тех пор появилось много других производителей. И ситуация с тем, как между ними распределяются продажи, выглядит очень интересно. Теперь у нас есть данные, и кто-то на их основании может сделать вывод, какой смартфон ему купить вместо Samsung.

Сколько продается складных телефонов

Популярность складных телефонов достигла новых высот, если верить последнему отчету о доле рынка от Display Supply Chain Consultants (DSCC). Согласно отчету, в третьем квартале 2023 года компании поставили рекордные 7 миллионов складных телефонов, что на 16 % больше, чем в прошлом году, и на 215 % больше, чем в предыдущем квартале.

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Неудивительно, что Samsung стала ведущим игроком на рынке складных устройств, а ее последние складные телефоны составили большую часть поставок. Доля Galaxy Z Flip 5 составила 45%, а Galaxy Z Fold 5 занял 24% рынка складных устройств. Это весьма впечатляет, учитывая, что оба телефона поступили в продажу в третьем квартале. Между тем, следующие по популярности телефоны принадлежат Huawei и Honor, доля которых составляет всего 6%.

Лучший складной телефон

Однако, несмотря на то, что Samsung продолжает доминировать на рынке складных устройств, другие производители Android потихоньку отгрызают свою долю. В отчете Display Supply Chain Consultants отмечается, что хотя поставки складных устройств в 4-м квартале упадут на 36% по сравнению с 3-м кварталом, доля Samsung также станет меньше, поскольку Huawei и Honor продолжают набирать обороты благодаря Mate X3 и Magic V2. Ожидается, что эти телефоны займут второе и третье места в списке, сместив Z Fold 5 на четвертое место среди самых продаваемых складных телефонов в 4 квартале.

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Генеральный директор DSCC Росс Янг отмечает, что 2023 год был неоднозначным для складных устройств. Ему способствовали восстановление позиций Huawei и появление новых игроков рынка, среди которых Google, OnePlus и Tecno, а также некоторые впечатляющие улучшения. Так, например, в этом году производители наконец-то начали делать шарнир так, чтобы при закрытии между частями смартфона не оставалось зазора. Благодаря этому они стали намного более тонкими, целостными, полноценными и похожими на обычные смартфоны. Да и складки на экране стали намного менее выраженными.

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Кто делает складные экраны для телефонов

Кроме этого, Янг отмечает, что поставки панелей постепенно переходят от Samsung Display к другим производителям. Ожидается, что BOE займет место главного поставщика панелей в 4 квартале благодаря Huawei, OPPO и Honor. Этот сдвиг еще раз подчеркивает, что некогда стабильное доминирование Samsung на рынке складных устройств теперь находится под угрозой, поскольку потребители получают более впечатляющие варианты, особенно в Китае и Европе, где конкуренция гораздо выше, чем в Северной Америке.

Нет сомнений в том, что продажи раскладушек будут расти и дальше. Особенно на фоне того, что некоторые новые модели оказываются дешевле того, что было до них. А еще, по слухам, Samsung собирается выпустить бюджетный складной смартфон, что также положительно повлияет на продажи.

Сделает ли Apple складной iPhone

Сказать, кто будет лидером через 2-3 года, нельзя, ведь, например, если Apple выпустит складной смартфон, она автоматически станет лидером в этом направлении. Особенно учитывая ее широчайшую базу лояльных пользователей с деньгами. Поэтому ждем и следим за тем, как развивается рынок. А пока вы знаете, что еще можно посмотреть, кроме Samsung, если хотите купить раскладушку.