Samsung может сделать раскладушки по-настоящему доступными уже в следующем году

Компания Samsung уже довольно давно выпускает отличные складные телефоны. Даже когда мы еще не мечтали о том, что в нашу жизнь придут смартфоны, ее обычные кнопочные раскладушки уже были впереди всей индустрии. Но появились смартфоны, и им понадобилось около 10 лет, чтобы начать складываться. В итоге у нас уже есть несколько поколений устройств, складывающихся в форме книжки и, так называемых, флипов. Вот только стоят они довольно дорого, и поэтому до сих пор не стали массовыми. Пока другие производители как-то пытаются сделать что-то относительно доступное, Samsung, судя по всему, готовится снизить цену на свои устройства.

Популярность складных смартфонов

Действительно, по слухам, на фоне стабильного роста продаж Samsung собирается выпустить доступный складной телефон, который будет отличаться от нынешних моделей, представленных в более высоком ценовом сегменте.

Информация об этом поступила от компании TrendForce в ее последнем отчете о тенденциях на мировом рынке смартфонов. Согласно отчету, ожидается, что складные телефоны станут спасательным кругом, который спасет индустрию смартфонов от сокращения спроса на устройства. Это сокращения очень предсказуемо. Новинки не предлагают чего-то действительно нового, а достойные считаться инновацией раскладушки пока стоят запредельно дорого.

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Тем не менее, мы наблюдаем рост популярности складных телефонов в мире благодаря новым производителям, таким как OnePlus и Google, которые вышли на рынок складных телефонов со своими OnePlus Open и Pixel Fold. Которые, опять же, стоят 1000 долларов и больше.

Когда выйдет дешевый складной телефон

По данным TrendForce, за последние месяцы появилось не менее 13 новых складных телефонов, и к ним присоединилось множество новых игроков. Как уже говорилось ранее, ценовой барьер был ключевым аспектом складных телефонов, помимо инновационных функций, которые они предлагают. Чтобы решить эту проблему, Samsung, возможно, готовится выпустить более дешевый складной телефон, чтобы потребители могли выйти на новый уровень.

TrendForce намекает, что мы можем увидеть складные телефоны Galaxy среднего ценового диапазона, ориентированные на пользователей с ограниченным бюджетом, но желающих насладиться уникальностью складных телефонов. Если отчет верен, то мы увидим этот телефон где-то в 2024 году. Не стоит рассчитывать, что это будет перед запуском Fold 6 и Flip 6, чтобы не мешать их продажам. Скорее всего, это случится или одновременно с выходом Galaxy S24, или осенью на отдельном мероприятии.

HONOR представила два новых складных смартфона. Один из них очень необычный.

Какой будет дешевая раскладушка

Пока неясно, как будет выглядеть устройство, будет ли это телефон-ракушка или раскладной телефон в стиле книжки. Если судить по текущему модельному ряду, то можно предположить, что это может быть аналог Galaxy Z Flip 5, поскольку он дешевле большинства раскладных телефонов типа ”книжка».

Слухи от SamMobile предполагают, что это может быть раскладной телефон Fan Edition, как и существующие устройства, например, недавний Galaxy S23 FE, который является упрощенной версией серии Galaxy S23. Тем не менее, на данный момент это все еще предположение, и о нем известно очень мало. Если вы не верите в это и хотите купить складной телефон сейчас, лучше обратить внимание не распродажи Яндекс Маркета или Сбер Мега Маркета, где складные устройства этого года можно найти с хорошими скидками или щедрыми бонусами.

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Выйдет ли Samsung Galaxy Z Fold FE

Это уже не первый раз, когда мы слышим о том, что Samsung рассматривает возможность выпуска более дешевых складных телефонов. Samsung не полностью отвергла идею Galaxy Z Fold FE, заявив, что хотела бы выпустить более дешевый складной телефон, как только компания почувствует, что «доработала» его. Тем не менее, доступный по цене Galaxy Z Flip FE стал бы отличным дополнением к таким телефонам, как Motorola Razr (2023).

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Я пользовался некоторыми моделями складных устройств от самых разных производителей и ни действительно интересны. Если бы они стоили хотя бы на треть дешевле и предлагали характеристики хотя бы на уровне среднебюджетных классических смартфонов, я бы точно всем рекомендовал его купить. Вот и посмотрим, появится ли у меня такой повод в следующем году. Вообще, если честно, пора бы уже — спустя 4,5 года после премьеры на MWC 2019 первого Samsung Galaxy Z Fold.