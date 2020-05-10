Мировой рынок умных часов вырос несмотря на кризис. Как это объяснить?

Много лет назад, когда только появились смарт-браслеты (еще до первых умных часов), многие подумали, что это будущее и скоро они будут у всех. Действительно, они отслеживают активность, дают рекомендации по здоровому образу жизни, некоторые очень неплохо выглядят, а главное, на них приходят уведомления с телефона. Так можно не только пользоваться крутым аксессуаром, но и не терять связь с миром, забыв про упущенные вызовы и безответные СМС. Позже общество как-то остыло к идее такого гаджета, но правильно ли это? Оказывается, что нет, и те, кто помог рынку носимой электроники вырасти даже в условиях кризиса, лишний раз доказывают.

Насколько больше стали продавать умных часов

Пандемия коронавируса во всех смыслах ограничила наши движения. Ограничения коснулись не только нашей страны, но и большинства стран Европы и Азии, США. На фоне этого и неизбежного в такой ситуации падения мировой экономики, снижение продаж смартфонов, о котором я уже рассказывал, выглядит вполне логичным.

Вот только почему, несмотря на это, рынок носимой электроники все равно вырос? Вырос он при этом очень даже не плохо. Согласно отчету Strategy Analytics, мировые поставки умных часов выросли с 11,4 млн единиц в первом квартале 2019 года до 13,7 млн ​​единиц в первом квартале 2020 года.

Сравнение между кварталами одного года берется для того, чтобы оно было наиболее точным и не зависело от сезонных колебаний. Например, сравнивая период октябрь-ноябрь 2019 года с периодом январь-март 2020 года мы увидим только то, что люди во всем мире покупали много гаджетов в подарок себе и близким перед Новым годом и Рождеством. Сравнивая аналогичные периоды, мы увидим только чистую разницу.

Несмотря на значительные препятствия, вызванные опасениями, связанными с COVID-19, мировой спрос на умные часы продолжал расти. Умные часы хорошо продаются через онлайн-каналы розничной торговли, в то время, как многие потребители используют умные часы для мониторинга своего здоровья и физической формы во время вынужденной блокировки по домам из-за вируса, — сказал Стивен Уолтцер, старший аналитик в Strategy Analytics.

Самые популярные умные часы

Apple продолжает лидировать на мировом рынке умных часов, в то время, как Samsung, Garmin и другие прилагают все усилия для того, чтобы отыграть разницу, но получается это у них с переменным успехом. Доля Apple Watch на рынке выросла с 54 процентов до 55 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если говорить в абсолютных цифрах, то Apple отгрузила 6,2 миллиона часов Apple Watch в первом квартале 2019 года, а в первом квартале этого года отгрузки выросли до 7,6 миллиона единиц.

Samsung занимает второе место с общим объемом поставок 1,9 миллиона штук в первом квартале 2020 года. Однако ее рыночная доля упала с 14,9 процента в первом квартале 2019 года до 13,9 процента в первом квартале 2020 года. Во многом снижению продаж часов Samsung поспособствовало раннее начало эпидемии в азиатском регионе и, в частности, в Южной Корее.

На третьем месте расположился бренд, который имеет очень громкое имя в мире электроники, но не очень часто ассоциируется именно с умными часами — Garmin. В этом году компания не только заняла третье место в мире, но и увеличила свою долю с 7 до 8 процентов. Рост продаж впечатляет еще больше. Он составил 38 процентов и достиг 1,1 миллиона штук в первом квартале 2020 года. Такой значительный рост обусловлен популярностью новых умных часов Garmin среди любителей спорта и фитнеса.

Перспективы рынка умных часов

В то время, как рынку умных часов удалось добиться большого успеха в первом квартале 2020 года, Strategy Analytics ожидает, что рост замедлится во втором квартале 2020 года. Дальнейшие прогнозы пока сводятся к тому, что продажи снова начнут расти во второй половине года, когда покупатели снова смогут ходить по магазинам и шоу-румам для того, чтобы выбрать себе новый электронный гаджет.

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Пока это только прогноз и все может измениться. Ситуация очень сильно зависит от того, что будет дальше твориться в мире. Если эпидемиологическая ситуация не изменится, говорить о росте будет преждевременно. Именно поэтому пока все прогнозы больше похожи на гадание. Кроме чисто экономических законов, есть важная переменная — коронавирус — которая перечеркивает все расчеты в случае своего изменения.

Умные часы по-прежнему имеют отличные долгосрочные перспективы, так как молодые и пожилые люди будут лучше заботиться о своем здоровье в пост-вирусном мире. Умные часы могут отслеживать жизненно важные признаки здоровья, например, уровень кислорода, и потребители будут чувствовать себя куда комфортнее, когда у них на запястье будет виртуальный помощник по здоровью. — Вуди О, директор Strategy Analytics.

Остается только добавить, что на долю тройки крупнейших игроков рынка умных часов приходится 77 процентов всего этого рынка. А еще то, что дальнейший рост действительно возможен, так как в отличии от смартфонов, умные часы еще продолжают развиваться и постоянно предлагают что-то новое. Собственно, поэтому их продажи растут и сейчас. Если когда-то они научатся мерить еще и уровень сахара в крови, им вообще цены не будет. И не только среди тех людей, для которых контроль этого показателя очень важен.