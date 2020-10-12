Какие смартфоны будут популярными в 2021 году и сколько их будет продано

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин 0

Год еще не закончился, а у нас уже есть его предварительные итоги, о которых мы прямо или косвенно говорили уже не один раз в самых разных статьях. Сейчас интересно другое. Аналитики уже высказали свое мнение по поводу того, что нас ждет в следующем году. Интересно даже не то, что предсказуемо из списка лидеров самоустранится Huawei, а то, кто войдет в ТОП-3 и ТОП-5. Нас ждет настоящая смена лидеров, которая вполне может стать не временной, а постоянной. Предсказуемо, в рейтинге будет много китайских брендов, но если уж судить так, то сколько сейчас производителей не имеют китайские корни? Вот то-то и оно. Ну, так что там с лидерами на следующий год?

Смартфоны

В 2021 году рынок смартфонов изменится.

Почему смартфоны продаются плохо

В конце прошлой недели аналитики Digitimes Research сообщили, что после трех лет спада (с 2018 по 2020 год) ожидается, что мировые поставки смартфонов снова начнут расти. При этом, отмечается, что в 2021 году общее количество проданных в мире смартфонов может увеличиться сразу на 150 миллионов единиц.

Эта цифра действительно кажется большой, но у нее есть одна конкретная причина. Причина, о которой многие уже стали забывать в последнее время и постепенно то ли привыкать к этому, то ли наоборот, просто переставать думать. Я имею в виду сети пятого поколения, которые все более активно развиваются на ключевых рынках, среди которых Япония, Западная Европа и США.

Ну наконец-то! Qualcomm покажет, как делать Android-смартфоны

В следующие пять лет в связи с увеличением количества коммерческих сетей 5G и расширением зоны покрытия, потребность в замене смартфонов возрастет. Люди будут переходить от своих старых устройств, которые не поддерживают новые стандарты, к тем, которые могут работать в сетях 5G.

Digitimes Research прогнозирует, что на развивающихся рынках тоже будут сильные изменения, но там будут востребованы не только смартфоны, работающие в сетях 5G, но и в привычных нам 4G. Эти рынки так же будут стимулировать глобальные поставки смартфонов. Ожидается, что они будут расти и дальше, достигнув 1,5 миллиарда и 1,7 миллиарда в 2023 и 2025 годах соответственно.

Новый смартфон

Новые смартфоны будут продаваться лучше.

Какие смартфоны будут покупать чаще других в 2021 году

Что касается лидеров в миром списке производителей смартфонов, то изменения будут не такими большими. На первое место очень предсказуемо после краха Huawei выйдет Samsung Electronics. Следом за южнокорейской компанией будет идти Apple.

Интересно, будут ли продаваться такие смартфоны, как этот?

Судьба третьего места по мнению аналитиков отнюдь не решена. Многие могут подумать, что это место зарезервировано для Xiaomi, но это не совсем так. За оставшееся место в ТОП-3 поборятся сразу три компании. Кроме Xiaomi, это будут OPPO и VIVO. Они и поделят между собой места с третьего по пятое.

Шестое место аналитики отдают компании, про которую мало кто слышал из простых пользователей. Ей будет Transsion из Шэньчжэня. Секрет ее успеха, по мнению аналитиков, в том, что она будет продавать смартфоны начального уровня нескольких брендов в Африке и Южной Азии, где рынок еще не так насыщен и, несмотря на достаточно низкий уровень экономики этих регионов, потребность в связи там все равно есть. Во многом она даже выше, чем на развитых рынках, ведь часто местные жители не имеют доступа к компьютеру и единственным способом доступа в Интернет для них является смартфон.

Индия

Индия является самым перспективным рынком для производителей смартфонов.

Седьмое место, если аналитики дали верный прогноз, можно будет назвать ”крах надежд”. Именно на него опустится лидер мирового рейтинга первого и второго кварталов этого года — Huawei. Ну, тут ничего не поделаешь, компании надо думать о том, чтобы выжить, а не о том, чтобы рвать рейтинги.

Что будет с 5G смартфонами

Digitimes Research также прогнозирует, что глобальные поставки смартфонов 5G достигнут 200 миллионов единиц в 2020 году. Затем они увеличатся до 1,22 миллиарда единиц в 2025 году. Это вполне логично, ведь технологии новых сетей уже шагают по планете. В итоге, как сейчас даже самые бюджетные смартфоны имеют 4G, так через пять лет они все будут иметь 5G. Это просто переход количества в качество.

Какие устройства Samsung поддерживают 5G. Смартфоны, планшеты, ноутбуки

Сколько продается смартфонов в мире

По сравнению с 370,3 млн единиц во втором квартале 2019 года, общие поставки смартфонов во втором квартале 2020 года снизились на 20,4% и составили 294,7 млн ​​единиц. Лидеры не сильно изменились. Samsung и Huawei получили по 20% доли рынка. При этом Apple находится на третьем месте с долей рынка 13,5%. Отгрузка смартфонов Samsung составила 54,7 миллиона единиц. Это меньше, чем 75,1 миллиона единиц во втором квартале 2019 года и 60 миллионов единиц в первом квартале 2020 года. Тут все предсказуемо, и катализатором такого спада стала пандемия.

Samsung и Huawei

Эти два производителя пока конкурируют больше всего, но это уже в прошлом.

Поставки Huawei составили 54,8 миллиона единиц. По сравнению с 58 миллионами единиц во втором квартале 2019 года — это небольшое изменение. Интересно, что на долю этого производителя приходится 42,6% китайского рынка.

Apple отгрузила 38,3 миллиона смартфонов во втором квартале 2020 года. А во втором квартале 2019 года этот показатель почти достиг 38,5 миллионов. То есть падение оказалось минимальным. Gartner связывает хорошие показатели Apple с улучшением деловой среды в Китае.

Теги
Новости по теме
Каким должен быть смартфон для активного отдыха?
Скачать обои Samsung Galaxy S20
Huawei начала обновлять смартфоны до EMUI 10 в России
Лонгриды для вас
Все не унимаются: Honor показал смартфон измеряющий температуру

Вот и дождались мы того момента, когда в смартфоны начинают встраивать не только камеры, лидары или аудиопроцессоры, но даже средства измерения температуры. Зачем это надо, пока остается загадкой, но факт наличия такого сенсора в телефоне уже есть. Сегодня Honor представила новый смартфон, который может сказать, какую температуру имеет предмет. Возможно, это просто попытка хоть как-то убежать от провала бренда и привлечь хотя бы немного новых пользователей. Не исключено и то, что это новое слово в технике и теперь даже в Купертино задумались над этим. Совсем скоро мы узнаем об этом, а пока просто можно ознакомиться с интересным с технической точки зрения устройством.

Читать далее
Mate 40
Тому, кто захочет купить Huawei Mate 40 придется хорошо постараться

Huawei Mate 40 еще даже не показали, а приключения этого многострадального телефона идут полным ходом. Напомню, что в прошлом году именно эта серия первой испытала на себе удар санкций США. Huawei Mate 30 был первым смартфоном Huawei, который вышел без доступа к сервисам Google. В прошлом году компания даже раздавала его в рамках специальной программы для того, чтобы собрать мнения пользователей. В итоге первая тысяча покупателей по предварительной заявке могла купить его за половину цены. Потом было реализовано еще две тысячи устройств тоже на отличных, но чуть менее привлекательных условиях. В этом году ситуация будет совсем иной и, судя по всему, компания приняла решение, которое приведет к большим сложностям при покупке этого устройства.

Читать далее
Почему скандалы с утечками данных не вредят производителям телефонов

Рынок смартфонов, как и любой другой, постоянно шевелится и бурлит. Иногда это бурление выбрасывает наверх новые технологии или просто новые смартфоны. Но часто это бывает что-то с самого дна. Что-то грязное, противное и то, что никто не хочет трогать. Я говорю про сплетни, слухи и скандалы. Особенно те, которые касаются утечек пользовательских данных. Того, что пользователи доверяют компаниям, но гарантии безопасности взамен не получают. Самое интересное, что компании-производители почти не страдают от этого. Они просто говорят, что ”да, такое было” и все. На какое-то время падает стоимость акций, но через пару месяцев все стабилизируется и котел бурлит дальше. В чем дело? Почему для компаний все заканчивается так легко?

Читать далее

Новый комментарий