Выкусите, аналитики: Samsung Galaxy Z Flip ставит рекорды продаж

Как обычно, при появлении чего-то нового, общество сразу делится на две части. Одни говорят, что новинка никому не нужна и вообще, все это ерунда, а другие, наоборот, доказывают, что до этого жизнь была пустой и однообразной, а вот теперь действительно заживем. Так получилось и с появлением складных смарфтонов в прошлом году. Первый Galaxy Fold и Huawei Mate X вызвали немало споров, особенно на фоне своей цены. Позже вышли более дешевые Motorola RAZR 2020 и Samsung Galaxy Z Flip. С первым все понятно и его ожидание было куда приятнее, чем тот позор, который сопровождал его выход, а вот второй, вопреки ожиданиям аналитиков, продолжает доказывать, что у таких устройств есть шансы на успех.

Статистика продаж Samsung Galaxy Z Flip

Несмотря на нынешний кризис в области здравоохранения и тот факт, что Samsung Galaxy Z Flip стоит довольно дорого, его продажи в марте этого года выросли. Этой информацией поделилось издание EconoTimes.

Galaxy Z Flip демонстрирует уверенный рост продаж, несмотря на текущий мировой кризис, связанный, в первую очередь, с пандемией коронавируса и снижением уровня мировой экономики.

В отчете издания утверждается, что в марте 2020 года Samsung отгрузила 230 000 устройств Galaxy Z Flip по всему миру. Для специфического устройства, которое стоит при этом очень недешево, результат выглядит внушительным. Еще более внушительным выглядит рост продаж, который составил +56,1% к показателям февраля.

В этом году мы увидим много складных смартфонов. Galaxy Fold 2 будет!

Для сравнения, в феврале компания выпустила 147 000 своих смартфонов. Однако, есть небольшое уточнение, которое не позволяет сравнивать эти месяцы напрямую. Samsung Galaxy Z Flip вышел как раз в феврале, и поэтому продавался не весь месяц. Да и просто март на 3 дня длиннее февраля, то есть, на 10 процентов. Но то, что новинка не упала в продажах, говорит о том, что интерес к ней есть и продажи это не только ВАУ-эффект на старте, а настоящий интерес к смартфону.

Хорошо ли продается Galaxy Z Flip

Если сравнивать продажи Galaxy Z Flip с продажами Galaxy S20 или любым другим популярным смартфоном, то разница будет огромной. Но надо не забывать о том, что раскладушка является очень необычным форм-фактором, да и просто стоит она очень дорого. За 1 400 долларов можно купить почти любой смартфон. Из массовых устройств дороже стоит только многострадальный Samsung Galaxy S20 Ultra.

Плюсом к новизне стоит отметить проблемы со складным экраном, которые встречались у всех предыдущих устройств и о которых не говорил только ленивый. А еще к факторам снижения спроса можно отнести незнание людей как пользоваться новинкой и пандемию. Она оказала влияние и на производство, и на покупательскую способность населения.

В скором времени мы можем потерять флагманские смартфоны

Теперь становится очень интересным, как поведет себя новинка через месяц и какие продажи покажет по итогам апреля. Может ли она снова показать рост продаж? Лично мне кажется, что нет, но даже сохранение уровня продаж на отметке выше двухсот тысяч штук в нынешних условиях будет очень хорошим результатом.

Что продается лучше Galaxy Z Flip или Galaxy Fold

А теперь можно сравнить продажи Galaxy Z Flip и Galaxy Fold. Сравнение будет немного виртуальным, но все равно показательным. Galaxy Fold начал продаваться во второй половине прошлого года в два этапа. Сначала был скандал с ломающимся экраном, который повлиял на интерес аудитории к новинке. Потом со второй попытки смартфон запустили осенью и до конца года было продано от четырехсот до пятисот тысяч штук. Galaxy Z Flip за полтора месяца уже было продано почти четыреста тысяч штук и у него еще есть время перебить продажи старшего брата.

Каким будет Galaxy Fold 2

Ожидается, что Galaxy Fold 2 появится вместе с Galaxy Note 20 в августе. Устройство будет иметь более привлекательный дизайн, чем его предшественник. У него будут гораздо более тонкие рамки и не будет выреза в экране.

Samsung Galaxy Fold 2 будет лучше, чем мы думали

По слухам, этот телефон будет более доступным, чем оригинальный Galaxy Fold, но тоже не будет обычным смартфоном. Из-за этого можно ожидать роста продаж, особенно на фоне успеха Galaxy Z Flip, но сумасшедших цифр ждать не стоит. Хотя, мне кажется, что сам по себе Galaxy Fold куда интереснее, чем Galaxy Z Flip. Он хотя бы предлагает большой экран и складной форм-фактор хоть как-то можно объяснить.

Аналитики прогнозируют, что продажи складных телефонов будут расти. Они ожидают, что такие продажи вырастут в сто раз к 2025 году, и в настоящее время Samsung является лидером рынка в этой категории.

Если ты не согласен с тем, что продажи складных смартфонов будут расти, выскажитесь по этому поводу в нашем Telegram-чате.

Вероятно, должно пройти еще немного времени, прежде чем складные телефоны станут основными устройствами. Конечно, в том случае, если это вообще когда-нибудь произойдет. Многие компании в настоящее время работают над такими устройствами, поэтому будет интересно посмотреть, что будет дальше.