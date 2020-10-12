Какие смартфоны будут популярными в 2021 году и сколько их будет продано

Год еще не закончился, а у нас уже есть его предварительные итоги, о которых мы прямо или косвенно говорили уже не один раз в самых разных статьях. Сейчас интересно другое. Аналитики уже высказали свое мнение по поводу того, что нас ждет в следующем году. Интересно даже не то, что предсказуемо из списка лидеров самоустранится Huawei, а то, кто войдет в ТОП-3 и ТОП-5. Нас ждет настоящая смена лидеров, которая вполне может стать не временной, а постоянной. Предсказуемо, в рейтинге будет много китайских брендов, но если уж судить так, то сколько сейчас производителей не имеют китайские корни? Вот то-то и оно. Ну, так что там с лидерами на следующий год?

Почему смартфоны продаются плохо

В конце прошлой недели аналитики Digitimes Research сообщили, что после трех лет спада (с 2018 по 2020 год) ожидается, что мировые поставки смартфонов снова начнут расти. При этом, отмечается, что в 2021 году общее количество проданных в мире смартфонов может увеличиться сразу на 150 миллионов единиц.

Эта цифра действительно кажется большой, но у нее есть одна конкретная причина. Причина, о которой многие уже стали забывать в последнее время и постепенно то ли привыкать к этому, то ли наоборот, просто переставать думать. Я имею в виду сети пятого поколения, которые все более активно развиваются на ключевых рынках, среди которых Япония, Западная Европа и США.

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В следующие пять лет в связи с увеличением количества коммерческих сетей 5G и расширением зоны покрытия, потребность в замене смартфонов возрастет. Люди будут переходить от своих старых устройств, которые не поддерживают новые стандарты, к тем, которые могут работать в сетях 5G.

Digitimes Research прогнозирует, что на развивающихся рынках тоже будут сильные изменения, но там будут востребованы не только смартфоны, работающие в сетях 5G, но и в привычных нам 4G. Эти рынки так же будут стимулировать глобальные поставки смартфонов. Ожидается, что они будут расти и дальше, достигнув 1,5 миллиарда и 1,7 миллиарда в 2023 и 2025 годах соответственно.

Какие смартфоны будут покупать чаще других в 2021 году

Что касается лидеров в миром списке производителей смартфонов, то изменения будут не такими большими. На первое место очень предсказуемо после краха Huawei выйдет Samsung Electronics. Следом за южнокорейской компанией будет идти Apple.

Интересно, будут ли продаваться такие смартфоны, как этот?

Судьба третьего места по мнению аналитиков отнюдь не решена. Многие могут подумать, что это место зарезервировано для Xiaomi, но это не совсем так. За оставшееся место в ТОП-3 поборятся сразу три компании. Кроме Xiaomi, это будут OPPO и VIVO. Они и поделят между собой места с третьего по пятое.

Шестое место аналитики отдают компании, про которую мало кто слышал из простых пользователей. Ей будет Transsion из Шэньчжэня. Секрет ее успеха, по мнению аналитиков, в том, что она будет продавать смартфоны начального уровня нескольких брендов в Африке и Южной Азии, где рынок еще не так насыщен и, несмотря на достаточно низкий уровень экономики этих регионов, потребность в связи там все равно есть. Во многом она даже выше, чем на развитых рынках, ведь часто местные жители не имеют доступа к компьютеру и единственным способом доступа в Интернет для них является смартфон.

Седьмое место, если аналитики дали верный прогноз, можно будет назвать ”крах надежд”. Именно на него опустится лидер мирового рейтинга первого и второго кварталов этого года — Huawei. Ну, тут ничего не поделаешь, компании надо думать о том, чтобы выжить, а не о том, чтобы рвать рейтинги.

Что будет с 5G смартфонами

Digitimes Research также прогнозирует, что глобальные поставки смартфонов 5G достигнут 200 миллионов единиц в 2020 году. Затем они увеличатся до 1,22 миллиарда единиц в 2025 году. Это вполне логично, ведь технологии новых сетей уже шагают по планете. В итоге, как сейчас даже самые бюджетные смартфоны имеют 4G, так через пять лет они все будут иметь 5G. Это просто переход количества в качество.

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Сколько продается смартфонов в мире

По сравнению с 370,3 млн единиц во втором квартале 2019 года, общие поставки смартфонов во втором квартале 2020 года снизились на 20,4% и составили 294,7 млн ​​единиц. Лидеры не сильно изменились. Samsung и Huawei получили по 20% доли рынка. При этом Apple находится на третьем месте с долей рынка 13,5%. Отгрузка смартфонов Samsung составила 54,7 миллиона единиц. Это меньше, чем 75,1 миллиона единиц во втором квартале 2019 года и 60 миллионов единиц в первом квартале 2020 года. Тут все предсказуемо, и катализатором такого спада стала пандемия.

Поставки Huawei составили 54,8 миллиона единиц. По сравнению с 58 миллионами единиц во втором квартале 2019 года — это небольшое изменение. Интересно, что на долю этого производителя приходится 42,6% китайского рынка.

Apple отгрузила 38,3 миллиона смартфонов во втором квартале 2020 года. А во втором квартале 2019 года этот показатель почти достиг 38,5 миллионов. То есть падение оказалось минимальным. Gartner связывает хорошие показатели Apple с улучшением деловой среды в Китае.